Un Russe qui a pris l’avion du Danemark à LAX sans billet ni passeport est reconnu coupable d’être un passager clandestin

Un Russe qui a pris l’avion de Copenhague, au Danemark, à l’aéroport international de Los Angeles sans billet, passeport ou visa a été reconnu coupable d’être passager clandestin à bord d’un avion, ont annoncé vendredi les autorités.

Sergey Vladimirovich Ochigava, 46 ans, a été reconnu coupable par un jury et encourt une peine maximale légale de cinq ans de prison fédérale, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district central de Californie.

L’affaire s’est déroulée en novembre dernier après l’arrivée d’Ochigava à LAX sur un vol de Norwegian Airlines, selon le bureau du procureur.

Ochigava est arrivé au point de contrôle des douanes et de la protection des frontières à LAX et « a donné des informations fausses et trompeuses », notamment en disant initialement au CBP qu’il avait laissé son passeport dans l’avion, selon le plainte.

Les agents du CBP n’ont pas pu trouver le nom d’Ochigava sur le manifeste de vol du vol de Scandinavie Airlines ou de tout autre vol international entrant, selon la plainte pénale, qui indique qu’Ochigava n’avait ni passeport ni visa pour entrer aux États-Unis.

Ochigava – qui détenait à la fois des passeports russe et israélien – a été traduit en justice le 5 décembre et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. selon le bureau du procureur.

CNN a contacté un avocat d’Ochigava pour obtenir ses commentaires.

Les preuves présentées au cours du procès devant jury de trois jours ont montré que le 3 novembre 2023, Ochigava « a fait passer un passager sans méfiance à travers un tourniquet de sécurité à l’aéroport de Copenhague au Danemark afin qu’il puisse entrer dans l’un des terminaux de l’aéroport sans carte d’embarquement », selon les États-Unis. » a déclaré le bureau des avocats.

Le lendemain, Ochigava a franchi la porte d’embarquement sans être détecté et s’est embarqué à bord du vol de Norwegian Airlines à destination de Los Angeles, indique le communiqué.

Les membres de l’équipage de conduite de Scandinavie Airlines ont déclaré que la plupart d’entre eux avaient remarqué Ochigava « parce qu’il errait dans l’avion et changeait constamment de siège. De plus, il a demandé deux repas lors de chaque service de repas et a tenté à un moment donné de manger le chocolat appartenant aux membres de l’équipage de cabine », selon la plainte.

L’équipage de conduite n’a pas vu la carte d’embarquement d’Ochigava mais s’est souvenu de lui assis sur un siège censé être inoccupé, selon la plainte. Bien que l’équipage de conduite ait compté les effectifs par section pour s’assurer que l’avion était équilibré pour le décollage et l’atterrissage, les chiffres n’ont pas été comptabilisés, indique la plainte.

Interrogé le 5 novembre par le FBI par l’intermédiaire d’un officier russophone du CBP, Ochigava, qui a déclaré qu’il était titulaire d’un doctorat en économie et en marketing et qu’il avait travaillé en Russie comme économiste « il y a longtemps », a déclaré qu’il n’avait pas dormi depuis trois jours, ne comprenait pas ce qui se passait, ne savait pas s’il avait un billet d’avion pour venir aux États-Unis, ne savait pas comment il était monté dans l’avion ni pourquoi il se trouvait à Copenhague, indique la plainte.

Ochigava, qui est en détention fédérale depuis son arrestation à LAX le 4 novembre, devrait être condamné par un tribunal fédéral le 5 février.