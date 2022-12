Un robot plus intelligent – Le New York Times

Dans la newsletter d’aujourd’hui, j’expliquerai les avantages potentiels de l’intelligence artificielle, mais aussi pourquoi certains experts craignent qu’elle ne soit dangereuse.

Efficacité avancée

L’avantage de l’intelligence artificielle est qu’elle pourrait être capable d’accomplir des tâches plus rapidement et plus efficacement que n’importe qui. Les possibilités sont à la hauteur de l’imagination : voitures autonomes et même autoréparatrices, chirurgies sans risque, robots de thérapie personnalisés instantanés et plus encore.

La technologie n’est pas encore là. Mais il a progressé ces dernières années grâce à ce qu’on appelle l’apprentissage automatique, dans lequel les bots parcourent les données pour apprendre à effectuer des tâches. Dans le cas de ChatGPT, il lit beaucoup. Et, avec les conseils de ses créateurs, il a appris à écrire de manière cohérente – ou, du moins, à prédire statistiquement à quoi devrait ressembler une bonne écriture.

Il y a déjà des avantages évidents à cette technologie naissante. Cela peut aider à la recherche et à la rédaction d’essais et d’articles. ChatGPT peut également aider à coder des programmes, en automatisant des défis qui peuvent normalement prendre des heures pour les gens.

Un autre exemple provient d’un programme différent, Consensus. Ce bot parcourt jusqu’à des millions d’articles scientifiques pour trouver les plus pertinents pour une recherche donnée et partager leurs principales découvertes. Une tâche qui prendrait des jours ou des semaines à un journaliste comme moi se fait en quelques minutes.