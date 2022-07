Un robot casse le doigt d’un garçon de 7 ans pendant un tournoi d’échecs dans une vidéo terrifiante

Une vidéo devenue virale montre comment un robot jouant aux échecs a cassé le doigt d’un garçon de sept ans lors d’un tournoi à Moscou. Cela s’est produit après que l’enfant ait tenté de bouger sans attendre le temps nécessaire pour que la machine termine son action. L’incident s’est produit lors d’un tournoi d’échecs ouvert à Moscou, en Russie.

Sergey Lazarev, président de la Fédération des échecs de Moscou, a été cité par l’agence de presse russe TASS comme ayant déclaré : “Le robot a cassé le doigt de l’enfant – cela, bien sûr, est mauvais.” La vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. “Toute acquisition selon laquelle l’IA avancée détruira l’humanité est fausse. Ce ne sont pas la puissante IA ou la violation des lois de la robotique qui détruiront l’humanité, mais les ingénieurs avec les deux mains gauches », lit-on dans la légende. Regardez par vous-même :

Toute acquisition selon laquelle l’IA avancée détruira l’humanité est fausse. Ce ne sont pas la puissante IA ou la violation des lois de la robotique qui détruiront l’humanité, mais les ingénieurs avec les deux mains gauches :/ En vidéo – un robot d’échecs casse le doigt d’un enfant à l’Open d’échecs de Moscou aujourd’hui. pic.twitter.com/bIGIbHztar — Pavel Osadchuk 👨‍💻💤 (@xakpc) 21 juillet 2022

Lazarev a déclaré au TASS que l’accident s’était produit à cause du déménagement précipité de l’enfant. « Le robot a été loué par nous, il a été exposé dans de nombreux endroits, pendant longtemps, avec des spécialistes. Apparemment, les opérateurs l’ont ignoré. L’enfant a fait un geste, et après cela, nous devons laisser le temps au robot de répondre, mais le garçon s’est précipité et le robot l’a attrapé », a-t-il déclaré. Cependant, l’enfant a pu jouer le lendemain et terminer les derniers jours du tournoi.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 113 000 vues. “Avant que les “experts” de Twitter ne demandent d’arrêter l’IA, essayez peut-être de savoir si le robot a été programmé pour faire quelque chose comme ça ou s’il a improvisé. Nous ne sommes pas à ce niveau d’IA où les robots commencent à se battre contre les humains ou à ressentir de la colère », a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Maintenant, le doigt, alors quoi ? !! Ça aurait même pu le tuer s’il s’était attaqué à la tête au lieu d’un doigt ! »

Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe des échecs, a déclaré à Baza que le robot avait bondi après avoir pris l’une des pièces du garçon. Il a dit qu’il y avait certaines règles de sécurité et que l’enfant les avait enfreintes. Par exemple, lorsqu’il a fait son geste, il n’a pas réalisé qu’il devait d’abord attendre. Il l’a en outre considéré comme un “cas extrêmement rare”.

