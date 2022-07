Un roman d’un million de mots a été censuré avant même d’être partagé. Maintenant, les utilisateurs chinois veulent des réponses.

La nouvelle a explosé sur les réseaux sociaux le 11 juillet après que quelques comptes influents de premier plan l’ont récupérée tardivement. C’est devenu le sujet le plus tendance sur Weibo ce jour-là, les utilisateurs se demandant si le WPS porte atteinte à leur vie privée. Depuis, The Economic Observer, une publication chinoise, a signalé que plusieurs autres romanciers en ligne ont vu leurs brouillons verrouillés pour des raisons peu claires dans le passé.

La plainte de Mitu a déclenché une discussion sur les réseaux sociaux en Chine sur la censure et la responsabilité de la plateforme technologique. Il a également mis en évidence la tension entre la sensibilisation croissante des utilisateurs chinois à la vie privée et l’obligation des entreprises technologiques de censurer au nom du gouvernement. “C’est un cas où nous voyons peut-être que ces deux choses pourraient effectivement entrer en collision”, déclare Tom Nunlist, analyste de la politique chinoise en matière de cyber et de données au sein du groupe de recherche Trivium China basé à Pékin.

Alors que le document de Mitu a été enregistré en ligne et a déjà été partagé avec un éditeur en 2021, elle dit qu’elle avait été la seule personne à l’éditer cette année, lorsqu’il a été soudainement verrouillé. “Le contenu est entièrement propre et peut même être publié sur un [literature] site Web, mais WPS a décidé qu’il devait être verrouillé. Qui lui a donné le droit de consulter les documents privés des utilisateurs et de décider quoi en faire arbitrairement ? » elle a écrit.

Publié pour la première fois en 1989 par la société de logiciels chinoise Kingsoft, WPS réclamations avoir 310 millions d’utilisateurs mensuels. Il a en partie bénéficié de subventions et de contrats gouvernementaux alors que le gouvernement chinois cherchait à renforcer ses propres entreprises par rapport à ses rivaux étrangers pour des raisons de sécurité.