Un robot aspirateur a pris en photo une femme assise sur le siège des toilettes, et c’est parti sur Facebook

La sonnette d’alarme retentit une fois de plus autour de l’intelligence artificielle (IA) et des personnes derrière la technologie. Les images d’une jeune femme assise sur un siège de toilette, prises par un robot de nettoyage et divulguées à des groupes de médias sociaux fermés sur Facebook et Discord, sont l’épicentre de la plus récente controverse contre une technologie que les films de science-fiction ont longtemps fouillé. La fuite d’image, signalée pour la première fois par le MIT Tech Review, a été considérée comme une version de test du Roomba. La femme sur la photo n’était pas une cliente, mais soit une bénévole, soit une employée d’iRobot, le fabricant de l’aspirateur robot Roomba.

Les racines de l’incident remontent à 2020, lorsque iRobot a demandé aux employés et aux bénévoles rémunérés de les aider à recueillir des données pour aider à améliorer un nouveau modèle de la machine. Tout ce qu’ils avaient à faire était d’utiliser la technologie apparemment inoffensive dans leurs maisons. iRobot affirme que les participants ont été informés de la manière dont les données seraient utilisées. Il dit que les modèles sont même venus avec des onglets “enregistrement en cours”.

Alors, que faisait exactement iRobot en enregistrant les échantillonneurs de son produit inédit ? Il envoyait les données à une autre partie, Scale AI, basée à San Francisco. À partir de là, les données allaient aux travailleurs de données sous contrat de Scale, qui étaient assis au Venezuela. Les sous-traitants de Scale AI, ou étiqueteurs de données, travaillaient sur un projet permettant à iRobot de taguer des photos. Toutes les photos prises par le Roomba seraient étiquetées pour apprendre à la machine à mieux reconnaître les objets dans leur environnement.

Scale AI affirme que les entrepreneurs ont publié les photos en violation de leur accord de non-divulgation. iRobot a depuis coupé les ponts avec son partenaire extérieur. La société enquête sur la façon dont les photos privées se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. iRobot, qu’Amazon est sur le point d’acquérir dans le cadre d’un accord de 1,7 million de dollars, n’a pas tardé à préciser que les machines ne sont pas les mêmes que les modèles de production.

Cependant, les images divulguées révèlent une tendance plus importante que n’importe quelle entreprise individuelle. Ils témoignent de la pratique répandue de partager des données potentiellement sensibles pour former des algorithmes. Mais même au-delà de cela, cela montre à quel point une seule information (dans ce cas, une image) est exposée. Les photos des bénévoles, par exemple, provenaient de foyers d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. Ils ont atteint les serveurs d’iRobot, basé au Massachusetts, puis de Scale AI à San Francisco. De là, ils se sont déplacés jusqu’aux travailleurs de concert au Venezuela en Amérique du Sud. Certaines de ces images ont voyagé à travers trois continents pour entraîner un robot à se déplacer facilement tout en nettoyant une maison.

Il existe toute une chaîne d’approvisionnement en données. Et avec cela, il y a maintenant plusieurs points où des informations personnelles pourraient fuir. Cela correspond parfaitement à la demande croissante de lois plus strictes concernant l’IA. Ou non. Le temps nous dira comment les décideurs politiques du monde réagiront à cela.

