Un robot chirurgical télécommandé à bord de la Station spatiale internationale

Peu importe leur préparation mentale et physique, les futurs astronautes à destination de l’espace lointain ne peuvent échapper à leurs restrictions mortelles. À un moment donné au cours de leurs longs voyages isolés, ces pionniers pourraient avoir besoin de soins médicaux. Mais c’est dur. Dans l’espace, il n’y a pas d’hôpitaux.

Entre Mira.

Mardi, des scientifiques de l’Université du Nebraska-Lincoln ont déclaré que leur invention d’un petit robot chirurgical – appelé assistant robotique in vivo miniaturisé, ou MIRA – montera à bord de la Station spatiale internationale pour des tests en apesanteur en 2024. En fin de compte, le l’espoir de l’équipe est que MIRA accompagne les astronautes alors qu’ils volent vers Mars et zooment à travers les confins intacts de l’espace.

“Alors que les gens vont de plus en plus loin dans l’espace, ils devront peut-être un jour subir une intervention chirurgicale. Nous travaillons dans ce sens”, a déclaré Shane Farritor. dit dans un communiqué. Farritor est professeur d’ingénierie à l’Université du Nebraska-Lincoln et co-fondateur de Virtual Incision, la société derrière MIRA.

Le bot de 2 livres ressemble essentiellement comme une tige blanche avec un duo de petites attaches en forme de bras à une extrémité. Ces attaches sont chacune ornées de deux instruments métalliques. C’est le produit de près de 20 ans de développement – Virtual Incision a atteint plus de 100 millions de dollars en investissement de capital-risque depuis sa genèse en 2006. Pour ajouter à cela, la NASA a récemment accordé à l’Université du Nebraska-Lincoln 100 000 $ pour préparer l’appareil pour le voyage de 2024.

NASA/Roscosmos



Déjà, selon un communiqué de presse sur le chirurgien robotique, MIRA a aidé avec des procédures importantes. Les médecins ont utilisé avec succès l’instrument pour effectuer des résections peu invasives du côlon, par exemple, qui impliquent l’ablation d’une partie ou de la totalité du côlon d’un patient.

Si MIRA fonctionne bien dans l’espace, un chirurgien à bord de l’ISS pourrait profiter de la technologie pour aider les astronautes ayant besoin d’une assistance médicale, sans poser de risques majeurs pour leur corps. MIRA pourrait être particulièrement important étant donné le manque de personnel, de temps et d’outils sur les engins spatiaux.

Au-delà de cela, l’équipe affirme que sa technologie pourrait également permettre aux chirurgiens au sol de travailler à distance sur un patient astronaute spatial.. UNComme preuve de principe, l’astronaute de la NASA Clayton Anderson a pris les commandes du robot alors qu’il se trouvait au Johnson Space Center à Houston et a guidé MIRA pour effectuer des tâches chirurgicales dans une salle d’opération à 900 miles de là, au centre médical de l’Université du Nebraska. Ça a marché.

Cet aspect de contrôle à distance de MIRA peut également faciliter les opérations chirurgicales plus près de chez eux un jour – un exemple donné par l’équipe est celui des soldats blessés sur le terrain qui ont besoin de procédures avancées faisant appel à des spécialistes stationnés ailleurs. En fait, dans cet esprit, l’armée américaine a également fourni un financement pour le projet MIRA.

Incision virtuelle



En 2024, nous aurons une meilleure idée de la façon dont MIRA se comporte dans des situations intenses.

Si MIRA peut survivre à la bousculade agressive qui accompagne les lancements de fusées, elle atteindra l’ISS et sera rapidement placée dans un casier d’expérimentation de la station spatiale. Selon l’équipe, il faudra probablement un an avant que les astronautes menant des expériences scientifiques puissent le mettre en action. Ensuite, une fois allumé, l’engin robotique fonctionnera à peu près de manière autonome, a déclaré Farritor.

“L’astronaute actionne un interrupteur, le processus démarre et le robot fait son travail tout seul”, a-t-il déclaré. “Deux heures plus tard, l’astronaute l’éteint et c’est fait.”

Récemment, la chirurgie extraterrestre est devenue plus discutée, compte tenu de l’objectif des agences spatiales d’envoyer des humains sur d’autres planètes et de proposer de nouvelles formes de transport pour accéder à l’espace lointain. En avril, la NASA a même chirurgien de l’air “holoporté” Dr Josef Schmid sur l’ISS dans le cadre de ses efforts pour faire progresser la médecine cosmique à distance. Combiné avec MIRA, ce mécanisme suggère qu’un jour la vie pourrait vraiment imiter Star Trek en matière de soins de santé.