Un plan DESPERATE a été mis en avant qui voit des chiens errants innocents utilisés dans la guerre brutale de Poutine.

Le député pro-Poutine Fedot Tumusov a suggéré de former les chiots pour aider les soldats russes blessés et déminer les zones de conflit.

Tumusov a affirmé : « Nous avons beaucoup d’experts canins dans notre pays qui peuvent enseigner aux chiens errants toutes sortes de compétences différentes. »

Il a poursuivi en suggérant que les animaux errants « plus gros » et « plus agressifs » devraient être envoyés en première ligne.

L’homme politique a mentionné son plan sur les chaînes de télévision parlementaires russes, qui discutaient de l’euthanasie des chiens errants dans le pays.

La Russie compte un grand nombre de chiens errants qui ont attaqué de nombreux citoyens ces dernières années.

Tumusov a déclaré: «Les cynologues entraînaient des chiens gros et agressifs et les envoyaient dans la zone de guerre.

« Qu’ils aident à sortir les blessés, participent au déminage.

Anton Gerashenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur, a fustigé le plan de Tumusov sur son Twitter.

Gerashenko a commenté: « Au cas où vous vous poseriez des questions sur le niveau de folie en Russie. »

En 2021, un garçon de 11 ans a été abattu par une meute de chiens errants dans le pays.

Une esthéticienne a également été écorchée par les chiens vicieux, qui ont laissé son visage complètement défiguré.

Le plan de Tumusov est la dernière tentative désespérée des forces russes pour reprendre le pouvoir dans la guerre après avoir subi de multiples humiliations ces derniers jours.

Une attaque de sabotage présumée a vu un train dérailler en Crimée occupée par la Russie cette semaine.

L’explosion massive a créé un cratère de 7 pieds de profondeur et de près de 50 pieds de diamètre, selon un témoin oculaire.

Des témoins ont rapporté avoir entendu une explosion qui a fait dérailler le train de marchandises près du village de Chistenkoye.

Poutine a également lancé un barrage de missiles vers Kiev, mais tous sauf un ont été abattus, selon les services de renseignement ukrainiens.

Le chef de l’administration militaire de Kiev, Serhiy Popko, a déclaré que toutes les cibles ennemies avaient été détruites dans un poste de télégramme.

Il a déclaré: « Une série d’attaques aériennes sur Kiev, sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété, se poursuit. »

Il y a quelques jours à peine, Moscou a également affirmé avoir fait exploser le système de missiles Patriot de 1,1 milliard de dollars américains, qui s’est avéré un élément crucial pour la protection de Kiev.

Cependant, l’Ukraine a déclaré que six missiles Kinzhal « imparables » avaient été abattus alors que le pays tirait le meilleur parti de son afflux de systèmes de défense occidentaux.

