Un robot terrestre ukrainien armé vient de nettoyer une tranchée russe à Koursk

En mai dernier, des développeurs ukrainiens ont dévoilé un nouveau robot terrestre armé : le Fury. Quatre mois plus tard, un Fury a combattu – et aurait remporté – la première escarmouche majeure de ce type. Jeudi ou juste avant, l’un des Fury à quatre roues, de la taille d’un chariot de supermarché, a attaqué une tranchée dans l’oblast de Koursk en Russie.

En évitant les mines et en tirant avec sa mitrailleuse en coordination avec des drones explosifs et des mortiers, le robot a vaincu un petit groupe de soldats russes.

« Le résultat : une partie de l’ennemi a été détruite, le reste a pris la fuite », a déclaré le 1er détachement du 8e régiment à vocation spéciale, l’opérateur du « bot », annoncé sur les réseaux sociaux. « Le [robot] « Il a reçu plusieurs coups de RPG et de FPV » — grenades propulsées par fusée et drones à vue à la première personne — « mais il a persévéré, a terminé la mission et est retourné en salle de réveil. »

Le Fury est l’un des nombreux véhicules terrestres sans pilote armés que les ingénieurs ukrainiens ont mis au point au cours des 30 mois qui ont suivi l’élargissement de la guerre russe contre l’Ukraine. Il est l’un des premiers types à avoir été utilisé dans des combats majeurs. Un Fury est doté de quatre roues, d’une radio pour recevoir les commandes de l’opérateur, de caméras vidéo et d’une mitrailleuse télécommandée. Il est construit de manière épaisse avec des plaques de blindage protégeant ses composants les plus vulnérables.

« Le robot Fury attaque les positions russes et couvre nos défenseurs pendant l’assaut », a déclaré Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de l’innovation. écrit en mai« Les militaires ont apprécié le fait qu’il soit facile à contrôler et ont noté le haut niveau de communication radio et vidéo du robot, ainsi que sa bonne vue et son tir automatique de jour comme de nuit. »

Le Fury n’est pas un cas unique : les Russes ont également armé des robots terrestres. Mais en remportant et en survivant à son premier grand combat, le Fury se démarque. Alors que les drones aériens peuvent manœuvrer librement en trois dimensions, les drones terrestres ont du mal à surmonter les nombreux obstacles qu’ils rencontrent régulièrement, même sur des surfaces pavées : nids-de-poule et cratères, branches tombées, pentes raides.

Les surfaces non pavées sont encore plus difficiles à traverser. Le simple fait d’atteindre un champ de bataille est un défi de taille pour un véhicule terrestre sans pilote, sans parler de faire quoi que ce soit d’utile une fois arrivé. Les développeurs du Fury ont judicieusement mis l’accent sur la mobilité et ont doté leur robot de grandes roues, d’un centre de gravité bas et d’un châssis haut avec une garde au sol importante.

C’est intéressant où Le Fury a livré sa première escarmouche majeure : dans le village russe de Volfino, juste de l’autre côté de la frontière russo-ukrainienne. Volfino se trouve à l’extrémité ouest de la deuxième grande offensive ukrainienne dans l’oblast de Koursk en Russie, qui a débuté la semaine dernière.

Alors qu’une importante force ukrainienne se bat pour conserver les 400 miles carrés de Koursk qu’elle a capturés en août, une force beaucoup plus petite – comprenant le 8e régiment à vocation spéciale et son robot Fury – tente d’avancer dans Koursk à 20 miles à l’ouest, visant apparemment à encercler les forces russes entre lui et le principal saillant ukrainien.

Il s’agit d’une opération de longue haleine pour une armée ukrainienne déjà surchargée. Mais elle bénéficie d’un peu d’aide de haute technologie sous la forme d’au moins un robot terrestre armé.