Un rongeur grimpe sur un homme dans le métro de New York et voici comment il a réagi

Trouver un rat rampant sur nous pendant que nous dormons est le cauchemar le plus effrayant que nous puissions avoir ! Cependant, cela est devenu réel pour un homme qui se détendait dans un métro lorsqu’un rongeur est monté sur lui uniquement pour effrayer les téléspectateurs qui regardaient le clip viral. L’homme, en revanche, a eu le réflexe le plus cool face à l’incident qui a même fait perdre leur “calme” aux internautes. Certains l’appelaient même la véritable quintessence du calme car pourquoi pas !

Une vidéo partagée sur Twitter par un utilisateur, @ Jazzie654, montrait un rat apparaissant de nulle part dans un métro en mouvement. Il grimpe ensuite la jambe d’un homme qui dormait profondément, inconscient de son environnement, dans le métro de New York. Le rongeur, d’abord, renifla les mains de l’homme et se dirigea vers ses épaules. L’intrus se déplace alors jusqu’à son cou lorsqu’il se réveille soudainement pour sentir un mouvement. Ayant senti quelque chose à l’arrière de son cou, l’homme a alors trouvé un rat rampant sur son corps. Cependant, il n’a pas riposté comme prévu et s’est calmement levé pour retirer le rat de son corps.

La publication sur les réseaux sociaux qui disait: «Je ne savais pas qu’il y avait des rats dans les métros de New York ou dans n’importe quel métro», a incité les utilisateurs à se plaindre de leur présence dans de nombreux autres métros tandis que d’autres ont été stupéfaits par la nature trop composée de l’homme. «Oh, oui. Ils sont omniprésents. Mais ce gars – il est l’incarnation du calme quand il réalise. Qui ne crierait pas et ne sauterait pas et ne le perdrait pas dans cette situation ?” a commenté un utilisateur. Le second a dit : “C’est une réaction beaucoup plus calme que ce à quoi je m’attendais”

Oh oui. Ils sont omniprésents. Mais ce gars – il est l’incarnation du calme quand il s’en rend compte. Qui ne crierait pas, ne sauterait pas et ne le perdrait pas dans cette situation ?— Erin Burnett (@ErinBurnett) 4 février 2023

C’est une réaction beaucoup plus calme que ce à quoi je m’attendais. – Vaughn Broadnax (@vaughnbroadnax) 4 février 2023

Je ne les ai pas vus dans un train, mais j’en ai régulièrement vu sur les quais, les voies et les tunnels quand j’y vivais — Robin Roberts (@rarobertsart) 3 février 2023

Il était bien plus cool que je ne l’aurais été— SciTechJohn (@SciTechJohn) 4 février 2023

“Il était bien plus froid que je ne l’aurais été”, a écrit un autre utilisateur tandis que le quatrième a fait remarquer, “Il était étonnamment calme. J’aurais sauté du train… ». Imaginez, s’il était vous, quelle serait la réaction ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici