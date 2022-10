Un routard belge qui a disparu en Australie en 2019 est toujours porté disparu alors que l’enquête s’est terminée vendredi

La disparition d’un jeune routard belge en Australie déconcerte les autorités depuis plus de trois ans, et son sort est resté un mystère après une enquête conclue vendredi.

Un coroner a statué que Theo Hayez, 18 ans, était probablement décédé peu de temps après avoir quitté une boîte de nuit dans la ville côtière de Byron Bay, mais elle n’a pas pu dire s’il s’agissait d’un accident ou s’il avait été tué par d’autres.

Le suicide semblait hautement improbable et il n’y avait aucune raison pour que Hayez disparaisse intentionnellement, a déclaré la coroner de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Teresa O’Sullivan. Mais elle a dit qu’elle ne pouvait pas tirer de conclusion sur les deux théories avancées lors de l’enquête sur sa disparition.

L’un était que Hayez avait eu un accident mortel alors qu’il tentait de grimper vers le phare de Byron Bay. L’autre était qu’une ou plusieurs personnes ont causé sa mort et se sont débarrassées de son corps.

“Malheureusement, il n’y a pas suffisamment de preuves devant moi pour étayer ou exclure l’une ou l’autre théorie”, a déclaré O’Sullivan.

Jean-Philippe Pector, le parrain de Hayez, a déclaré aux journalistes à l’extérieur du palais de justice de Byron Bay que la famille savait qu’il n’y aurait pas de percée après avoir traversé le processus d’enquête, mais ils gardaient espoir que la “question principale” serait un jour répondue .

“C’est évidemment un moment vraiment difficile parce que c’est la fin d’un processus difficile”, a déclaré Pector. “Mais je pense qu’il vaut mieux que l’affaire reste ouverte, permettant à de nouvelles preuves de se présenter.”

Hayez, qui s’apprêtait à rentrer en Belgique après huit mois de voyage en Australie, a été vu pour la dernière fois vers 23 heures le 31 mai 2019, après avoir quitté la discothèque Cheeky Monkeys à Byron Bay.

La police a été alertée six jours plus tard, lorsqu’il n’est pas retourné à son auberge et n’a pu être retrouvé ni contacté.

Une recherche à grande échelle a été lancée, mais la seule chose que les autorités ont trouvée était un chapeau qu’elles croyaient appartenir à Hayez.

En février, la police a annoncé une récompense de 313 000 $ pour toute personne ayant des informations sur l’affaire.

“J’espère que s’il y a d’autres informations à connaître, la récompense fournira une motivation pour se manifester et contacter Échec au crime”, a déclaré le coroner.

O’Sullivan a reconnu la tristesse et la perte vécues par la famille et les amis de Hayez, dont certains ont voyagé de Belgique à Byron Bay pour l’enquête.

“Il est évident d’après les preuves qu’il avait un bel avenir devant lui”, a-t-elle déclaré.

La cousine de Hayez, Lisa Hayez, a déclaré aux journalistes que Byron Bay se sentait comme le pire endroit au monde, mais aussi comme à la maison.

“Comme je le disais à JP (Pector) qui conduisait ici, j’ai l’impression de rentrer chez moi, comme si je rentrais chez mon peuple”, a-t-elle déclaré. “C’est très, très spécial et vraiment difficile à décrire.”