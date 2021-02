WASHINGTON – Un nouveau rapport du gouvernement offre de nouvelles munitions pour les deux côtés du débat sur l’augmentation du salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure.

Le rapport, publié lundi par le Congressional Budget Office, a conclu que l’augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure augmenterait les revenus de millions d’Américains et sortirait 900 000 personnes de la pauvreté.

Mais d’ici 2025, lorsque le taux horaire atteindrait 15 dollars en vertu d’une proposition soumise au Congrès, environ 1,4 million d’Américains de moins travailleraient, conclut le rapport.

En effet, des salaires plus élevés augmenteraient le coût de production des biens et services et, en réponse, de nombreux employeurs réduiraient leur main-d’œuvre ou embaucheraient moins d’employés, selon le rapport.

Le rapport est susceptible d’alimenter davantage le débat sur la question de savoir si le salaire minimum devrait être augmenté dans le cadre d’un paquet que le président Joe Biden demande au Congrès d’approuver pour aider les Américains et les entreprises à se remettre des retombées économiques de la pandémie de coronavirus.

L’Institut de politique économique de gauche, parmi d’autres défenseurs des travailleurs, a contesté certaines des conclusions du CBO, arguant qu’il y aurait peu ou pas d’effet sur l’emploi et que le déficit budgétaire se réduirait plutôt qu’il ne s’aggraverait.

Pendant ce temps, l’Institut des politiques de l’emploi, qui est soutenu par l’industrie de la restauration, affirme que le rapport confirme qu ‘«un salaire minimum de 15 dollars est une idée terrible».

Les partisans d’un salaire minimum de 15 $ ont fait valoir que le rapport renforce les arguments en faveur d’une augmentation du taux de rémunération horaire, qui s’élève actuellement à 7,25 $ et n’a pas été augmenté depuis 2009.

«Ce rapport non partisan montre que l’augmentation du salaire minimum agira comme un stimulant direct et ciblé pour les travailleurs en difficulté et leurs familles», a déclaré le représentant Bobby Scott, D-Va., Président du comité de l’éducation et du travail de la Chambre.

A la Maison Blanche, l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré que Biden restait «fermement résolu» à porter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure.

«Il pense que tout Américain qui travaille à plein temps et essaie de joindre les deux bouts ne devrait pas être au niveau de la pauvreté, et il est important pour lui que le salaire minimum soit augmenté», a déclaré Psaki.

Une inquiétude bipartite concernant l’augmentation du salaire minimum

Biden a plaidé pour une augmentation du salaire minimum lors de la campagne présidentielle de l’année dernière et a proposé de relever le taux horaire à 15 dollars dans le cadre de son programme de secours COVID-19.

Cependant, les républicains du Congrès et d’autres ont exprimé des inquiétudes quant à l’augmentation du salaire minimum. Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., un vote décisif crucial au Sénat, a également déclaré qu’il s’opposait à un salaire minimum de 15 dollars, soulevant des doutes sur la possibilité de l’augmenter grâce au plan de secours COVID-19 de Biden.

Biden a concédé à la fin de la semaine dernière que la proposition de salaire minimum ne survivrait probablement pas dans le cadre de son paquet COVID-19.

« Apparemment, cela ne se produira pas », a-t-il déclaré dans une interview à « CBS Evening News With Norah O’Donnell ».

Mais Biden a également déclaré à O’Donnell qu’il était prêt à négocier une proposition distincte pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure.

Dans son étude, le Congressional Budget Office a estimé que jusqu’à 27 millions d’Américains verraient leur salaire augmenter si le salaire minimum était porté à 15 dollars de l’heure. Le salaire cumulatif de ces travailleurs grimperait de 509 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon le rapport.

Mais l’augmentation des salaires signifierait également une augmentation des coûts de main-d’œuvre pour les entreprises, selon le rapport. Les employeurs répercuteraient une partie de ces coûts accrus sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés, ce qui pourrait signifier une baisse des ventes et des services, selon l’étude.

En fin de compte, de nombreuses entreprises réduiront leurs effectifs ou embaucheront moins, ce qui entraînera 1,4 million d’emplois en moins, selon le rapport. Les jeunes, moins instruits, représenteraient une part disproportionnée des réductions d’emplois, conclut le rapport.

Augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure ferait également grimper le déficit fédéral à 54 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon le rapport.

La projection du CBO d’une baisse de 1,4 million de l’emploi est basée sur une estimation moyenne des études qu’elle a examinées. Mais Heidi Shierholz, économiste principale à l’Institut de politique économique, affirme que le CBO a accordé un poids égal à toutes les études qu’il a évaluées et aurait dû accorder plus de valeur aux études de meilleure qualité.

«Le poids de la preuve révèle un effet faible ou nul sur l’emploi», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Michael Reich, économiste du travail à l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré aux journalistes qu’une augmentation du salaire minimum n’aurait un effet limité que sur les prix des restaurants et ne ferait pas chuter les bénéfices.

Comment une augmentation pourrait affecter certains services gouvernementaux

Le CBO a également constaté que la mesure du salaire minimum augmenterait les recettes fédérales, car les travailleurs à bas salaire gagneraient plus et paieraient plus d’impôts, mais cela serait plus que compensé par des coûts gouvernementaux plus élevés. Par exemple, les dépenses fédérales sur Medicaid augmenteraient parce que les travailleurs fournissant des services de santé gagneraient plus et les personnes qui perdraient leur emploi en raison de la hausse du salaire minimum deviendraient éligibles à Medicaid.

Les dépenses de sécurité sociale augmenteraient car une main-d’œuvre mieux rémunérée recevrait en moyenne plus de prestations. Et les personnes qui perdent leur emploi feraient une demande de sécurité sociale plus tôt qu’autrement.

D’autres programmes deviendraient moins coûteux, dit CBO. Les dépenses en bons d’alimentation et en programmes de nutrition infantile diminueraient car un salaire minimum plus élevé réduirait le nombre de ménages à faible revenu recevant des prestations et le montant moyen qu’ils reçoivent.

Reich, cependant, dit que l’analyse CBO ne tient pas compte de certaines recettes publiques accrues. Attirés par un salaire plus élevé, de nombreux Américains plus âgés travailleraient plus longtemps, économisant 12,2 milliards de dollars en frais de sécurité sociale.

Les défenseurs des employeurs, cependant, disent que l’étude CBO souligne leurs préoccupations.

«Le CBO non partisan confirme ce que nous savons déjà de la recherche économique et de l’expérience du monde réel», déclare Michael Saltsman, directeur général de l’Employment Policies Institute, le groupe financé par l’industrie de la restauration. «Un salaire minimum de 15 $ est une idée terrible qui mettra la reprise économique encore plus hors de portée pour des milliers d’employeurs et d’employés.

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Qui soutient un salaire minimum plus élevé, a contesté les conclusions du rapport.

«J’ai du mal à comprendre comment le CBO a conclu que l’augmentation du salaire minimum augmenterait le déficit de 54 milliards de dollars», Sanders. «Il y a deux ans, le CBO a conclu qu’un salaire minimum de 15 $ augmenterait le déficit de moins de 1 million de dollars sur 10 ans.»

Frances Holmes de Fight pour 15 $, un groupe de défense qui soutient l’augmentation du salaire minimum, a déclaré que le rapport soulignait la nécessité d’augmenter les salaires des travailleurs.

«Les travailleurs essentiels à travers le pays sont confrontés à une crise», a déclaré Holmes. «Nous risquons nos vies au travail tous les jours pendant une pandémie parce que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer un chèque de paie. … Nous n’avons pas besoin d’excuses de la part des dirigeants de notre nation. Nous avons besoin de secours.

Contributeur: Nicholas Wu

