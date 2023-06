Un Russe dévoré par un requin en Egypte (VIDEO)

Le prédateur, qui a dévoré le jeune homme de 23 ans près d’une plage publique d’Hurghada, a déjà été attrapé

Un requin a mutilé à mort un ressortissant russe dans l’une des stations balnéaires les plus populaires d’Égypte, avec les images horribles filmées.

Dans un message diffusé jeudi sur sa chaîne Telegram, le consulat de Russie à Hurghada a confirmé la mort d’un jeune homme près d’une plage publique. À la lumière de l’attaque, des diplomates russes ont conseillé à leurs compatriotes de rester vigilants lorsqu’ils se baignent dans l’océan et de suivre strictement toutes les restrictions imposées par les autorités égyptiennes.

Le consul général Viktor Voropaev a déclaré à TASS que le requin s’était concentré sur le Russe de 23 ans vers 15 heures, heure locale, près de « Dream Beach ».

Le responsable a également révélé que le défunt n’était pas un touriste, mais vivait plutôt en Égypte depuis un certain temps.

Plusieurs chaînes russes Telegram spécialisées dans l’information ont publié des séquences graphiques tournées depuis le rivage par des badauds. Dans une vidéo, on voit un homme lutter pour sa vie dans l’eau à une certaine distance de la plage. L’aileron et la queue d’un requin sont également visibles au-dessus de la surface, qui devient rouge. Après un court instant, la tête de l’homme disparaît sous l’eau alors que la personne qui filme dit à plusieurs reprises « Oh mon Dieu! »

Plus tard dans la journée, des clips vidéo ont été diffusés sur ce qui serait le requin tueur à bord d’un navire, qui aurait été capturé.

Ces points de vente affirment également que l’homme était à la plage avec son père et sa petite amie.

Un incident tout aussi tragique s’est produit à Hurghada l’été dernier. En juillet, deux femmes d’Autriche et de Roumanie, respectivement, ont été tuées dans des attaques de requins en une journée, au sud d’Hurghada.