J’entends des anecdotes exaspérantes de voisins et d’amis tout le temps, et j’imagine que vous avez entendu similaire anecdotes . De nombreux Américains qui se qualifient pour recevoir le vaccin – comme les personnes de plus de 65 ans – ne savent pas ce qu’ils sont censés faire pour s’inscrire. Lorsqu’ils essaient, ils constatent souvent que toutes les cases sont remplies.

J’ai fait un road trip de 1600 km cette semaine qui m’a laissé encore plus étonné de la mauvaise gestion du coronavirus par les États-Unis – et plus inquiet du travail que l’administration Biden doit faire pour le maîtriser. Je veux vous raconter cette histoire ce matin.

Des millions de doses, non utilisées

Ma mère, qui a 74 ans et vit avec ma famille depuis quelques mois, faisait partie de ceux qui essayaient de comprendre comment se faire vacciner. Et cela semblait impossible. Heureusement, elle avait une alternative. Elle vit normalement dans le Colorado, un État avec un Quelque peu meilleur déploiement du vaccin. En vérifiant à plusieurs reprises en ligne, elle a obtenu un rendez-vous dans le Colorado.

Nous sommes donc montés tous les deux dans la voiture et avons passé quelques jours à conduire vers l’ouest (pour lui éviter le risque de contracter le virus dans un avion). Ma sœur, qui vit à Denver, a conduit vers l’est et nous nous sommes rencontrés à mi-chemin, à Saint Louis. Je suis ensuite retourné à Washington, et ma sœur et ma mère sont allées à Denver. Nous sommes tous reconnaissants qu’elle soit sur le point de recevoir sa première injection.

Mais cela vaut la peine de s’arrêter pour réfléchir à ce qu’est une mise en accusation de notre société cette histoire. Le pays le plus riche et le plus puissant du monde compte près de 20 millions de doses de vaccin inutilisées. Pendant ce temps, les gens essaient désespérément de s’inscrire – et échouent souvent. De nombreuses familles n’ont ni les ressources ni la flexibilité nécessaires pour en faire un projet à plein temps.

Pour certains, les conséquences d’un déploiement raté seront fatales. Plus de 3000 Américains meurent chaque jour des suites de Covid-19 récemment. Certains d’entre eux n’auraient pas contracté le virus si l’administration Trump et les gouvernements des États avaient maintenu le programme de vaccination à proximité. à l’heure.