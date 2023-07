Un robot de rêve qui mord : Transformers Grimlock T-Rex se transforme automatiquement avec des commandes vocales

Les collectionneurs peuvent en fait pleurer quand ils voient le dernier robot Transformers à conversion automatique de Robosen Robotics. Il peut être émouvant de voir les progrès de l’ingénierie atteindre un point où vos fantasmes d’enfance prennent vie – mais il peut aussi y avoir des larmes sur le coût de possession.

Grimlock, le leader des Dinobots dans le dessin animé Transformers depuis sa création dans les années 1980, est aujourd’hui le robot le plus technologiquement avancé vendu par Robosen. D’une simple commande vocale, le personnage se transforme de lui-même d’un T-Rex marchant et mordant, en un robot bipède marchant et balançant son épée. Il contient 34 servomoteurs intelligents, 85 micropuces et plusieurs capteurs de surveillance de l’équilibre.

Le robot coûte 1 500 $ pour ceux qui précommandent d’ici le 30 septembre. Lorsqu’il sera expédié plus tard cet automne, le prix de détail grimpera à 1 700 $. (Les prix internationaux n’étaient pas immédiatement disponibles, mais 1 500 $ se convertissent en environ 1 160 £ ou 2 220 AU $.)

Le Grimlock de Robosen se prépare à tirer sur les ennemis avec sa bouche. La société a donné vie au personnage des Transformers des années 1980 avec un robot animé à transformation automatique. Bridget Carey / Crumpe

En tant que T-Rex métallique, il mesure 16 pouces de haut, grogne et se déplace très légèrement pour donner l’illusion qu’il est vivant et respire – c’est-à-dire lorsqu’il ne claque pas ses mâchoires et ne menace pas de faire fondre les ennemis avec le feu (ou, dans ce cas, faire fondre les ennemis avec la lumière rouge menaçante dans sa bouche). Dans son mode robot, il peut manier une épée Energon dans un poing et faire exploser un lance-roquettes Galaxial dans l’autre. Il balance ses bras et ses jambes pour donner des discours de motivation sur l’arrêt du méchant Megatron, mais il peut également effectuer de jolies danses d’anniversaire pendant que la musique joue en arrière-plan.

Le fabricant chinois de robotique Robosen a fait tourner les têtes en 2021 lorsqu’il a travaillé avec Hasbro pour sortir un Optimus Prime qui s’est transformé tout seul de véhicule en robot, avec de nombreuses animations, effets sonores, voix et tout. En tant que leader des Autobots et star de nombreux spectacles Transformers et d’une franchise de films à succès, il était difficile d’imaginer comment Roboson pourrait surpasser Optimus Prime pour sa prochaine création transformatrice.

Grimlock est livré avec trois accessoires de signature, dont sa couronne de leadership Dinobot. Bridget Carey / Crumpe

Mais il vous suffit de voir l’énorme Grimlock en action pendant un instant pour savoir que ce Dinobot mérite d’être couronné le véritable roi de la vitrine de Robosen – même lorsqu’il ne porte pas son accessoire de couronne en or pointu.

Robosen m’a envoyé l’un des premiers modèles avec lesquels jouer, et vous pouvez voir mes réactions brutes à ses animations dans la vidéo intégrée en haut de cet article.

Ce bot regorge de détails et d’intelligence, y compris des dizaines d’animations dans ses deux formes de marche. C’est peut-être la raison pour laquelle Grimlock coûte deux fois plus cher que le prix de lancement de la première précommande d’Optimus Prime (700 $).

Vous pouvez interagir avec le jouet à l’aide d’une application connectée par Bluetooth ou avec des commandes vocales, en commençant par la phrase de réveil « Hey Grimlock ». Il existe 42 commandes vocales différentes pour activer certaines animations et phrases préprogrammées. Il compte plus de 150 lignes de parole enregistrées par Gregg Berger, la voix originale de Grimlock.

Grimlock parle à la troisième personne, affirmant sa présence au cas où vous ne sauriez pas déjà qui il est :

« Moi, Grimlock attaque ! Grimlock sauve l’univers ! Moi, Grimlock, le plus grand guerrier ! »

L’application va plus loin dans les effets sonores, si vous souhaitez le programmer. L’application vous permettra de contrôler à distance toutes les conversions automatiques ou de sélectionner des animations et de la musique préprogrammées supplémentaires. Vous pouvez mélanger n’importe quel nombre de mouvements et de sons à l’aide des modes de programmation de l’application, qui incluent une option de programmation visuelle basée sur des blocs. Grimlock ne se contente pas de sauver Cybertron, il enseigne également la programmation.

Le robot, créé en partenariat avec Hasbro, fait ses débuts aujourd’hui. Vous pouvez le voir exposé au Comic-Con de San Diego. Il est disponible sur commande chez Robosen et HasbroPulse, la vitrine de la société pour les jouets de collection.