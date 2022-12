Un Russe lié au patron du groupe Wagner blessé dans une attaque en RCA

MOSCOU (AP) – Un représentant russe en République centrafricaine, associé à Yevgeny Prigozhin, le célèbre millionnaire propriétaire de l’entrepreneur militaire du groupe Wagner, a été grièvement blessé vendredi lorsqu’un colis a explosé entre ses mains, ont déclaré Prigozhin et des responsables russes.

Prigozhin, qui a été surnommé “le chef de (Vladimir) Poutine” pour ses liens étroits avec le président russe, a déclaré dans un communiqué sur sa chaîne d’application de messagerie que Dmitry Sytyi qui dirigeait la “Maison russe” à Bangui, la capitale de la République centrafricaine , se trouvait dans un état grave après l’attaque.

Prigozhin a affirmé qu’avant de perdre connaissance, Sytyi avait déclaré que le colis explosif contenait une note disant : « Ceci est pour vous de la part de tous les Français. Les Russes sortiront d’Afrique.

Le groupe Wagner de Prigozhin a joué un rôle actif dans les combats en Ukraine et s’est également déployé dans plusieurs pays africains dans ce que l’Occident considérait comme faisant partie des efforts de Moscou pour étendre son influence sur le continent.

Prigozhin, qui figurait sur la liste des sanctions américaines et européennes pour ses liens avec le Kremlin, a accusé la France d’avoir organisé l’attaque et a déclaré qu’il avait demandé au ministère russe des Affaires étrangères de déclarer le pays “sponsor du terrorisme”. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer son affirmation.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a dénoncé l’attaque contre Sytyi comme « un acte terroriste inhumain » et a promis que les autorités russes feraient tout leur possible pour retrouver ses organisateurs et ses auteurs.

Il a déclaré que Moscou prendra des mesures de sécurité supplémentaires mais ne fermera pas la Maison russe à Bangui, ajoutant que “nous ne devons montrer aucune peur des terroristes”.

“Il y a eu des attaques de terroristes et j’ai peur que d’autres ne viennent, et nous devons être prêts pour cela”, a déclaré Bogdanov dans des propos diffusés par l’agence de presse Tass. “Mais cela ne signifie pas que nous devrions faire nos valises et nous enfuir.”

Le groupe Wagner a déployé du personnel dans de nombreux pays africains, dont la République centrafricaine, dans ce que les responsables occidentaux ont décrit comme une tentative de Moscou de renforcer son influence politique et de prendre le contrôle des ressources naturelles du continent. Le personnel de Wagner a été accusé de violations généralisées des droits de l’homme.

Sytyi, qui aurait été lié à Prigozhin, travaille en République centrafricaine depuis plusieurs années. Prigozhin l’a salué comme un “patriote russe”.

Prigozhin a affirmé que le mois dernier, Sytyi avait reçu une lettre avec une photo de son fils, qui vit en France, disant que la prochaine fois, il aurait la tête de son fils “si les Russes ne sortent pas du continent africain et n’ouvrent pas les portes du Français.” Il a déclaré que Sytyi avait ouvert le colis avec négligence vendredi parce qu’il pensait que la terrible menace avait été réalisée.

“Si Dmitry Sytyi reste en vie, il continuera le combat et verra comment ceux qui ont tenté de tuer sa vie périront dans les flammes de l’histoire”, a déclaré Prigozhin qui a présenté les opérations de Wagner en Afrique comme une lutte contre le prétendu “colonialisme” occidental. ”

“S’il meurt, il restera un symbole de cette lutte. Pas un seul Russe ne reculera jamais du continent africain jusqu’à ce que tous les colonisateurs se retirent aux frontières de leur pays », a ajouté Prigozhin.

The Associated Press