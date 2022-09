Un Russe dit qu’il se casserait la jambe ou irait en prison pour éviter l’ordre de Poutine de se battre en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi une mobilisation partielle de ses troupes.

De nombreux Russes tentent désespérément d’éviter d’être enrôlés pour la guerre en Ukraine.

Un homme a déclaré à la BBC qu’il se casserait le bras ou la jambe “pour éviter tout cela”.

Un homme russe a déclaré à la BBC qu’il se casserait la jambe ou irait en prison pour éviter la conscription pour la guerre en Ukraine.

“Je vais me casser le bras, la jambe, j’irai en prison, n’importe quoi pour éviter toute cette affaire”, a déclaré l’homme, qui n’a pas été nommé, dans un article publié jeudi.

Il fait partie des nombreux Russes qui essayant désespérément d’éviter d’être enrôlé après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi un appel radical, mettant fin à la dépendance de la Russie à l’égard des troupes volontaires.

Environ 300 000 personnes seraient appelées immédiatement, Les responsables russes ont déclaré. Ils ont également déclaré que le nouveau décret n’affecterait que ceux qui ont une expérience antérieure.

Quelques heures après l’annonce de Poutine, le terme le plus recherché sur Google en Russie était “comment se casser un bras à la maison”, selon Newsweek.

(Google a une part de marché plus petite en Russie qu’en Occident, mais est toujours utilisé par plusieurs millions de personnes.)

Un autre homme qui vit à Moscou, identifié uniquement comme Vyacheslav, a déclaré à la BBC que lui et ses amis cherchaient d’autres moyens de sortir de la conscription.

“La santé mentale ou le traitement de la toxicomanie semblent être de bonnes options, bon marché ou peut-être même gratuites”, a-t-il déclaré.

“Si vous êtes lapidé et que vous êtes arrêté alors que vous conduisez, j’espère que votre permis vous sera retiré et que vous devrez suivre un traitement. Vous ne pouvez pas en être certain, mais j’espère que cela suffira pour éviter d’être arrêté”, a ajouté Vyacheslav.

Quelques Russes tentent plutôt de fuir le pays, faisant monter en flèche le prix des billets d’avion ou se vendre complètement. Les passages frontaliers terrestres connaissent également une augmentation du trafic, a rapporté la BBC.

D’autres Russes sont descendus dans la rue, participant mercredi à une série de manifestations anti-guerre dans des villes du pays, CNN a rapporté. Beaucoup ont déclaré que la police les avait détenus et qu’ils avaient reçu l’ordre de rejoindre l’armée pendant leur incarcération, selon CNN.

La décision de Poutine est intervenue après que les troupes russes ont été contraintes de se retirer de vastes zones de l’Ukraine.