L’entraîneur du Canada, John Herdman, a déclaré samedi que son équipe était motivée pour un test contre la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018, après que les Canadiens se soient inclinés 1-0 face à la Belgique malgré leur victoire.

Le Canada, qui participe à sa deuxième Coupe du monde, cherche toujours à inscrire son premier but dans l’histoire du tournoi masculin. Il s’est qualifié pour le tournoi en 1986, où il s’est écrasé en phase de groupes sans victoire ni but.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le Canada affronte la Croatie, qui a fait match nul 0-0 contre le Maroc lors de son match d’ouverture dimanche dans ce que Herdman a décrit comme un “match massif”. « C’est un sacré test pour cette équipe. Nous sommes ravis », a déclaré Herdman lors d’une conférence de presse. « Nous avons un sacré match à venir.

Émotion après la solide performance du Canada contre l’équipe classée deuxième au monde, Herdman a attiré l’attention des médias croates après avoir déclaré que son équipe irait et « eff Croatie ».

En réponse à ses commentaires, un tabloïd croate a publié une photo pleine page d’un berger nu avec des feuilles d’érable couvrant sa bouche et ses parties intimes avec le titre : “Vous avez la bouche, mais avez-vous aussi les couilles ?”

Herdman, qui avait précédemment reconnu que ses commentaires passionnés n’avaient pas été très respectueux envers la Croatie, a ri de l’histoire du tabloïd croate dimanche. « Ma femme vient après vous les gars. Elle aimerait avoir ce type », a-t-il dit en souriant. “J’ai un peu plus de ventre que ça.”

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : la magie de Lionel Messi guide l’Argentine après le Mexique

Le Canada, qui a étonnamment devancé la Belgique 21-9, a dominé le tableau des qualifications de la CONCACAF, marquant plus et concédant moins de buts que toute autre équipe. La Croatie attirant le Maroc, les quatre équipes restent dans la course pour se qualifier pour la phase à élimination directe. « Il y a eu des moments où jouer aux Bermudes était excitant et maintenant nous sommes ici », a déclaré le milieu de terrain canadien Stephen Eustaquio.

“Je pense qu’avant le tournoi, nous étions les favoris pour ne pas faire du bon travail dans ce groupe, mais nous avons dominé la Belgique, donc tout peut arriver dans ce groupe.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici