Un Russe lié au patron du groupe Wagner blessé dans une attaque en RCA

MOSCOU – Un représentant russe en République centrafricaine, associé à Yevgeny Prigozhin, le millionnaire notoire propriétaire de l’entrepreneur militaire du groupe Wagner, a été grièvement blessé vendredi lorsqu’un colis a explosé entre ses mains, ont déclaré Prigozhin et des responsables russes.

Le groupe Wagner de Prigozhin a joué un rôle actif dans les combats en Ukraine et s’est également déployé dans plusieurs pays africains dans ce que l’Occident considérait comme faisant partie des efforts de Moscou pour étendre son influence sur le continent.

Prigozhin, qui figurait sur la liste des sanctions américaines et européennes pour ses liens avec le Kremlin, a accusé la France d’avoir organisé l’attaque et a déclaré qu’il avait demandé au ministère russe des Affaires étrangères de déclarer le pays “sponsor du terrorisme”. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer son affirmation.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a dénoncé l’attaque contre Sytyi comme « un acte terroriste inhumain » et a promis que les autorités russes feraient tout leur possible pour retrouver ses organisateurs et ses auteurs.