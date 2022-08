Un Russe invaincu décroche un contrat avec l’UFC

La poids paille Viktoria Dudakova a impressionné la patronne de l’UFC Dana White avec sa performance en rafale

Viktoria Dudakova est devenue la dernière Russe à rejoindre les rangs de l’UFC après sa victoire acharnée sur la favorite brésilienne Maria Silva lors de l’événement Dana White’s Contender Series 52 à Las Vegas mardi soir.

Dudakova, 23 ans, s’est dirigée vers le combat à l’installation UFC Apex invaincue en cinq combats, mais a fait face à une progression de classe contre Silva, 26 ans, qui était invaincue en huit matchs et très appréciée des parieurs.

Rendant la tâche de Dudakova plus difficile, elle a été forcée de se battre contre une blessure au genou dans les dernières étapes, ce qui a nécessité des contrôles du médecin de la cage avant d’être autorisée à continuer pour le troisième tour.

Mais le Russe a quand même produit le meilleur travail pendant le combat, notamment au sol, et a été récompensé par une décision unanime – 29-28, 29-28, 29-28 – sur les tableaux de bord.

Le patron de l’UFC, Dana White, était sur place pour confirmer que Dudakova, née à Volgograd, était l’un des cinq gagnants de la nuit qui recevraient tous des accords avec la promotion.

“Je n’aimais pas ce combat, mais elle m’a montré tout ce que j’avais besoin de voir”, White a dit de sa nouvelle signature russe.

«Elle était un outsider deux et demi contre un, elle est incroyablement dure mentalement, incroyablement dure physiquement, émotionnellement, et elle a dominé la femme plus grande et plus forte ce soir avec plus d’expérience – et l’a fait alors qu’elle était blessée.

«Apparemment, elle est arrivée blessée, mais elle a définitivement été blessée après le deuxième tour, et elle a fait croire qu’elle ne l’était pas. [injured].

“Elle n’a que 23 ans, elle a tout ce qu’il faut pour être championne du monde, à mon avis, j’ai hâte de voir ce qu’elle fera ensuite.” Blanc ajouté.

Dudakova a déjà combattu dans l’Open Fighting Championship, AMC Fight Nights, Fight Nights Global et Gorilla Fighting Championship – qui ont tous eu lieu dans son pays natal, à l’exception d’un combat en Biélorussie.

Après s’être vu proposer son contrat UFC, Dudakova a déclaré par l’intermédiaire d’un traducteur qu’elle était ravie de rejoindre la liste du championnat d’élite MMA, mettant ses rivales dans les rangs des 115 livres sur préavis.

« J’apporterai la lutte, j’apporterai du sang jeune. Je n’ai même pas montré 50% de ce dont je suis capable ce soir. Quand je serai complètement rétabli, je vais secouer cette division, tu verras “ Dudakova a juré.