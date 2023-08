Un road trip sans stress. Est-ce que c’est possible?

De Blair Qualey

Alors que nous entrons dans les dernières semaines de l’été, rien ne vaut la sensation d’un voyage en voiture – et que ce soit pour un « séjour » ou une escapade d’un week-end, il peut être difficile de choisir le meilleur endroit ici en Colombie-Britannique. Le pittoresque Sea-to -Sky Highway offre une route panoramique vers Whistler, qui est toujours belle, même sans neige. Pour les personnes qui ne craignent pas une traversée en ferry (à moins qu’elles ne soient déjà sur l’île), Tofino propose du surf, de la randonnée, de l’observation des baleines et des couchers de soleil spectaculaires. La visite d’un des nombreux vignobles de la province est également un vrai régal.

« Ce n’est pas la destination, c’est le voyage. » –Ralph Waldo Emerson

En ce qui concerne les vacances, certaines personnes peuvent ne pas être d’accord avec Emerson, mais un peu de planification est nécessaire pour un voyage en douceur.

Il vaut mieux s’attendre à des moments frustrants, ennuyeux et stressants. Pourquoi? Parce que des milliers d’autres personnes se dirigent probablement aussi vers « votre » lieu de vacances. Il y aura probablement une circulation intense le long des routes populaires et à divers moments de la journée. Là où il y a du trafic pare-chocs à pare-chocs, il y a généralement des conducteurs impatients qui font quelque chose de dangereux, comme essayer d’avancer en passant à travers l’accotement de la route.

DriveBC contient de nombreuses informations utiles, essentielles et d’urgence. Le site Web présente l’état des routes, les activités de construction, les webcams des autoroutes, des informations sur le pont Lions Gate, les retards des traversiers et des liens vers les prévisions d’Environnement Canada pour des autoroutes spécifiques.

Passez en revue votre itinéraire la veille et le matin, pour vérifier les éventuels problèmes, fermetures ou ralentissements de la construction qui pourraient, par exemple, entraîner une traversée en ferry manquée.

Autre élément important à surveiller : les incendies de forêt. Les pompiers luttent contre de nombreux incendies en Colombie-Britannique et en traverser un peut être dangereux. La fumée réduit la visibilité, obstrue les filtres à air et les cendres s’accrochent aux vitres des voitures. En vous tenant au courant des dernières nouvelles, vous vous assurerez de ne pas vous retrouver dans une zone d’incendie et d’avoir le temps de planifier un itinéraire alternatif.

Etre gentil

Selon des experts médicaux, faire preuve de gentillesse peut réduire l’hormone ultime du stress, le cortisol. Alors, laissez un autre véhicule passer devant vous. Faites signe au conducteur qui vous a laissé entrer dans sa voie pour vous dire merci. Ne klaxonnez pas les autres conducteurs qui ne respectent pas le code de la route.

Vous souvenez-vous de l’époque où vous pouviez trouver un hôtel ou un B&B à votre arrivée et éventuellement négocier un bon prix car il est tard le soir ? Eh bien, ce n’est pas une bonne idée de nos jours. Les réservations pour les ferries et les hébergements se font généralement en ligne et s’il est écrit « complet » ou « aucune place disponible », croyez-le.

Après tout, autant que la famille aime leur nouvelle voiture ou camion, ils ne veulent probablement pas dormir dedans toute la nuit.

Bonnes vacances !

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à [email protected].

AutomobilevoituresVéhicules électriquesVUSCamions