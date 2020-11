Un sans-abri accusé d’avoir tué deux personnes avait une série de condamnations pour violence

Un sans-abri accusé d’avoir tué deux personnes et blessé trois autres dans une église de San Jose avait été expulsé des États-Unis à trois reprises et une série de condamnations pour violences a émergé.

Fernando De Jesus Lopez-Garcia, 32 ans, est accusé d’avoir tué deux personnes et en blesser trois autres lors d’un coup de couteau en masse dans l’église baptiste de Californie abritant des sans-abri dimanche soir.

Les victimes étaient un homme adulte décédé sur les lieux et une femme adulte décédée dans un hôpital local.

Lopez-Garcia, un citoyen mexicain, a été inculpé de deux chefs de meurtre, de trois chefs de tentative de meurtre, de coups et blessures sur un conjoint ou un concubin et de violation d’une ordonnance de protection.

Des membres du département de police de San Jose enquêtent lundi sur la scène de l’homicide à l’église Grace Baptist

Le suspect a des antécédents criminels de 15 ans qui comprennent des condamnations pour avoir troublé la paix, donné de fausses informations à la police, résisté à l’arrestation et aux agressions avec une arme mortelle, pour lesquelles il a été condamné à deux ans de prison.

Il avait une accusation de délit de violence domestique en instance dans le comté de Santa Clara au moment où les coups de couteau mortels ont eu lieu.

Le suspect avait été arrêté pour le délit en juin, mais avait ensuite été relâché après qu’une demande d’informer les services d’immigration et de douane (ICE) n’ait pas été honorée, a rapporté Fox News.

Le maire Sam Liccardo a déclaré que Lopez-Garcia n’aurait pas dû être autorisé à circuler dans les rues, citant “ plusieurs pannes du système ”.

Deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d’un coup de couteau dimanche soir dans une église de Californie où des sans-abri avaient été amenés à l’abri du froid, a déclaré la police.

“ Dans ces très rares circonstances où un délinquant sans papiers a des antécédents de condamnations violentes ou graves, le comté devrait agir conformément à la (California) Values ​​Act en informant l’ICE qu’une personne sera libérée dans la communauté ”, a-t-il déclaré. m’a dit.

David Jennings, directeur du bureau de terrain des opérations de suppression des ICE de San Francisco, estime que l’attaque aurait pu être évitée.

Il a déclaré: “ Malheureusement, la politique continue de prévaloir sur la sécurité publique, les détenus ont été ignorés et De Jesus Lopez-Garcia a été relâché dans la rue.

«Ici, nous avons la preuve catastrophique de l’échec lamentable des politiques de sanctuaire de la Californie.

«La seule personne protégée par cette politique était un criminel; lui permettant de récidiver encore et encore.

Il a ajouté: «En raison de cette imprudence, des gens ont perdu la vie, prétendument aux mains d’un récidiviste criminel et de l’immigration», a poursuivi Jennings. «Ce sont des décès qui auraient probablement pu être évités si les forces de l’ordre locales avaient coopéré avec l’ICE, comme nous l’avons si efficacement fait ces dernières années, en vue de l’objectif commun de la sécurité publique.

Le département de police de San Jose a tweeté que les agents avaient répondu à l’attaque au couteau à l’église Grace Baptist, située dans le pâté de maisons 400 de la rue E San Fernando, juste après 20h40 heure locale dimanche.

Ils sont arrivés pour trouver sur les lieux «plusieurs victimes de coups de couteau», dont certaines avaient subi des «blessures mettant leur vie en danger».

Le maire de San Jose, Sam Liccardo, a confirmé plus tard que deux victimes étaient décédées.

“Nos pensées vont aux familles des deux membres de la communauté qui ont succombé à des blessures par arme blanche lors de l’attaque contre l’église Grace Baptist Church ce soir”, a tweeté Liccardo dimanche à 20h55. «Le SJPD a arrêté le suspect. D’autres sont gravement blessés et nous les gardons dans nos prières.

Le maire Liccardo a tweeté: “ Nos cœurs sont déchirés pour les victimes et leurs proches lors des horribles coups de couteau de la nuit dernière à l’église Grace Baptist du centre-ville – nous avons perdu deux membres de la communauté. Nous prions pour le rétablissement des autres gravement blessés lors de cette attaque. Nous en fournirons plus au fur et à mesure que les informations seront disponibles.

La vidéo capturée de la scène par CBS San Francisco montre une importante présence policière et un certain nombre de véhicules d’urgence à l’extérieur du lieu de culte.