Un “sabotage” responsable de perturbations ferroviaires massives en Allemagne

Des câbles de communication endommagés ont interrompu la circulation pendant près de trois heures dans le nord du pays

La Deutsche Bahn, la compagnie nationale des chemins de fer allemands, a déclaré qu’un acte de “sabotage” avait affecté son réseau de radiocommunications samedi matin. L’incident a paralysé le trafic ferroviaire dans la partie nord du pays et arrêté les trains à destination et en provenance du Danemark et des Pays-Bas.

Selon Der Spiegel, le réseau de communication de l’entreprise est complètement tombé en panne vers 6 h 40, heure locale. Le journal a dit que “personnes inconnues” a coupé une ligne de données dans un conduit de câble près de Berlin, tandis qu’un autre près de Dortmund a également été saboté. Selon les sources du journal, les saboteurs auraient eu besoin “des informations sur le réseau ferroviaire et comment vous pouvez le paralyser.”

“En raison du sabotage des câbles, indispensables au trafic ferroviaire, la Deutsche Bahn a dû arrêter le trafic ferroviaire dans le nord pendant près de trois heures ce matin”, a-t-il ajouté. a déclaré une porte-parole de la société. Dans une déclaration séparée plus tard samedi, le ministre des Transports Volker Wissing a déclaré que les câbles étaient “couper délibérément et volontairement.”

Avec une enquête policière en cours, Wissing a déclaré que “Le contexte de cet acte n’est pas encore connu.”

Le sabotage présumé a provoqué une panne technique qui a paralysé tous les trains longue distance de la Deutsche Bahn dans le nord de l’Allemagne et suspendu le trafic interurbain entre Berlin, Hanovre et la Rhénanie du Nord-Westphalie. Les trains régionaux ont été arrêtés en Basse-Saxe et Brême, tandis que les trains internationaux entre Berlin et Amsterdam, et Padborg et Copenhague et Aarhus ont également été arrêtés.

Depuis samedi après-midi, la Deutsche Bahn a partiellement restauré la plupart des itinéraires. Cependant, la compagnie a averti que les passagers peuvent toujours s’attendre à des retards et des annulations.