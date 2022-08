Un rival ukrainien révèle un message du champion olympique russe

Yaroslava Mahuchikh a déclaré que Mariya Lasitskene avait récemment pris contact avec

La sauteuse en hauteur ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a révélé que la grande russe du sport Mariya Lasitskene l’avait contactée après les récents championnats du monde d’athlétisme.

Mahuchikh avait précédemment critiqué le triple champion du monde, dont l’absence de la compétition à Eugene, Oregon, le mois dernier en raison des sanctions imposées aux athlètes russes en relation avec l’opération militaire en Ukraine a conduit beaucoup à conclure que Mahuchikh pourrait gagner l’or pour la première fois.

L’Ukrainienne n’a cependant pu gérer que l’argent, après une autre deuxième place derrière Lasitskene à Doha en 2019, et a été cette fois dominée par l’Australienne Eleanor Patterson.

Plus d’une semaine après la fin du tournoi, Mahuchikh a déclaré que Lasitskene l’avait contactée pour répondre à ses préoccupations concernant le conflit en cours entre leurs pays.

“Trois mois ont passé et Mariya Lasitskene a écrit une lettre à [International Olympic Committee president] Thomas Bach, mais elle a seulement écrit qu’elle ne jouait pas”, a expliqué Mahuchikh.

“Elle ne m’a rien écrit. [But] déjà après les championnats du monde à Eugene, elle m’a écrit. Mais, vous savez, c’est après tant de mes interviews”, Mahuchikh a noté.

“Je parle à tout le monde de l’Ukraine, des relations, et ici elle m’a écrit. Elle a écrit qu’elle était bien sûr très inquiète pour nous et pour cette situation.

“Mais, vous savez, ça n’a pas été plus facile. Cinq mois [of the conflict] sont déjà passés. Quel genre de conversation peut-il y avoir ?” elle a demandé.

Les nouveaux commentaires de Mahuchikh interviennent après qu’elle ait précédemment critiqué Lasitskene, qu’elle a dit un jour avoir admiré.

Le champion olympique russe, 29 ans, avait écrit une lettre ouverte au président du CIO Bach en juin, l’accusant de violer la Charte du CIO en persistant à interdire les athlètes russes et en n’ayant pas le “courage” pour le soulever.

Lasitskene a fait valoir que le fait d’éloigner les Russes du sport n’a pas arrêté le conflit, “mais au contraire, il en a fait naître un nouveau, autour et à l’intérieur du sport, impossible à contenir”.

C’est le CIO qui a recommandé aux fédérations sportives de sanctionner les équipes, les clubs et les athlètes russes en réponse à l’opération militaire, et de nombreuses fédérations telles que World Athletics ont répondu à l’appel, ce qui a empêché Lasitskene de défendre son titre mondial à Eugene.

“Avant le 24 février, nous avions une bonne relation, nous nous parlions”, Mahuchikh a expliqué il y a un peu plus de quinze jours, en référence à la date à laquelle la Russie a pris des mesures contre l’Ukraine.

“Mais ce jour a tout changé car [Lasitskene] n’a rien écrit à nos athlètes.

« Mais ensuite, elle a écrit à [IOC president] Thomas Bach pour qu’elle puisse concourir parce que tu es russe…

“Je ne veux pas voir sur la piste des tueurs parce que ça a vraiment tué beaucoup de sportifs cette [conflict]”, Mahuchikh a insisté.

Nommant une fois Lasitskene comme son héros sportif à l’âge de 16 ans, Mahuchikh a également déclaré à NRK “Je n’ai plus d’idole” en référence au médaillé d’or de Tokyo 2020.

Après que Mahuchikh et Lasitskene aient été photographiés en train de célébrer ensemble aux Jeux olympiques de Tokyo, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Anna Malyar a juré de parler à Mahuchikh tout en affirmant que son comportement pourrait devenir “l’objet des opérations spéciales d’information de l’ennemi”.

Des responsables du ministère ukrainien des Sports auraient alors conseillé à leurs athlètes d’éviter de parler russe lors des entretiens et de ne pas être photographiés avec des athlètes russes aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin plus tôt cette année.