Un Rotarien local partage son parcours contre la polio

La lutte pour éradiquer complètement la polio dans le monde est une mission clé des Rotary clubs depuis plus de 30 ans, et l’un des membres locaux de Sampson, Johnny Hamilton, est la preuve vivante de la présence mondiale de ce club, ayant voyagé en Inde pour aider à remplir cette mission. .

Hamilton et sa défunte épouse, Margaret, ont fait le voyage en 2010 dans le cadre du premier groupe de voyage du Rotary qui s’est rendu en Inde pour administrer des gouttes de vaccin contre la polio aux enfants de ce pays.

Jeudi dernier, c’était la Journée mondiale contre la polio, reconnue le 24 octobre. Cette journée a été honorée ici à Sampson avec une banderole accrochée et des photos avec des responsables du département de la santé du comté, de la ville de Clinton et des membres du Rotary des deux clubs – le Rotary Clinton-Sampson. et le Rotary Clinton. Hamilton faisait partie de ceux qui sont venus manifester leur soutien à la cause.

À l’occasion de la Journée mondiale contre la polio et de la reconnaissance du travail du Rotary contre cette maladie, Hamilton a partagé l’histoire de son voyage, un voyage qui l’a emmené loin de chez lui mais qui a contribué à la lutte contre la polio.

« Aller là-bas, oh, ça va changer votre vie », a attesté Hamilton lors d’une interview la semaine dernière. « Nous pensons que nous avons des gens pauvres ici, non ; ils ont vraiment des gens pauvres », a-t-il souligné. « Nous sommes allés dans les villages pour administrer le vaccin mais c’était vraiment une séance photo pour pouvoir revenir et en parler. Ils ont deux millions de personnes qui se font vacciner, et ce n’était que deux gouttes dans la bouche de chaque enfant, pour toute personne de cinq ans ou moins. Ils le faisaient environ deux fois par an. De nos jours, il est déjà déclaré pratiquement indemne de maladie, mais je vous dis que lorsque nous y sommes allés, c’était comme un monde différent.

À l’autre bout du monde, Hamilton a déclaré avoir rencontré des victimes de la polio et avoir vu des enfants souffrir de ses conséquences. La polio est une maladie paralysante plus fréquente chez les enfants de moins de cinq ans et qui attaque également le système nerveux.

« Est-ce que j’ai fait quelque chose là-bas ? » a-t-il demandé rhétoriquement. « Non, je n’ai vraiment rien fait. Je suis allé, j’ai parcouru et j’ai pris ma petite photo de moi en train de donner le vaccin. C’était intéressant, car il y avait des jeunes enfants qui amenaient de jeunes enfants pour l’obtenir. Parlez de vaccins, les gens ici parlent d’anti-vax, mais là-bas, ils ne l’ont pas remis en question, pas une seule fois.

« Il y avait des jeunes filles avec des bébés dans les bras, mais il n’y avait aucune hésitation parce que si elles ne comprenaient pas, elles savaient ce qui pourrait arriver. Nous avons vu quelques personnes atteintes de polio », a-t-il noté. « L’une des choses les plus étranges et vraiment inhabituelles, comme vous le savez, nous avions du cuir sur nos chaussures, n’est-ce pas. Mais là-bas, il y en avait qui avaient la polio qui se déplaçaient sur leurs mains, et ils avaient des coussinets en cuir pour leurs mains juste pour pouvoir se déplacer.

Hamiltion et sa femme ont fait partie de ce premier groupe voyageant en Inde simplement parce qu’ils ont entendu parler de l’opportunité et en ont profité.

« Je viens d’apprendre qu’il y avait une opportunité d’y aller, et elle est vraiment venue de Pat Green, qui était dans l’autre club », se souvient-il. « Elle était gouverneure de la région à l’époque et elle m’en a parlé. J’ai sauté sur l’occasion. Ma femme n’était pas Rotarienne, mais ils ont dit qu’elle pouvait m’accompagner à condition que nous payions sa place.

En réfléchissant à leur séjour là-bas, cela lui a rappelé un bon souvenir de sa femme et de la façon dont les Indiens affluaient vers elle.

« Ma femme est décédée depuis, mais c’est vers elle que les gens se tournaient lorsque nous allions sur la place », a-t-il déclaré. « Margaret a toujours été une personne attentionnée et les gens le reconnaissent ; ils affluaient vers elle. J’étais ici avec le vaccin mais ils étaient tout autour d’elle. Je suppose que nous pouvons tous reconnaître cette gentillesse chez les gens. Elle était comme ça et les gens lui répondaient. Même si le vaccin ne contenait que deux gouttes, c’était tout, mais ils voulaient qu’elle le leur donne.

Hamilton a déclaré qu’un autre moment fort du voyage a été de voir tous les différents membres des Rotary clubs du monde entier participer, des gens de tous horizons, de toutes classes, travaillant côte à côte, dévoués et étant les bottes sur le terrain pour aider les gens. dans le besoin.

« Les Rotariens là-bas – et dans la plupart des pays, à l’exception des États-Unis et peut-être de l’Angleterre et du Japon – pour faire partie d’un de ces clubs, vous êtes considéré comme faisant partie de l’élite », a-t-il déclaré. « Je veux dire, l’un d’eux a fait une fête, il était milliardaire, et il a emmené tout le monde à Bali, a loué un grand domaine et tout ça. Il y a beaucoup de gens là-bas qui font ça et ce sont tous des Rotariens.

Les élites, a-t-il déclaré, « vont en fait aussi faire les vaccinations. Ils font le travail et contribuent financièrement », a déclaré Hamilton. « Alors nous y sommes allés et c’est notre district qui l’a parrainé et nous l’avons commencé. À l’époque, notre gouverneur de district voulait le faire et nous y sommes donc allés.

C’était il y a plus de dix ans, et Hamilton a réitéré qu’aujourd’hui, en 2024, l’Inde a été pratiquement déclarée exempte de polio.

« À l’époque, c’était la dernière année où il y avait une affaire majeure », a-t-il déclaré. « Après cela, il faut passer trois ans sans maladie, c’est-à-dire sans aucun cas en trois ans, et à l’époque, quatre pays souffraient d’une polio endémique. Il y avait l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigeria. Depuis, nous n’en sommes plus qu’à deux, ce qui est étonnant, car lorsque nous avons débuté en 1985, il y avait 300 000 cas par an.»

« Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de cas, mais il n’y a pas de cas sauvages et donc il n’y a pas de cas endémiques là-bas », a-t-il ajouté. « Encore une fois, il n’y a que deux cas endémiques au Pakistan et peut-être en Afghanistan. »

Alors qu’il ne reste plus que deux autres pays où l’on compte des cas graves de polio, le Rotary se rapproche de plus en plus de son objectif d’éradication de la maladie. Lorsque ce moment viendra, Hamilton s’est dit convaincu que le Rotary défendrait une nouvelle cause.

« Comme je l’ai dit, avez-vous l’impression d’avoir fait quelque chose, pour moi pas vraiment, parce que vous êtes allé là-bas pour que les gens vous voient, pour que vous le voyiez, puis pour revenir et raconter aux gens comment nous sommes allés au villages », a-t-il déclaré. «Cela dit, je suis tellement heureux que nous soyons arrivés à ce point où nous avons presque terminé cela maintenant. Ce que fera le Rotary International après cela, on ne le sait pas, mais je sais qu’ils feront quelque chose et trouveront un projet. Je veux dire, ils font des trucs sur l’eau propre en ce moment. Mais vous savez, il s’agit d’essayer d’aider quelqu’un et c’est ce que sont la plupart des clubs civiques, ce sont des organisations caritatives.

