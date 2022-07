Un rodéo noir réécrit l’histoire de l’Ouest

Partie de la Numéro de juillet 2022 de Le point culminantnotre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

L’histoire de Bill Pickett, un cow-boy noir légendaire souvent interdit de compétition dans des rodéos en grande partie blancs, est resté avec Lu Vason. Entrepreneur de Denver, Vason avait entendu parler pour la première fois de Pickett – qui a inventé la compétence connue sous le nom de “bulldogging” pour maîtriser les bouvillons capricieux – lors d’une visite fortuite au Black American West Museum de Denver.

Les historiens estiment qu’un quart des cow-boys américains étaient noirs, mais Vason a estimé que Pickett et d’autres personnalités noires du début du siècle qui faisaient partie du tissu de l’expansion occidentale de l’Amérique avaient été pratiquement écrites dans les livres d’histoire. Ainsi, en 1984, Vason a lancé le Bill Pickett Invitational Rodeo, un rodéo noir qu’il considérait comme un moyen de défier et d’élargir les traditions étroites de l’Occident. Aujourd’hui, le rodéo sillonne les États-Unis, servant de lieu de rassemblement inclusif pour les fans de rodéo noirs et les stars du rodéo noir en herbe.

La photographe Gabriela Hasbun, basée à San Francisco, a été invitée avec des amis à un rodéo de Bill Pickett en 2007 au Rowell Ranch Rodeo, à l’est d’Oakland, en Californie. Captivée, elle revient un an plus tard avec un appareil photo moyen format et un sac de pellicules. Pendant une décennie, Hasbun a capturé ce qu’elle a vu : une tradition séculaire empreinte de fierté, une mode très moderne et une expression personnelle. Un rodéo Bill Pickett est un endroit où vous pourriez rencontrer un cheval nommé d’après Dapper Dan, apercevoir une selle arborant le logo Louis Vuitton et une ferronnerie artisanale, ou vous émerveiller devant tous les cheveux (cheval), les ongles (humains) et le fanfaron (tout le monde).

Comme Vason, Hasbun ne pensait pas que la communauté recevait son dû. «Je ne pouvais pas croire qu’il y avait cette énorme communauté noire – très familiale – organisant un événement sain, et les médias l’ignoraient», a-t-elle déclaré à Vox.

« Ces enfants sont cool. Ils ont l’air cool », dit Hasbun. «Ils puent le cool. C’est cette attirance folle qu’ils ont avec tout le sport.

Le nouveau livre de Hasbun, Le nouvel ouest noircapture l’ensemble hippique comme un tourbillon coloré d’activité et de flash au milieu de la toile de fond délavée et ensoleillée des beiges poussiéreux du pays ravagé par la sécheresse et du bleu denim du ciel clair.

Des images comme sa photo saisissante de Juanita Brown et de sa petite-fille Iyauna Austin au sommet de leurs chevaux, avec leurs jupes à imprimé africain drapées sur leurs chevaux, et leurs bottes à lacets usées et poussiéreuses sortant des étriers, pense Hasbun, aideront à réécrire l’histoire de l’Ouest et de la culture cow-boy.

“Personne”, dit Hasbun, “ne peut ignorer une femme noire à cheval.”

La Nouveau Black West a été publié par Chronicle Books en 2022. Gabriela Hasbun est une photographe spécialisée dans les portraits ; son travail met en lumière des communautés marginalisées et sous-explorées.

Lavanya Ramanathan est la rédactrice en chef de Highlight.