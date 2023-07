Un samaritain de Baltimore qui a bandé une victime d’une fusillade lors d’une fête de quartier dit « Tout ce qu’ils savent, ce sont des armes à feu »

BALTIMORE (AP) – Les autorités ont recherché lundi les suspects qui ont ouvert le feu lors d’une fête de quartier pendant le week-end de vacances à Baltimore qui a tué deux personnes, en a blessé 28 autres et a incité une résidente à passer à l’action lorsqu’elle a trouvé une adolescente blessée à sa porte.

La police a identifié le défunt comme étant Aaliyah Gonzalez, 18 ans, et Kylis Fagbemi, 20 ans. Les 28 victimes blessées étaient âgées de 13 à 32 ans, dont plus de la moitié avaient moins de 18 ans, ont indiqué des responsables.

Charlene Bowie, 66 ans, qui vit près du lieu de la fusillade, a déclaré avoir vu une foule immense, composée en grande partie d’adolescents.

« Ils s’amusaient au début, mais vous savez, les enfants … ils ont commencé à boire et ils devenaient tous hors d’usage », a-t-elle déclaré.

Bowie a déclaré avoir appelé la police et dit à sa petite-fille de 15 ans de venir à l’intérieur. Ils ont entendu des coups de feu peu de temps après, et une balle a touché son climatiseur, en cassant un morceau et touchant sa petite-fille dans le dos. La fille n’a pas été blessée et ils se sont tous les deux allongés sur le sol, a déclaré Bowie.

«Puis j’ai entendu des coups à la porte – boum, boum, boum, très fort – alors je suis descendu et j’ai ouvert la porte. La petite fille (était) allongée sur mes pas, abattue », a-t-elle déclaré.

Bowie a dit qu’elle avait couru à l’intérieur pour chercher un chiffon, puis avait noué un garrot de fortune autour de la jambe de la fille.

« J’ai juste continué à lui parler pour qu’elle ne panique pas, vous savez », a-t-elle déclaré.

Apprendre que des jeunes ont été tués dans la fusillade a été particulièrement douloureux pour Bowie car elle a perdu son fils, 19 ans, et son petit-fils, 15 ans, à cause de la violence armée lors de fusillades séparées il y a des années.

« Ça fait tellement mal parce qu’ils n’ont pas commencé à vivre. Ils ne savent même pas ce qu’est la vie, ils ne le savent pas. Tout ce qu’ils connaissent, ce sont des armes à feu. C’est tout ce qu’ils savent, et c’est triste », a-t-elle déclaré.

Les circonstances qui ont conduit à la fusillade tôt dimanche sont restées sous enquête après que la police a passé des heures à fouiller une scène de crime massive dans le quartier de Brooklyn Homes, dans la partie sud de la ville.

Aucune arrestation n’avait été effectuée lundi matin. Richard Worley, commissaire de police par intérim de Baltimore, a déclaré qu’il n’était pas clair si la fusillade était ciblée ou aléatoire, mais il a déclaré que la police pensait qu’il y avait plusieurs tireurs.

« Nous ne savons pas exactement combien, mais nous savons que plus d’une personne tirait », a déclaré Worley.

L’événement a lieu depuis des décennies, mais aucun permis n’a été délivré cette année et la police n’en a pas été informée à l’avance, comme elle l’a fait ces dernières années, a déclaré Worley.

« De toute évidence, la conversation pour déployer plus de ressources était trop tardive », a déclaré Worley lundi. « Au moment où nous sommes arrivés là-bas, l’incident s’était déjà produit. »

La fusillade survient au milieu de rassemblements à travers le pays avant les vacances du 4 juillet. Une fusillade au Kansas a fait sept blessés par balle et deux autres hospitalisés après avoir été piétinés alors que des gens se précipitaient hors d’une boîte de nuit tôt dimanche matin, a annoncé la police.

La violence à Baltimore s’est produite la même semaine où les procureurs fédéraux ont vanté les efforts pour réduire les crimes violents dans la ville. La police a signalé près de 130 homicides et près de 300 fusillades jusqu’à présent cette année, bien que ce soit en baisse par rapport à la même période l’an dernier.

James Townes était assis dans sa voiture lorsqu’il a entendu des coups de feu et a immédiatement commencé à conduire à la recherche de ses deux enfants de 16 et 11 ans, qui étaient tous deux à la fête de quartier. Townes, dont le fils de 18 ans a été tué par balle il y a deux ans, a déclaré que tout ce à quoi il pouvait penser était que ses autres enfants entendaient les coups de feu et étaient au milieu de la violence. Alors qu’il les cherchait, il a vu des blessés être mis sur des brancards.

Townes a finalement retrouvé ses enfants en sécurité. « Je pense que je les ai retenus pendant environ 10 minutes », a-t-il déclaré.

Le gouverneur Wes Moore a déclaré que son « cœur se brise pour ces victimes, leurs familles et la communauté de Baltimore qui fait face à la perte ».

Plusieurs résidents ont déclaré que la police avait été postée à la fête de quartier au cours des dernières années. L’événement a lieu chaque mois de juillet pour célébrer le quartier de South Baltimore, un mélange de maisons en rangée modestes et de logements sociaux.

Anthony Lewis, 64 ans, a déclaré qu’il entrait dans la douche lorsqu’une balle a traversé une fenêtre de sa maison et dans le mur de sa salle de bain. Une autre balle a traversé une fenêtre du rez-de-chaussée.

Lewis a déclaré que sa petite amie pensait qu’il avait été abattu et s’était effondré sur le sol. Il avait pensé à quitter la ville, et ces plans sont plus urgents maintenant.

« Je dois m’éloigner de ça », a-t-il dit.

___

Cette histoire corrige l’orthographe du nom de famille d’Aaliyah Gonzalez tout au long.

___

Cette histoire corrige le nombre de blessés à 28, et non à 30.

___

Ramer a rapporté de Concord, New Hampshire. Kimberlee Kruesi à Nashville, Tennessee, a contribué à ce rapport.

Juliette Linderman, Associated Press