Un robotaxi de croisière a été accusé d’être responsable de la mort d’un homme de San Francisco, mais il a en fait été heurté par un bus de la ville

Il y a quelques semaines, alors que les services d’urgence de San Francisco tentaient de s’éloigner d’un lieu où un homme avait été grièvement blessé, deux robots-taxis Cruise auraient flâné sur le chemin de l’ambulance, sans comprendre qu’ils devaient s’écarter. . L’homme est décédé peu de temps après. Il n’a pas fallu longtemps pour que les véhicules soient imputés à la mort de l’homme.

Les flics arrêtent une voiture autonome

Les tensions entre les habitants locaux et la population des robotaxis ont été particulièrement vives. haut depuis une décision au niveau de l’État il y a plusieurs semaines déchaîné des centaines de véhicules automatisés sur les routes de la Bay Area, et cet épisode semble confirmer les pires craintes des habitants. Le fait que les voitures aient bloqué un véhicule d’urgence – avec des conséquences fatales – semble confirmer les pires soupçons. Pire encore, une fuite sur la sécurité publique note a montré que les services d’urgence liés à l’incident avaient spécifiquement blâmé les voitures de Cruise pour leur réponse lente. UN déluge d’articles de presse blâmer le robotaxis pour l’incident suivi.

Mais il apparaît désormais clairement que l’histoire est plus compliquée que cela. D’une part, les responsables de la ville ont maintenant précisé – des semaines plus tard – que Cruise était spécifiquement pas responsable de la mort de cet homme. D’autre part, il a été révélé que l’homme avait été mortellement frappé. par un bus de la villece qui signifie que, même si les secouristes ont partiellement imputé l’issue mortelle aux voitures autonomes, c’est en réalité un véhicule urbain à conduite humaine qui a blessé la victime.

Comment l’accident s’est réellement produit

Cette semaine, le San Francisco Standard signalé que la victime en question, Sammy Davis, 69 ans, était un sans-abri qui, le 14 août, est tombé au sol derrière un bus urbain et a ensuite été heurté et grièvement blessé. Ni le chauffeur du bus ni les passagers ne semblent avoir remarqué que Davis avait été heurté. Peu de temps après l’incident, les secouristes sont arrivés et, après avoir chargé l’homme dans leur ambulance, ont eu une malheureuse rencontre avec les véhicules de Cruise. Dans un premier service d’incendie rapport cela a été par la suite divulgué à Forbes, les secouristes étaient clairement furieux du rôle joué par les voitures autonomes dans l’incident. Le mémo dit :

« Le patient a été emballé pour le transport avec des blessures potentiellement mortelles, mais nous n’avons pas pu quitter les lieux dans un premier temps car les véhicules de croisière ne bougeaient pas », indique le rapport. « Ce retard, aussi minime soit-il, a contribué à de mauvais résultats pour les patients… Le fait que les véhicules autonomes Cruise continuent de bloquer l’entrée et la sortie des appels critiques au 911 est inacceptable. »

Cruise avait précédemment nié que ses véhicules avaient quelque chose à voir avec la mort de Davis, affirmant que seulement 90 secondes s’étaient écoulées entre le moment où il avait été placé sur une civière et le moment où l’homme avait quitté les lieux.

Cette semaine, les responsables ont libéré une déclaration cela précisait que Cruise n’avait pas été officiellement blâmé pour la mort de Davis. « Le chef des pompiers de San Francisco n’a pas attribué ce décès de piéton aux véhicules utilitaires Cruise », indique une déclaration conjointe du chef des pompiers et de l’agence municipale des transports de la ville. La déclaration continue en accusant en partie les rapports de presse qui s’appuyaient « sur un rapport interne d’un membre du personnel du SFFD sur place » pour la perception selon laquelle Cruise était responsable de la mort de l’homme. « La Ville présente ses plus sincères condoléances à [the] famille et amis de la victime », conclut le communiqué.

En réponse à la déclaration mise à jour des responsables de la ville, Cruise a fourni à Gizmodo la déclaration suivante : « Rien ne diminue la tragédie d’une vie perdue, mais nous apprécions la clarification du chef des pompiers selon laquelle ils n’ont pas attribué cela à Cruise. Nous sommes impatients de poursuivre et d’accroître notre collaboration avec SFFD sur notre objectif commun de sécurité routière.

Infestation de robotaxis à San Francisco

Que Cruise soit responsable de cet incident particulier, il semble clair que San Francisco traverse une période de turbulences, car l’industrie de la conduite automatisée utilise la ville comme terrain d’essai bêta géant pour son expérience de robotaxi. Dans de telles circonstances, il va de soi que les habitants se sentiraient ennuyés, voire carrément alarmés. Plus important encore, les tensions entre les responsables de la sécurité publique de la ville et l’industrie des robots taxis ne semblent pas vraiment vouloir disparaître de si tôt. Les autorités municipales se méfient particulièrement d’une nouvelle technologie, sans doute expérimentale, susceptible de bloquer la circulation, de provoquer des accidents et, potentiellement, pire encore. Seul le temps nous dira si cette méfiance est justifiée ou non.