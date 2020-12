JÉRUSALEM (AP) – Le principal partenaire au pouvoir du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu’il voterait en faveur d’une proposition visant à dissoudre leur coalition en difficulté, accusant le dirigeant israélien de rompre à plusieurs reprises ses promesses et poussant Israël à se rapprocher de sa quatrième élection en deux ans .

L’annonce par le ministre de la Défense Benny Gantz qu’il voterait mercredi en faveur d’une mesure de défiance préliminaire n’a pas immédiatement provoqué l’effondrement du gouvernement. Au contraire, cela a servi d’avertissement à Gantz, qui détient également le titre de Premier ministre suppléant, qu’il est à bout de patience avec Netanyahu et qu’il est prêt à rompre leur alliance si un budget attendu depuis longtemps n’est pas adopté immédiatement.

Un vote formel pour dissoudre le gouvernement pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, laissant la porte ouverte à des négociations de dernière minute.

« Le seul qui peut empêcher ces élections est celui qui a décidé de les organiser – Netanyahu », a déclaré Gantz dans un discours télévisé à l’échelle nationale. «Le fardeau de la preuve incombe à vous.»

Le Likud de Netanyahu et Kakhol lavan de Gantz se sont retrouvés dans une impasse lors de trois élections consécutives avant d’accepter en mai de former leur coalition. Dans le cadre de l’accord, Netanyahu doit occuper le poste de Premier ministre pendant les 18 premiers mois avant d’échanger des places en novembre prochain et de nommer Gantz Premier ministre pendant 18 mois supplémentaires.

Les deux rivaux ont accepté l’accord de partage du pouvoir avec l’objectif déclaré de guider le pays à travers la double crise sanitaire et économique causée par le coronavirus. Mais le gouvernement a été en proie à la paralysie et aux luttes intestines.

Au-dessus des désaccords se trouve le procès en cours de Netanyahu pour corruption. Gantz a accusé Netanyahu de ne pas avoir réagi à ses préoccupations pour sa «survie personnelle» et de travailler à contrecarrer le processus judiciaire alors que le coronavirus fait rage et que des centaines de milliers d’Israéliens restent sans travail et que les familles ont du mal à s’en sortir.

Dans son discours, Gantz a déclaré qu’il ne s’était «fait aucune illusion» sur Netanyahu lorsqu’il a formé le gouvernement. Il a accusé Netanyahu de bloquer les nominations clés, de retarder la législation et de revendiquer le mérite des réalisations des autres.

«Netanyahu ne m’a pas menti. Il vous a menti à tous », a-t-il ajouté, regardant directement la caméra.

Le principal point de désaccord a été l’incapacité à adopter un budget. Leur accord a appelé à l’adoption d’un budget en août. Ils ont ensuite convenu de prolonger la date limite jusqu’au 23 décembre, mais aucun progrès n’a été réalisé. Le fait de ne pas parvenir à un accord entraînerait automatiquement l’effondrement du gouvernement et déclencherait de nouvelles élections.

Gantz, accusant Netanyahu de retarder les discussions pour des raisons personnelles, ne veut apparemment pas attendre si longtemps.

Une fois le budget terminé, Netanyahu serait obligé de s’engager sur leur accord de rotation l’année prochaine et de céder le pouvoir à Gantz. Mais si le gouvernement s’effondre, Netanyahu resterait Premier ministre tout au long de la campagne électorale de trois mois et jusqu’à ce qu’une nouvelle coalition soit formée.

Craignant qu’une nouvelle élection soit inévitable, Gantz semble avoir conclu qu’il serait préférable que le vote ait lieu le plus tôt possible, lorsque le procès de Netanyahu est en cours et avec le coronavirus toujours hors de contrôle.

Netanyahu a été accusé de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales dans lesquels il est accusé d’avoir offert des faveurs à de riches personnalités des médias en échange d’une couverture médiatique positive sur lui et sa famille. Le procès devrait passer à la vitesse supérieure en février, lorsqu’une série de témoins doit témoigner.

Netanyahu, en revanche, gagnerait à retarder davantage les discussions sur le budget. Cela donnerait plus de temps pour que le vaccin contre le coronavirus arrive et que l’économie commence à se redresser l’année prochaine, ce qui lui donnerait probablement une meilleure chance aux élections.

Les sondages d’opinion prédisent que le Likoud de Netanyahu émergerait toujours comme le plus grand parti au parlement lors des prochaines élections, mais avec beaucoup moins de sièges qu’il n’en a actuellement. Kakhol lavan de Gantz a chuté encore plus loin, ce qui fait qu’il est dans leur intérêt à la fois de faire des compromis et d’éviter une nouvelle élection.

Dans une vidéo publiée avant le discours de Gantz, Netanyahu a accusé Bleu de Blanc d’agir comme «un gouvernement au sein du gouvernement» et a exhorté son rival à ne pas forcer de nouvelles élections.

« Benny, ce qu’il faut faire maintenant, c’est faire demi-tour de la politique pour les citoyens d’Israël », a-t-il dit. « C’est ce qu’il faut faire maintenant et je vous demande de le faire. »

Gantz accuse Netanyahu d’avoir bloqué l’approbation des nominations des principaux responsables de la justice et des forces de l’ordre, dans l’espoir qu’une nouvelle élection pourrait lui permettre de réunir une coalition plus amicale qui pourrait nommer des fonctionnaires plus enclins à retarder le procès ou à rejeter complètement les accusations.

Le chef de l’opposition Yair Lapid, le parrain du projet de loi visant à dissoudre le gouvernement, a salué le discours de Gantz.

«Six mois après la formation de ce gouvernement gonflé et déconnecté, il est clair pour tout le monde que Netanyahu ne peut pas sortir Israël de la crise corona», a-t-il déclaré.