Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly (à gauche) et le vice-président chinois Han Zheng se serrent la main avant une réunion au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 30 août 2023. (Photo de FLORENCE LO / POOL / AFP)

Mardi, le secrétaire américain au Commerce a fait remarquer que la Chine devenait « impossible à investir » pour les entreprises américaines – ce qui suscite un certain émoi.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, de son côté, a déclaré que ce serait une erreur d’isoler la Chine, même si le Royaume-Uni reste « lucide » quant aux désaccords avec la Chine.

Tous deux sont en voyage en Chine dans le but de resserrer leurs liens économiques, après les récents troubles diplomatiques.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré mercredi que Londres souhaitait entretenir une relation pragmatique avec Pékin, mais a averti qu’il resterait « lucide » sur les domaines sur lesquels les deux pays étaient en désaccord.

Cleverly effectuait mercredi un voyage très attendu en Chine dans le but de rétablir les liens entre les deux pays après des années de tensions sur les problèmes de sécurité, d’investissement et de droits de l’homme.

Le ministre des Affaires étrangères a fait valoir que ce serait une erreur de tenter d’isoler la deuxième économie mondiale ou de lutter contre le changement climatique sans sa contribution.

« Nous sommes lucides sur les domaines dans lesquels nous avons des désaccords fondamentaux avec la Chine et nous soulevons ces questions lorsque nous nous rencontrons », a-t-il déclaré aux chaînes de télévision.

« Mais je pense qu’il est important de reconnaître également que nous devons avoir une relation de travail pragmatique et sensée avec la Chine en raison des problèmes qui nous affectent partout dans le monde. »

« Impossible d’investir » pour les entreprises américaines

La veille, la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, avait déclaré que les entreprises américaines se plaignaient du fait que la Chine était devenue « impossible à investir », soulignant les amendes, les perquisitions et autres mesures qui rendaient risquées les activités commerciales dans ce pays.

Les commentaires de Raimondo sont intervenus mardi alors que sa délégation de responsables américains se dirigeait de Pékin vers Shanghai.

« De plus en plus, les milieux d’affaires américains me disent que la Chine ne peut pas être investie parce qu’elle est devenue trop risquée », a-t-elle déclaré.

Raimondo a déclaré que les entreprises américaines sont confrontées à de nouveaux défis, notamment « des amendes exorbitantes sans aucune explication, des révisions de la loi contre-espionnage, qui manquent de clarté et envoient des ondes de choc à travers la communauté américaine ». [and] perquisitions dans les entreprises ».

Cela a présenté « un tout nouveau niveau de défi et nous devons y remédier », a-t-elle déclaré.

Interrogé sur les commentaires tenus par Raimondo en Chine, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu a déclaré que la plupart des 70 000 entreprises américaines qui font des affaires en Chine voulaient rester, que près de 90 % d’entre elles étaient rentables et que Pékin travaillait faciliter davantage l’accès au marché pour les entreprises étrangères.

« La Chine fait activement progresser son ouverture de haut niveau et fait des efforts pour fournir un environnement commercial de classe mondiale, orienté vers le marché, régi par un cadre juridique solide », a-t-il déclaré. « La Chine ne fera qu’ouvrir encore plus ses portes au monde extérieur. »

Pression politique au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique subit la pression de certains législateurs, dont l’ancienne Première ministre Liz Truss, qui souhaitent que Londres durcisse sa politique à l’égard de la Chine et déclare ce pays comme une menace pour la sécurité nationale britannique.

Intelligemment, les tentatives visant à résumer la relation à un seul mot ou à une phrase sonore étaient fondamentalement erronées.

« C’est un pays important, c’est un grand pays, un pays influent et un pays compliqué, et donc notre relation avec la Chine sera nécessairement tout aussi compliquée et sophistiquée », a-t-il déclaré.

Reportage supplémentaire de l’AFP et d’Al Jazeera.