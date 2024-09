Un robot « espion » pour surveiller les fonctionnaires fédéraux au bureau ?

La présence d’un robot qui recueille des données dans des bureaux fédéraux concerne le Syndicat des services gouvernementaux, qui y voit une forme de surveillance de l’employeur, qui imposera dès septembre aux fonctionnaires une présence au travail trois jours par semaine.

Celui que les fonctionnaires appellent le petit robot a fait son apparition dans des édifices à bureaux de Gatineau en mars.

1:11 Un robot qui « espionne » les fonctionnaires ? Photo : Gracieuseté : GlobalDWS

Le robot VirBrix se déplace en fonction de trajets précis pour recueillir des informations à des endroits clés à l’aide d’une vingtaine de capteurs et d’une caméra à 360 degrés installée au sommet de l’appareil, explique le cofondateur de l’appareil. entreprise GlobalDWSYahya Saad.

Grâce à l’intelligence artificielle, la caméra prend une photo, analyse et compte le nombre de personnes avant de supprimer l’image du système, détaille M. Saad.

C’est similaire à n’importe quelle caméra de vidéosurveillance placée dans n’importe quel bureau, mais dans notre cas, il n’y a pas d’informations privées qui sont conservées. Une citation de Yahya Saad, cofondateur de l’entreprise GlobalDWS

Le robot VirBrix recueille aussi des informations sur la qualité de l’air, les niveaux de luminosité, le bruit (niveaux de décibels), l’humidité, la température, l’utilisation de l’espace et l’identification des barrières et des obstacles d’accessibilité indique dans un courriel la porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Michèle LaRose.

0:12 Le robot VirBrix en action. Photo : Capture d’écran/GlobalDWS

La collecte de ces données permet d’améliorer un environnement de travail qui serait, par exemple, trop chaud, trop humide, ou mal éclairé, selon GlobalDWS. Ultimement, ça aurait un impact sur la productivité des employés assure M. Saad.

Le robot sera utilisé par Ottawa à nouveau en juillet et en octobre. Et il n’est pas exclu que son utilisation soit prolongée. La localisation de cet outil pour deux ans a coûté 39 663 $ au gouvernement.

Des fonctionnaires se sentent épiés

Selon le président national du Syndicat des services gouvernementaux, Bruce Roy, la présence du robot dans les bureaux fédéraux est intrusif voire insultant .

En tant qu’employé, tu n’as pas besoin d’un robot comme surveillant, tu me surveilles, tu vois ma charge de travail, tu vois ma production, pourquoi on ajoute une autre étape à ma surveillance ? demande-t-il.

Les gens se sentent […] observés en tout temps. C’est un espion, le robot est un espion de la gestion. Une citation de Bruce Roy, président national du Syndicat des services gouvernementaux

Ouvrir en mode plein écran Le robot VirBrix se promène dans des bureaux de la Place du portage, à Gatineau. Photo : Gracieuseté Syndicat des services gouvernementaux

Nous croyons que le robot, une de ses tâches, c’est de vérifier qui est là, qui n’est pas présent dénonce avec vigueur M. Roy.

Le leader syndical est d’avis que l’employeur a été incapable de justifier sa demande d’augmentation de la présence en lieu de travail [et qu’il cherche] des mesures pour pouvoir contrôler l’assiduité plutôt que vraiment favoriser un lieu de travail productif .

Mais au-delà de ça, le syndicat s’inquiète surtout de l’utilisation et du stockage des données collectées.

L’employeur peut connaître des détails intimes de notre routine, par exemple, sur les pauses ou [pour] aller à la salle de bains. Une citation de Bruce Roy, président national du Syndicat des services gouvernementaux

Ouvrir en mode plein écran Bruce Roy, le président du Syndicat des services gouvernementaux (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Bruce Roy avance que les réserves du Syndicat sont encore plus grandes, car le robot a été introduit dans des milieux de travail après qu’il se soit plaint de la présence de capteurs installés sous les bureaux des fonctionnaires.

De janvier 2022 à mars 2024, 208 capteurs munis de détecteur de mouvement et de chaleur à infrarouge ont des données sur la fréquence et la durée de l’utilisation des lieux de travail dans des bureaux de Gatineau et d’Ottawa, confirme le porte-parole de Services partagés Canada, Jean-Pierre Potvin. Les capteurs n’ont pas permis d’identifier des personnes en particulier souligne-t-il.

Ces capteurs ont coûté 72 000 $ au gouvernement.

Des outils pour optimiser l’utilisation des édifices fédéraux

Ces outils sont loin d’être une manière de renforcer la présence obligatoire des fonctionnaires trois jours par semaine qui sera effective en septembre, clame le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos.

Le gouvernement a recours à ces technologies % les espaces à bureau pour la fonction publique », »text »: »dans un contexte où on a besoin de réduire au cours des prochaines années d’environ 50% les espaces à bureau pour la fonction publique »}} »>dans un contexte où on a besoin de réduire au cours des prochaines années d’environ 50 % les espaces à bureau pour la fonction publique affirme M. Duclos.

Le robot observe l’utilisation de l’espace à bureau, puis il va être capable de nous donner des informations au cours des prochaines années pour mieux donner aux fonctionnaires les espaces dont ils ont besoin pour faire leur travail dit le ministre libéral.

Ce sont des méthodes totalement anonymes qui permettent d’évaluer quels espaces sont les plus utilisés, quels espaces ne sont pas utilisés et pour pouvoir donc les aménager mieux. Une citation de Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

Ouvrir en mode plein écran Jean-Yves Duclos, ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement et député de la circonscription de Québec (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le robot n’est pas un espion assure le créateur

Ce n’est pas un espion, car aucune information personnelle identifiable n’est capturée garantit le cofondateur de GlobalDWSqui a créé le robot VirBrix. Mais l’entrepreneur reconnaît qu’il y a des exceptions.

Aucune information personnelle identifiable n’est conservée sur le robot ou envoyée dans le nuage, sauf dans certains cas où des clients nous demandons de les conserver. dit Yahya Saad.

Il s’agit de cas exceptionnels où nous devons conserver les images, qui sont ensuite remises au client. Une citation de Yahya Saad, cofondateur de l’entreprise GlobalDWS

L’entreprise qui a créé le robot assure que, dans ces cas, le visage et le corps entier des individus sont floutés. Les données collectées sont stockées, selon GlobalDWSdans un serveur qui se situe en sol canadien.

Ouvrir en mode plein écran La Place du Portage, à Gatineau Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Les fonctionnaires sont traités comme des meubles

La méfiance des employés fait dire au chercheur indépendant Pierrot Péladeau que le gouvernement a considéré le personnel un petit peu comme des meubles dans cette opération-là .

M. Péladeau, qui est aussi conseiller en évaluation sociale des systèmes d’information, doute sur la qualité des données qui vont être produites . Il affirme que les fonctionnaires pourraient très bien décider de jouer avec le robot et d’utiliser l’espace différemment en sa présence pour fausser les données recueillies.

Pierrot Péladeau note par ailleurs que le robot est très performant, car il a la capacité de voir qu’il y a des trombones sur les pupitres et à quel endroit ils sont .

Ainsi, l’employeur à la capacité d’identifier les personnes selon lui.

Ce sont des données sur des personnes non identifiées, mais ce sont des personnes identifiables [car elles] sont géolocalisées et localisées dans le temps. Une citation de Pierrot Péladeau, chercheur indépendant et conseiller en évaluation sociale de systèmes d’information

Ouvrir en mode plein écran Pierrot Péladeau, chercheur indépendant et conseiller en évaluation sociale de systèmes d’information Photo : Gracieuseté de Pierrot Péladeau

D’ailleurs, travailler avec des données anonymisées peut poser problème dans ce cas-ci, selon le chercheur indépendant. Puisque les individus n’ont pas tous les mêmes préférences de température, de luminosité et d’humidité, l’employeur aurait avantage à connaître le profil des gens dans l’espace présent analysé par le robot pour bien répondre à leurs besoins.

En mesurant la présence de radon avec le robot, le gouvernement pourra néanmoins décider de se départir des immeubles les plus toxiques ou les moins sains ou les moins confortables croit Pierrot Péladeau.