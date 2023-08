Un sanglier tué après avoir attaqué une femme et un adolescent dans la gare de Hong Kong

Un sanglier de 154 livres a été capturé et abattu après avoir attaqué une femme et un garçon de 15 ans devant une gare de Hong Kong, ce qui en fait le 541e à être capturé et tué par des autorités depuis 2021.

Selon des responsables, le cochon a mordu la main de l’adolescent et la jambe de la femme le 28 juillet, a rapporté pour la première fois le South China Morning Post. Les deux victimes ont été transportées à l’hôpital pour y être soignées.

Suite à l’attaque, des agents du Département de l’agriculture, de la pêche et de la conservation ont été appelés pour trouver et tranquilliser le sanglier. Une fois que les autorités ont attrapé le sanglier, il a été euthanasié.

Roni Wong Ho-yin du Hong Kong Wild Boar Concern Group a déclaré au South China Morning Post que ces attaques sont rares et que le sanglier a peut-être attaqué parce qu’il était agité.

« Il est très rare qu’un sanglier attaque les gens à moins qu’ils ne soient menacés ou blessés », a-t-il déclaré. « Selon certains rapports, le sanglier dans cet incident a mordu un garçon après avoir tenté de l’obstruer avec son sac. »

Il a ajouté que le sanglier s’était peut-être senti menacé et avait tenté de se défendre.

Pourtant, de telles rencontres sont relativement fréquentes pour les résidents de Hong Kong. La ville connaît en moyenne 94 observations et incidents impliquant ces animaux chaque mois.

Entre janvier et mai, les autorités ont euthanasié 135 sangliers, en moyenne un par jour.

Il y a eu un total de 359 rapports de nuisance de janvier à avril de cette année, soit une moyenne d’environ 91 rapports par mois. Depuis novembre 2021, les autorités ont euthanasié 455 sangliers. Plus de 2 500 sangliers habitent la région.

Les autorités de Hong Kong ont commencé à abattre la population de porcs sauvages après la montée en flèche des cas d’attaques et d’empiètements sur les espaces urbains, remplaçant l’ancienne approche du gouvernement consistant à capturer et à relâcher les animaux.

Une augmentation notable des sangliers a commencé à errer des collines et des sentiers vers les routes, les rues, les centres commerciaux et les transports en commun en 2019, a rapporté pour la première fois le Washington Post. En septembre 2020, les employés de la ville ont été surpris de voir une famille de cochons nager dans une piscine dans une tour de banque du quartier financier.

Cette année, un total de 220 verrats ont été abattus au cours de 79 opérations, soit une multiplication par deux par rapport à la période correspondante de l’année précédente.