Un routard héros de la vraie vie qui a échappé à un tueur dans le drame policier de la BBC Le Serpent dirige maintenant un club de billard en France

Un routard héros REAL LIFE qui a échappé à un tueur en série dans le drame de la BBC Le Serpent est bien vivant – et aide à diriger son club de billard local.

Dominique Renelleau, joué par Fabien Frankel dans l’émission à succès de la BBC, a été drogué et gardé comme gofer pour le tueur en série diabolique Charles Sobhraj et son amante Marie-Andrée Leclerc.

Des millions de téléspectateurs ont retenu leur souffle en voyant Dominique fuir la Thaïlande à l’aide d’un faux passeport avant de devenir l’une des prochaines victimes du maléfique Sobhraj.

Dans des scènes tendues de se ronger les ongles, il a été vu pour la dernière fois alors qu’il s’effondrait dans les bras de ses parents soulagés à la maison dans sa France natale en 1975 et depuis lors, il a évité la publicité.

Mais The Sun a établi que le marin passionné et sa femme Thérèse vivent dans une ville balnéaire de l’ouest de la France et ont deux enfants adultes.

Il est maintenant le trésorier de son club de billard local où des amis disent qu’il parle rarement de la façon dont il a échappé aux mains de Sobhraj qui aurait tué jusqu’à vingt routards sur le Hippy Trail dans les années 1970.

Un ami a déclaré au Sun: «Dominique joue au billard ici depuis des années et est un habitué.

«Il organise toutes les compétitions et prend son rôle très au sérieux mais il n’aime pas parler de son passage en Thaïlande.

« Nous avons découvert il y a seulement quelques années qu’il était lié à l’affaire lorsqu’il a accordé une interview à une station de radio et que quelqu’un l’a entendu et a demandé si c’était lui et il a dit oui.

« Il a juste dit que cela avait été une période très effrayante pour lui, qu’il pensait qu’il allait mourir et qu’il était éternellement reconnaissant envers les personnes qui l’ont aidé à le sauver et à le faire sortir de Thaïlande. »

Un autre a déclaré: « Il est heureux de parler de tout sauf de son séjour en Thaïlande – sa femme dit que cela joue toujours dans son esprit et qu’il fait encore parfois des cauchemars quand il pense à quel point il a failli être une victime. »

Dans son interview à la radio, Dominique a déclaré: «J’ai rencontré Sobhraj dans un café du nord de la Thaïlande et au début, il semblait très agréable. Il était avec sa petite amie et ils m’ont dit qu’ils étaient des vendeurs de bijoux.

« Ils m’ont invité à dîner et la prochaine chose que je savais, je me suis réveillé deux jours plus tard, me sentant mal et à Bangkok.

«Je suis resté dans un appartement qu’ils m’ont donné pendant trois mois et j’ai vu des gens arriver et disparaître. Je savais que je devais sortir de là et heureusement je l’ai fait. »

Dans la série télévisée à succès, Marie-Andrée (Jenna Colman) est vue se faire ordonner par Sobhraj de « garder Dominique malade » afin qu’il « fasse n’importe quoi » pour eux.

Il remarque plus tard que plusieurs voyageurs se présentent à des fêtes puis disparaissent – à un moment donné, interrompant Sobhraj alors que lui et son acolyte Ajay traînent une victime tard dans la nuit et finissent par trouver des passeports appartenant aux routards disparus.

Hier soir, Dominique a déclaré au Sun: « Tout cela s’est passé il y a longtemps et je n’ai plus envie de parler de Charles Sobhraj. »