Un Roomba a enregistré une femme sur les toilettes. Comment les captures d’écran se sont-elles retrouvées sur Facebook ?

Brookman explique que les barrières juridiques que les entreprises doivent franchir pour collecter des données directement auprès des consommateurs sont assez faibles. La FTC, ou les procureurs généraux des États, peuvent intervenir s’il existe des pratiques « déloyales » ou « trompeuses », note-t-il, mais celles-ci sont définies de manière étroite : à moins qu’une politique de confidentialité ne dise spécifiquement : « Hé, nous n’allons pas laisser les entrepreneurs regardez vos données “et ils les partagent quand même, dit Brookman, les entreprises sont” probablement d’accord avec la tromperie, qui est le principal moyen “pour la FTC” de “faire respecter la confidentialité historiquement”. Prouver qu’une pratique est déloyale, quant à lui, entraîne des charges supplémentaires, y compris la preuve du préjudice. “Les tribunaux ne se sont jamais vraiment prononcés là-dessus”, ajoute-t-il.

La plupart des politiques de confidentialité des entreprises ne mentionnent même pas les données audiovisuelles capturées, à quelques exceptions près. La politique de confidentialité d’iRobot indique qu’il ne collecte des données audiovisuelles que si un individu partage des images via son application mobile. La politique de confidentialité de LG pour le Hom-Bot Turbo + compatible avec la caméra et l’IA explique que son application collecte des données audiovisuelles, y compris “des informations audio, électroniques, visuelles ou similaires, telles que des photos de profil, des enregistrements vocaux et des enregistrements vidéo”. Et la politique de confidentialité du robot aspirateur Jet Bot AI + de Samsung avec lidar et Powerbot R7070, qui ont tous deux des caméras, collectera “les informations que vous stockez sur votre appareil, telles que les photos, les contacts, les journaux de texte, les interactions tactiles, les paramètres et les informations de calendrier”. » et « enregistrements de votre voix lorsque vous utilisez des commandes vocales pour contrôler un service ou contacter notre équipe du service client ». Pendant ce temps, la politique de confidentialité de Roborock ne fait aucune mention des données audiovisuelles, bien que les représentants de l’entreprise disent au MIT Technology Review que les consommateurs en Chine ont la possibilité de les partager.

La cofondatrice d’iRobot, Helen Greiner, qui dirige maintenant une startup appelée Tertill qui vend un robot de désherbage de jardin, souligne qu’en collectant toutes ces données, les entreprises ne sont pas en essayant de violer la vie privée de leurs clients. Ils essaient simplement de créer de meilleurs produits ou, dans le cas d’iRobot, de «faire un meilleur nettoyage», dit-elle.

Pourtant, même les meilleurs efforts d’entreprises comme iRobot laissent clairement des lacunes dans la protection de la vie privée. “Cela ressemble moins à de la méchanceté qu’à de l’incompétence”, déclare Giese, le pirate informatique de l’IoT. “Les développeurs ne sont traditionnellement pas très bons [at] trucs de sécurité. Leur attitude devient “Essayez d’obtenir la fonctionnalité, et si la fonctionnalité fonctionne, expédiez le produit.”

“Et puis les scandales éclatent”, ajoute-t-il.

Les robots aspirateurs ne sont que le début

L’appétit pour les données ne fera qu’augmenter dans les années à venir. Les aspirateurs ne sont qu’un petit sous-ensemble des appareils connectés qui prolifèrent dans nos vies, et les plus grands noms des aspirateurs robots, notamment iRobot, Samsung, Roborock et Dyson, expriment des ambitions bien plus grandes que le nettoyage automatisé des sols. La robotique, y compris la robotique domestique, a longtemps été le vrai prix.

Considérez comment Mario Munich, alors vice-président senior de la technologie chez iRobot, a expliqué les objectifs de l’entreprise en 2018. Dans un présentation sur le Roomba 980, le premier aspirateur à vision par ordinateur de la société, il a montré des images du point de vue de l’appareil, dont une d’une cuisine avec une table, des chaises et des tabourets, à côté de la façon dont elles seraient étiquetées et perçues par les algorithmes du robot. « Le défi n’est pas de passer l’aspirateur. Le défi est avec le robot », a expliqué Munich. “Nous aimerions connaître l’environnement afin de pouvoir modifier le fonctionnement du robot.”

Cette plus grande mission est évidente dans ce que les annotateurs de données de Scale ont été invités à étiqueter – pas des éléments sur le sol qui devraient être évités (une fonctionnalité que promeut iRobot), mais des éléments comme “armoire”, “comptoir de cuisine” et “étagère”, qui ensemble aident l’appareil de la série Roomba J à reconnaître tout l’espace dans lequel il fonctionne.