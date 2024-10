Un roi, un cinglé en acier et une tempête de triche : l’étrange histoire des Championnats du monde de Conker

Cela aurait pu provenir directement de l’intrigue d’une tragédie shakespearienne.

Un roi est défié dans une bataille par un jeune prétendant, la victoire n’étant obtenue que par la destruction de l’autre. Le roi en sort triomphant, mais on soupçonne qu’il a agi de manière néfaste dans la lutte pour la couronne.

Puis une nouvelle venue – une belle jeune fille venue d’un pays étranger – surgit pour vaincre le roi. Mais ce n’est pas la fin de l’histoire. Ce n’est que le début…

L’histoire derrière la controverse des Championnats du monde de Conker de cette année, qui ont eu lieu le week-end dernier, a suscité beaucoup d’intérêt parmi les médias du monde entier.

Les conkers — un jeu dans lequel les joueurs brisent à tour de rôle une châtaigne, ou « conker », suspendu par un lacet enfilé au centre à l’aide de leur propre écrou lacé — est joué principalement par les enfants de Grande-Bretagne et d’Irlande depuis le début des années 1800.



Un match aux Championnats du monde de Conker de cette année (Jacob King/PA Images via Getty Images)

Ce n’est pas aussi typiquement britannique que, disons, la plongée avec tuba dans les tourbières, le roulage du fromage ou le wanging des bottes en caoutchouc. En fait, on y joue également dans certaines régions des États-Unis à l’aide d’une noix de buckeye, en particulier dans l’Ohio.

Depuis 1965, les championnats du monde, qui ont lieu une fois par an, ont lieu dans le Northamptonshire en Angleterre et se déroulent actuellement à Southwick.

Le dernier recensement national a enregistré une population de 181 habitants, mais chaque année, plus de 250 adultes et 100 enfants s’y rendent pour s’affronter devant 2 000 spectateurs afin d’être sacrés champions du conker et de récolter des fonds pour des œuvres caritatives.

L’événement a été lancé par un groupe de pêcheurs qui, un jour, ont trouvé que le temps ne convenait pas à leur passe-temps habituel. Ils ont donc joué aux conkers et ont collecté de l’argent pour un de leurs proches aveugle. Cette tradition s’est perpétuée depuis, avec 420 000 £ (548 000 $) collectés pour des œuvres caritatives associées aux aveugles et aux malvoyants.

Il s’agit généralement d’un événement léger qui attire des participants du monde entier. Les années précédentes, il y avait un gagnant général du Canada et cette année, les gagnants enfants venaient d’Allemagne et de Lettonie, les gagnants par équipe venaient des Pays-Bas et le grand gagnant et nouveau Queen Conker de l’événement était Kelci. Banschbach, 34 ans originaire d’Indianapolis, est le premier Américain à remporter le titre. (Le vainqueur masculin affronte le vainqueur féminin lors d’une grande finale.)

Banschbach n’est arrivée travailler au Royaume-Uni qu’en 2022 et a participé au concours pour s’immerger dans la culture locale, mais elle est devenue la gagnante surprise du concours cette année.

Cependant, la raison pour laquelle l’édition 2024 a acquis une telle notoriété est due à l’homme qu’elle a battu lors de la finale du classement général, David Jakins, un vétéran du tournoi de 82 ans qui est également juge aux championnats.



Jakins en action le week-end dernier (Jacob King/PA Images via Getty Images)

Cette année, c’était la 46e tentative de Jakins de remporter l’épreuve masculine et il a finalement réalisé son rêve en battant Alastair Johnson-Ferguson — un ingénieur civil de 23 ans originaire de Londres qui avait voyagé pour participer à l’épreuve avec des amis japonais — chez les hommes. final.

Jakins a brisé le conker de Johnson-Ferguson avec son premier swing (les concurrents lancent une pièce pour voir qui commence en premier), après avoir remporté sa demi-finale en deux coups sûrs. Un exploit impressionnant, d’autant plus que plus vous frappez fort, plus vous risquez de briser votre propre conker.

Plus tard, Jakins a montré un faux conker en acier, peint et presque impossible à distinguer d’un vrai conker, à un journaliste qui en a ensuite informé les organisateurs et c’est là que le drame est monté d’un cran.

Une enquête est en cours et des séquences vidéo sont étudiées pour voir si quelque chose de fâcheux s’est produit lors de la finale masculine. Le King Conker, après presque un demi-siècle d’efforts, a-t-il triché pour sécuriser sa couronne en utilisant un conker en acier si puissant et indestructible qu’il était assuré de la victoire ? Les juges, qui surveillaient chaque combat attentivement pour s’assurer que les règles strictes étaient respectées, avaient-ils été trompés ?

« Nous sommes une organisation très sérieuse et prenons les conkers au sérieux », a déclaré le porte-parole St John Burkett à L’Athlétisme. « Nous voulons mener l’enquête correctement. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu quelque chose de pareil auparavant. Nous devons donc nous assurer que tout est clair et transparent.

Il n’est pas rare que des magouilles aient lieu chez des conkers. Tremper votre noix dans du vinaigre, la rôtir ou même y injecter de la résine augmenteraient sa solidité.



Le jeu des conkers est joué depuis plus de 200 ans (Jacob King/PA Images via Getty Images)

« Vous pourriez utiliser un conker âgé d’un an, ou mon parrain, qui a été deux fois champion, disait que le meilleur conker est celui qui a été transmis par un porc », explique Burkett. « Il racontait une longue histoire sur la façon dont on mettait un conker dans la bouche d’un cochon sans que celui-ci ne le mâche. Ensuite, vous devez le suivre pour trouver le conker lorsqu’il sort par l’autre bout.

Il est donc clair qu’il n’est pas rare que des gens fassent des efforts extrêmes pour gagner un combat contre le conker. Mais le roi Conker s’est-il également plongé dans la magie noire ?

Rick Murphy, qui est juge à la compétition aux côtés de Jakins depuis 30 ans, a supervisé sa victoire en demi-finale et était à quelques mètres de l’action lors de la finale masculine.

« Il est très peu probable que vous trichiez aux championnats du monde », dit-il. L’Athlétismeexpliquant qu’environ 3 500 conkers, prêts au combat après le 30 septembre, sont sélectionnés par le comité et préparés par des bénévoles, dont Jakins, puis placés au hasard dans des sacs et emmenés dans les différents endroits pour être sélectionnés. Cela réduit considérablement les chances qu’une noix malhonnête soit préparée et sélectionnée par un auteur. Les juges surveillent également attentivement tout tour de passe-passe.

« UN le conker en acier pèserait environ 10 fois plus », explique Murphy. « Donc, si un joueur commençait à frapper avec, la dynamique de celui-ci serait si différente de celle d’un conker normal qu’un juge expérimenté le repérerait immédiatement. Il se balancerait complètement différemment et beaucoup plus rapidement, ou le joueur devrait soulever ce conker beaucoup plus pour pouvoir le balancer à cause du poids. Compte tenu de toutes ces choses, il est très peu probable que vous puissiez tricher.

Ayant connu Jakins – qui se promène joyeusement autour de l’événement dans ses robes décorées posant pour des photographies – depuis trois décennies, Murphy est extrêmement sceptique quant au fait que l’homme de 82 ans, qui nie toutes les allégations et dit qu’il utilise l’écrou en acier pour amuser les enfants en les défier à la tâche impossible de le briser ternirait l’image du jeu.

« J’étais sur le ring lors de la finale masculine, mais je ne faisais pas partie des juges officiels », dit-il. « Je me suis reculé de quelques mètres pour donner aux spectateurs et à la presse une chance de voir, plutôt que de bloquer leur vue et (en conséquence) ma vue a été partiellement bloquée.

« Tout s’est passé si vite, littéralement dès le premier coup et des morceaux de conkers volaient. Or, ce n’est pas aussi rare qu’on pourrait le penser. Mon propre conker a été brisé au premier tour par le premier coup. C’était comme : ‘Mon Dieu, que s’est-il passé ? C’est déjà fini ?’.

Mais Murphy n’avait aucun soupçon.

«Je vais vous dire pourquoi», ajoute-t-il. « J’étais l’arbitre de la demi-finale et c’était la même chose : deux buts. Encore une fois, je l’ai vu tirer le conker au hasard. J’ai vu comment le conker bougeait. Je ne l’ai pas vu mettre la main dans sa poche, j’étais donc convaincu qu’il ne se passait rien d’étrange.

« Je connais très bien David et, même s’il voudrait réaliser son ambition de remporter la compétition, je suis sûr qu’il ne tricherait pas pour y parvenir. »



Ces conkers ont tous été utilisés lors des championnats (Jacob King/PA Images via Getty Images)

C’est là que l’histoire devient un peu sombre, car l’attention portée depuis l’événement, qui a inclus une couverture télévisée et radiophonique et des reportages dans les médias écrits, a provoqué une certaine colère – et pas seulement chez Jakins, qui a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par L’Athlétisme.

Les premiers rapports suggéraient que Johnson-Ferguson s’était plaint aux organisateurs après l’événement, ce qui a amené le président Jim Packer à le qualifier de « mauvais perdant ». Cependant, le vice-champion masculin semble désormais s’être un peu calmé.

« Je n’avais pas joué depuis l’âge de 10 ans et je n’y allais que pour rire », raconte Johnson-Ferguson. L’Athlétisme. «C’était tout à fait juste et je n’avais aucun problème avec quoi que ce soit.

«Je l’ai vu (Jakins) mettre le conker dans une poche et en choisir une autre. C’est arrivé, mais il gardait probablement son conker gagnant en souvenir. C’était une journée amusante et il y avait une super ambiance. J’ai apprécié mais cela a été entaché par ce qui s’est passé depuis.

« Se faire traiter de mauvais perdant par le président n’était pas agréable. Je pensais que c’était une histoire légère, et c’est le cas en général, mais personne n’aime que son nom soit traîné dans la boue dans les informations nationales. Si vous m’aviez demandé le lendemain si j’y retournerais, j’aurais répondu oui, mais je n’en suis plus sûr maintenant.

L’histoire n’est pas encore terminée. Au moment de la publication de cet article, l’enquête était toujours en cours. Mais pour l’instant, le roi garde sa couronne.

Mais peu importe ce qui se passera au cours des prochains jours, l’écrou en acier de Jakins restera longtemps dans l’infamie des conkers.

(Image du haut : illustration de Meech Robinson ; photos de Getty Images)