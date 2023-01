Un robot portant des antennes d’insectes vivants devient un cyborg reniflant

Si vous êtes comme moi, vous voulez gagner la ligne de sécurité de l’aéroport. Je suis toujours déterminé à faire entrer et sortir mes bagages de ces scanners à rayons X de manière transparente et en un temps record, impressionnant tous ceux qui ne s’en soucient clairement pas. Une chose à laquelle je ne pense souvent pas, cependant, c’est que je suis surveillé par bien plus que des outils TSA de haute technologie.

Cachés dans la sécurité de l’aéroport se trouvent des chiens renifleurs, utilisant un sens de superpuissance pour attraper quiconque pourrait faire de la contrebande de drogue, d’explosifs et d’autres objets de contrebande. Ils utilisent leur sens biologique de l’odorat, exploitant une capacité que les robots métalliques comme les scanners à rayons X n’ont tout simplement pas. Mais que se passerait-il si nous pouvions créer un être mi-robot mi-animal qui pourrait sentir comme nous ? Un cyborg renifleur ?

Par un papier publié dans l’édition de février de la revue Biosensor and Bioelectronicsdes scientifiques de l’Université de Tel Aviv en Israël ont annoncé avoir développé le premier robot capable de “sentir” à l’aide d’un capteur biologique – l’antenne d’un criquet.

“Un organe de base, comme l’antenne du criquet pèlerin, peut générer un signal unique pour chaque odeur”, a déclaré Ben Maoz, ingénieur biomédical à l’Université de Tel Aviv et co-auteur de l’étude, par e-mail. “Vous n’avez pas besoin du cerveau pour cela.”

Fondamentalement, l’équipe a d’abord utilisé un “dispositif unique” pour prolonger la durée de vie d’une véritable antenne acridienne. Ils ont ensuite connecté l’antenne à un petit robot à roues pour reproduire la façon dont les récepteurs d’odeurs chez l’homme explorent le monde. Ensuite, ils ont exposé l’ensemble de l’engin à un tas de parfums différents et ont enregistré l’activité électrique liée à l’odeur qui en résulte. Cela a permis à l’équipe de comprendre si leur robot biohybride différenciait toutes les odeurs.

Et cela a fonctionné.

“L’odorat est l’un des moyens par lesquels nous pouvons appréhender le monde”, a déclaré Maoz. “Nous pouvons l’utiliser pour identifier de bonnes choses comme la nourriture [and] parfum et mauvaises choses comme les fuites de gaz [and] mauvaise nourriture. Ce concept permettra aux robots de nous aider à identifier des choses que nous ne pouvons pas actuellement.”

Selon Maoz et ses collègues chercheurs, dans le monde animal, les insectes excellent dans la réception et le traitement des signaux sensoriels.

Par exemple, disent-ils, un moustique peut détecter une différence de 0,01% dans le niveau de dioxyde de carbone dans l’air – une capacité loin de ce que les capteurs robotiques peuvent faire avec la technologie actuelle. “Il y a des renifleurs électroniques”, a déclaré Maoz. “Mais ils sont limités.” En revanche, le dispositif d’antenne à criquets de l’équipe a pu identifier une grande variété d’odeurs telles que le géranium, le citron et le massepain. Après un peu de pratique, il était même capable de discerner différents types de whisky écossais.

“Une comparaison avec des appareils de mesure standard a montré que la sensibilité du nez de l’insecte dans notre système est environ 10 000 fois supérieure à celle des appareils utilisés aujourd’hui”, a déclaré Yossi Yovel, biologiste à l’Université de Tel Aviv et co-auteur de l’étude. dit dans un communiqué.

Université de Tel-Aviv



“Il existe de nombreux matériaux que nous aimerions identifier grâce à leur odeur unique – drogues, explosifs, nourriture, etc.” Maoz a déclaré, notant qu’il pourrait même être possible pour une version ultérieure du robot de l’équipe de détecter également la maladie. “Actuellement, nous utilisons des chiens. Imaginez que nous puissions remplacer cela.”

Un exemple de cela, Maoz explique avec le co-auteur Amir Ayali de l’Université de Tel Aviv et expert en biologie des criquets, est avec ces magnétomètres d’aéroport. Ils coûtent des millions de dollars et peuvent détecter si nous transportons des appareils métalliques, mais “quand ils veulent vérifier si un passager fait de la contrebande de drogue”, a déclaré Ayali dans un communiqué, “ils font venir un chien pour le renifler”.

Pour être clair, le robot de l’équipe est à un stade de développement super préliminaire – seul le temps nous dira si les cyborg-aéroport-policier-chien-renifleurs finiront par se concrétiser. Mais tourné vers l’avenir, Maoz pense que c’est possible, et dit même que “le ciel est la limite” lorsqu’il s’agit d’intégrer des robots avec des capteurs biologiques. Peut-être, suggère-t-il, y aurait-il un moyen de leur donner également le sens de la vue ou du toucher.