Un sabotage suspecté après la découverte de fuites sur les pipelines de Nord Stream

Vue des systèmes de canalisations et des dispositifs d’arrêt à la station de réception de gaz du gazoduc Nord Stream 2 de la mer Baltique. Stéphane Sauer | alliance photo | Getty Images

Des enquêtes sont en cours sur des fuites inexpliquées affectant les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui acheminent le gaz naturel de Russie vers l’Europe via la mer Baltique. Aucun des gazoducs ne pompait de gaz au moment des fuites : Nord Stream 1 a cessé de pomper du gaz vers l’Europe “indéfiniment” au début du mois, l’opérateur de Moscou déclarant que les sanctions internationales contre la Russie l’empêchaient d’effectuer des travaux de maintenance vitaux. Le nouveau pipeline Nord Stream 2, quant à lui, n’a jamais été officiellement ouvert car l’Allemagne a refusé de le certifier pour des opérations commerciales en raison de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. L’Europe et la Russie ont toutes deux déclaré que le sabotage ne peut être exclu pour la cause des dommages, mais le doigt du blâme est pointé sur Moscou – qui n’a pas encore répondu directement aux accusations. Pour sa part, le géant gazier russe Gazprom a refusé de commenter les fuites lorsqu’il a été approché par Reuters tandis que Nord Stream AG, l’opérateur du réseau, a déclaré dans un communiqué rapporté par Reuters que “la destruction qui s’est produite le même jour simultanément sur trois des chaînes de gazoducs offshore du système Nord Stream est sans précédent.” “Il n’est pas encore possible d’estimer le calendrier de la restauration de l’infrastructure de transport de gaz”, a-t-il ajouté. Interrogé plus tôt sur les pipelines endommagés, le porte-parole du Kremlin a déclaré que la fuite était préoccupante et que le sabotage était une cause possible, mais a déclaré qu’il était “prématuré” de spéculer avant les résultats d’une enquête. “Aucune option ne peut être exclue pour le moment”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nord Stream a publié lundi un communiqué notant que les répartiteurs du centre de contrôle de Nord Stream 1 avaient “enregistré une chute de pression sur les deux chaînes du gazoduc”, les raisons faisant l’objet d’une enquête, bien que l’on ne sache pas si cet incident est lié.

Risque de sécurité « grave »

Les analystes disent que les fuites représentent un “risque pour la sécurité et l’environnement” massif et que les autorités maritimes qui surveillent la zone touchée se bousculent pour déterminer l’étendue du problème. Les autorités danoises et suédoises ont déclaré une zone d’interdiction de navigation autour de l’emplacement de la fuite présumée dans leurs zones maritimes tandis que le Danemark a relevé son niveau d’alerte de sécurité en matière d’électricité et de gaz, a rapporté Reuters plus tôt mardi. Les fuites anéantiront toutes les attentes restantes selon lesquelles l’Europe pourrait recevoir du gaz via Nord Stream 1 avant l’hiver, ont noté les analystes. Henning Gloystein, directeur de l’énergie, du climat et des ressources et analyste principal Jason Bush, tous deux chez Eurasia Group, a déclaré mardi dans une note que si les autorités allemandes et danoises ont déclaré que la cause des fuites était inconnue, “les fuites non planifiées vers les pipelines sous-marins sont rares car ils sont conçus pour éviter les dommages accidentels.” “Plusieurs sources de l’UE ont déclaré qu’un sabotage semblait probable. Aucun des deux pipelines ne livrait de gaz commercial au moment des fuites, mais étant donné que les deux conduites étaient toujours sous pression et chacune a la capacité de canaliser environ 165 millions de mètres cubes de gaz lourd en méthane par jour”, ont-ils déclaré, ajoutant: “Des fuites de cette taille constituent un grave danger pour la sécurité et l’environnement, en particulier si la Russie n’arrête pas de pomper du gaz dans le système.” “Selon l’ampleur des dégâts, les fuites pourraient même signifier une fermeture définitive des deux lignes”, a ajouté Eurasia Group.

Vendredi, le fournisseur d’énergie russe Gazprom a déclaré qu’il ne reprendrait pas son approvisionnement en gaz naturel vers l’Allemagne via le pipeline clé Nord Stream 1, blâmant une turbine défectueuse. Hannibal Hanschke | Reuter