Un sans-abri a demandé de l’aide, mais aucun abri n’a pu être trouvé. 24 heures plus tard, il était sous assistance respiratoire

Par un après-midi nuageux et froid de novembre, Richard Thomas marchait le long de Baker Street au centre-ville de Nelson, en Colombie-Britannique, lorsqu’un homme a trébuché vers lui, l’a saisi par le bras et a imploré de l’aide.

Thomas et sa femme Karen se sont sentis obligés de faire tout ce qu’ils pouvaient pour avoir un toit au-dessus de sa tête.

Pendant l’heure qui a suivi, ils ont tenté en vain de trouver un abri intérieur pour l’homme, un résident de Kootenays âgé de 60 ans, sans abri et souffrant de troubles mentaux, avant de le quitter lors d’une réunion de groupe de soutien.

Mais au cours des 24 heures suivantes, l’homme se retrouverait à l’hôpital deux fois, la deuxième fois sous assistance respiratoire avec une infection sanguine potentiellement mortelle.

Son sort montre à quel point le filet de sécurité sociale de la Colombie-Britannique laisse tomber les personnes ayant des besoins complexes, selon la famille de l’homme.

“C’est un être humain qui se fait malmener par un système qui ne veut pas de lui”, a déclaré sa nièce Nicole, en larmes.

Elle a dit que son oncle a lutté contre la maladie mentale pendant la majeure partie de sa vie, et par intermittence avec l’alcool, et est tombé dans l’itinérance il y a environ 10 ans à la suite d’un divorce.

CBC News a accepté de ne pas nommer l’homme ou de ne pas donner le nom de famille de Nicole pour protéger sa vie privée.

“J’avais honte que nos systèmes ne puissent pas l’aider”

Après avoir rencontré l’homme, les Thomas ont commencé leur tentative de l’aider en visitant un hôtel local, dans l’espoir d’acheter à l’homme une chambre pour la nuit.

Mais l’hôtel exigeait une pièce d’identité, que l’homme n’avait pas, et ne le laissait pas rester, craignant de perturber les autres clients.

Ensuite, le couple a appelé le refuge local, Stepping Stones, qui a déclaré que l’homme avait été banni du site pour comportement perturbateur.

Ils ont alors appelé leur pasteur, qui a suggéré de contacter la police de Nelson. La police a dit à Thomas qu’ils connaissaient l’homme, mais qu’ils ne pouvaient rien faire.

L’homme a finalement demandé au couple de l’emmener à une réunion locale des Alcooliques Anonymes, où ils l’ont laissé vers 18h30.

“J’avais honte de ne pas pouvoir l’aider”, a déclaré Thomas, 56 ans, comptable local. “Et plus j’y pensais, plus j’avais honte que nos systèmes ne puissent pas l’aider.”

Un homme à la réunion qui connaissait la nièce de l’homme l’a appelée et a mis son oncle au téléphone.

“Il était à peine capable de parler”, a déclaré Nicole, qui vit à environ cinq heures de route dans la vallée de l’Okanagan. Elle a dit à son ami lors de la réunion d’appeler une ambulance. Quand il est arrivé, il a rappelé Nicole et a mis l’appel sur haut-parleur.

“J’entendais l’ambulancier dire à mon oncle que l’hôpital n’héberge pas”, a-t-elle dit, et que “appeler l’ambulance pour mon oncle était un gaspillage de ressources communautaires”.

Richard et Karen Thomas ont déclaré qu’ils avaient essayé de trouver de l’aide pour l’homme dans un refuge, dans un hôtel et auprès de la police, et qu’ils l’avaient finalement laissé lors d’une réunion d’un groupe de soutien. (Soumis par Richard et Karen Thomas.)

Néanmoins, l’homme a été admis à l’hôpital Kootenay Lake à Nelson. Quelques heures plus tard, Nicole a reçu un appel d’une infirmière.

“Cette infirmière m’a dit qu’il avait vu un médecin, qu’il avait été évalué et qu’il allait maintenant sortir”, a-t-elle déclaré. “J’ai dit à cette infirmière que s’ils le laissaient sortir cette nuit-là, il mourrait.”

Malgré ces inquiétudes, il a été libéré vers minuit sans nulle part où aller. La température était descendue à -6°C.

L’hôpital de Kootenay Lake n’a pas voulu commenter ce cas précis.

Dans un communiqué, Interior Health a déclaré que le suivi des patients sortis “pourrait ne pas être possible si une personne n’accepte pas ces services ou n’accepte pas les conseils médicaux initiaux de nos équipes hospitalières”.

Trouvé inconscient dans le froid

À midi le lendemain, le 30 novembre – environ 12 heures après sa sortie de l’hôpital de Kootenay Lake – la famille de l’homme a été contactée par le personnel d’un autre hôpital d’une communauté voisine, qui a déclaré qu’il avait été retrouvé inconscient à l’extérieur.

CBC ne nomme pas l’hôpital pour des raisons de confidentialité.

Des membres de la famille ont déclaré à CBC que leur parent avait reçu un diagnostic de septicémie, une infection du sang potentiellement mortelle, qui provenait de son genou.

L’homme a été emmené à l’hôpital de Kootenay Lake, évalué et sorti tard dans la nuit. Il a été retrouvé le lendemain devant un autre hôpital de la région dans un état critique. (Google Maps)

Il a été placé sous assistance respiratoire, ce qui comprenait un coma médicalement provoqué et un ventilateur. Il a subi de multiples interventions chirurgicales et était conscient mais peu coopératif, selon sa famille, qui affirme que sa jambe devra peut-être être amputée.

Nicole dit que son oncle n’aurait pas dû vivre ça.

“Cette nuit-là”, a-t-elle dit, “il y avait une ambulance, des policiers, des infirmières, des médecins et rien de bon ne s’est passé pour mon oncle”, a-t-elle déclaré.

Tentatives d’intervention

Des proches de l’homme ont déclaré à CBC qu’ils avaient tenté d’intervenir à plusieurs reprises dans le passé, en lui offrant de l’aide, de l’argent et un logement, mais trois d’entre eux ont déclaré que sa dépendance et sa maladie mentale avaient progressé au-delà de ce qu’ils pouvaient supporter.

L’année dernière, ont-ils dit, il a été admis en vertu de la loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique au Hillside Centre de Kamloops, qui fournit des soins en établissement aux personnes atteintes de maladie mentale grave. Une fois stabilisé, il est sorti de l’hôpital et a immédiatement cessé de prendre ses médicaments.

“Puis sa mère est tombée malade du COVID et est décédée”, a déclaré Nicole, “et mon oncle est allé plus loin dans sa maladie mentale.”

Sa famille souhaite qu’il soit remis en soins psychiatriques, a déclaré l’un de ses proches.

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, s’est engagé à rendre cette option plus viable pour les personnes atteintes de maladie mentale grave.

“Les gens verront plus d’interventions en termes de traitement de la santé mentale et de la toxicomanie sur une base involontaire”, a déclaré Eby à CBC avant d’être assermenté.

“Ce genre d’écart, où les médecins ont l’impression d’envoyer quelqu’un, potentiellement mourir dans la rue … évidemment, le statu quo ne fonctionne pas.”

Nelson a le taux de sans-abrisme le plus élevé du sud de l’intérieur, avec un peu plus de huit résidents sans abri pour 1 000 habitants, selon un récent décompte du Nelson Committee on Homelessness.

Les abris du centre-ville ont été controversés dans les communautés voisines comme Trail, où le conseil municipal a récemment voté pour prolonger un accord sur la capacité des abris – mais seulement jusqu’à ce que BC Housing puisse trouver un nouvel emplacement loin du centre commercial de la ville.