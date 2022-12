Un Russe condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir critiqué l’action ukrainienne

MOSCOU – Une personnalité de l’opposition russe a été condamnée vendredi à 8 ans et demi de prison après avoir été reconnue coupable d’accusations découlant de ses critiques de l’action du Kremlin en Ukraine.

“Avec cette condamnation hystérique, les autorités veulent tous nous faire peur, mais cela montre effectivement leur faiblesse”, a déclaré Yashin dans un communiqué par l’intermédiaire de ses avocats après que le juge a prononcé la peine. “Seuls les faibles veulent fermer la bouche de tout le monde et éradiquer toute dissidence.”

Lors du procès devant le tribunal de district de Meshchansky à Moscou, Yashin a fait valoir que son affaire avait été fabriquée et « avait toutes les marques d’une persécution politique illégale ». Il a noté que dans la vidéo, il avait cité des sources officielles russes ainsi que des déclarations ukrainiennes pour donner à son auditoire une vision objective.

“Quand les hostilités ont commencé, je n’ai pas hésité une seconde”, a déclaré Yashin. “J’ai senti que je devais rester en Russie, dire haut et fort la vérité et essayer de faire tout ce que je pouvais pour mettre fin à l’effusion de sang. Il vaut mieux rester assis derrière les barreaux pendant une décennie et rester une personne honnête que de ressentir silencieusement de la honte pour le sang versé par votre gouvernement.