Un routard intolérant au gluten pleure dans les toilettes après que la pâtisserie lui ait causé une vilaine maladie

Une routarde allergique au gluten s’est filmée en train de sangloter dans les toilettes d’un avion après qu’un «mélange de pâtisserie» l’ait laissée aux prises avec la maladie et la diarrhée pendant un vol de 15 heures.

Chloë Chapdelaine est atteinte de la maladie cœliaque. Elle a donc commandé un repas sans gluten en vol à savourer lors de son vol de Dubaï à Los Angeles le 5 juin.

Le créateur de contenu de 25 ans s’est vu servir ce qui semblait être un délicieux petit-déjeuner continental sans gluten sur un plateau étiqueté « sans gluten » une heure après le début du vol.

Mais après avoir démoli la moitié du croissant ordinaire, qui ne portait pas d’autocollant sans gluten, Mme Chapdelaine a estimé qu’il était «trop bon» pour être sans gluten et a décidé de vérifier auprès d’un agent de bord.

Une hôtesse de l’air au visage cendré est revenue de vérifier auprès du personnel pour confirmer qu’il n’était pas sans gluten, selon Mme Chapdelaine.

Des images surnommées « le pire vol de ma vie » montrent le voyageur en larmes à l’intérieur des toilettes de l’avion expliquant ce qui s’est passé en essayant de se rendre malade.

Après avoir passé une heure à vomir, Mme Chapdelaine a déclaré qu’elle avait passé le reste du vol à se sentir nauséeuse avec de fortes crampes d’estomac et de la diarrhée.

Elle affirme également avoir souffert de démangeaisons cutanées et qu’elle devra faire face aux « répercussions mentales » de ce qui s’est passé pendant deux semaines, notamment un brouillard cérébral et une sensation de dépression.

La maladie coeliaque est une maladie dans laquelle votre système immunitaire attaque vos propres tissus lorsque vous mangez du gluten, selon le NHS. Cela endommage votre intestin (intestin grêle) de sorte que votre corps ne peut pas absorber correctement les nutriments.

Elle affecte environ une personne sur 100 et est causée par une réaction indésirable au blé, à l’orge et au seigle.

Mme Chapdelaine, de Calgary, Alberta, Canada, a déclaré: «Alors que je mangeais l’un des croissants qui se trouvaient sur le plateau, j’ai eu un très mauvais pressentiment.

« C’était si bon et je n’avais jamais goûté un aussi bon croissant sans gluten auparavant.

«Je me suis alors demandé pourquoi ils auraient une si bonne marque sans gluten sur un vol et c’est à ce moment-là que j’ai demandé si c’était réellement sans gluten pour un agent de bord.

Mme Chapdelaine a déclaré que l’hôtesse de l’air était alors « devenue pâle » et, après vérification, lui a dit que ce n’était pas censé être dans son assiette et que ce n’était pas sans gluten.

« Immédiatement, j’ai été sous le choc et j’ai commencé à paniquer », a ajouté le créateur de contenu.

« Je suis très sensible et ma maladie cœliaque réagira à une quantité infime ou à une contamination croisée. »

Découvrir qu’elle avait mangé un demi-croissant sans gluten, une quantité bien supérieure à ce à quoi elle avait réagi dans le passé, était « vraiment effrayant ».

Mme Chapdelaine n’était pas contrariée d’avoir rompu son régime sans gluten, mais plutôt de craindre de ressentir des symptômes pendant des semaines.

« C’était un moment de panique », a-t-elle ajouté. «Je suis allé aux toilettes et je me suis rendu physiquement malade et j’y suis resté pendant environ une heure à vomir, ce qui était horrible.

« Je savais que si je ne le faisais pas, cela causerait beaucoup plus de dégâts à mon corps. »

QU’EST-CE QUE LA MALADIE CŒLIAQUE ? La maladie coeliaque est une maladie génétique auto-immune dans laquelle le gluten entraîne des dommages dans l’intestin grêle. Le gluten provoque une inflammation de l’intestin grêle qui affecte la capacité du corps à absorber les nutriments contenus dans les aliments. On estime que la condition affecte une personne sur 100 dans le monde. Un pour cent – ​​ou trois millions d’Américains – vivent avec la maladie coeliaque. Il existe plus de 200 symptômes de la maladie cœliaque, mais les plus courants sont : Ballonnements et douleurs abdominales

Diarrhée chronique

Vomissement

Constipation

Selles pâles, nauséabondes ou grasses

Perte de poids

Fatigue Le seul traitement de la maladie est un régime strict sans gluten. Seuls les aliments et boissons dont la teneur en gluten est inférieure à 20 parties par million sont autorisés. Source : Fondation de la maladie coeliaque

Elle a dit qu’elle pouvait sentir les autres symptômes commencer immédiatement, tels que de mauvaises crampes d’estomac, de la diarrhée, des nausées et des démangeaisons cutanées – comme lorsqu’elle mange du gluten, sa peau se développe en urticaire ou en éruption cutanée.

« Je dois faire face aux effets mentaux comme le brouillard cérébral ou je déprime pendant les deux prochaines semaines », a ajouté Mme Chapdelaine.

Suite à sa réaction allergique, elle a partagé un clip sur Tiktok pour montrer à quel point les effets de la consommation de gluten peuvent avoir sur elle.

Mme Chapdelaine a déclaré qu’elle n’avait pas mangé de gluten depuis près de neuf ans depuis qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie cœliaque et que ce n’était pas la première fois qu’elle avait des problèmes sur un vol.

« Pour moi, ce n’est pas la première fois que j’ai été exposée au gluten dans un avion », a-t-elle déclaré.

‘Heureusement, la dernière fois que je l’ai réalisé avant de le manger, mais si je ne l’avais pas fait, je l’aurais mangé et la même chose se serait produite. Ce n’est pas une chose unique et aussi sur la moitié des vols que j’ai pris – je voyage tout le temps – les repas sans gluten sont oubliés.

Elle a dit que les gens se demandent rapidement pourquoi les personnes atteintes de la maladie coeliaque n’apportent pas leur propre nourriture sur un vol, mais ce n’est pas toujours possible car lorsque vous voyagez et que dans une chambre d’hôtel, vous n’avez pas accès à une cuisine. En plus de cela, elle a déclaré que certaines sécurités frontalières ne vous permettent pas d’apporter des produits alimentaires à la frontière – tels que de la viande, des produits laitiers, des graines ou des noix.

La Canadienne a déclaré que les compagnies aériennes devaient prendre plus au sérieux les allergies et les intolérances sur les vols et pense que si elle avait une allergie aux noix, la situation aurait été différente.

Elle a déclaré: « J’ai l’impression que la maladie coeliaque n’est pas prise au sérieux [as nut allergies] a l’heure.

«Je pense que les personnes souffrant d’allergies ou de sensibilités alimentaires méritent d’exister en toute sécurité et d’être prises au sérieux dans leur état de santé et ce n’est pas toujours le cas.

« J’espère juste que les compagnies aériennes prennent spécifiquement au sérieux les allergies ou simplement les conditions médicales lorsqu’il s’agit de servir de la nourriture dans les avions, car cela peut avoir des effets durables pour de nombreuses personnes. »

Mme Chapdelaine a déclaré que les agents de bord d’Emirates étaient sympathiques à son égard, mais après avoir déposé une plainte officielle, elle n’a pas encore entendu parler de la compagnie aérienne.

Un porte-parole d’Emirates a déclaré: «Nous sommes déçus d’entendre la plainte de Mme Chapdelaine. Emirates vise à répondre à tous les besoins spécifiques des passagers en proposant un certain nombre de repas spéciaux qui couvrent autant d’exigences médicales, diététiques et religieuses que possible.

« La sécurité et la santé de nos clients sont prises très au sérieux. Mme Chapdelaine a contacté notre équipe des affaires client et nous enquêtons sur le problème.