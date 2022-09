Un rival de l’UFC prétend qu’il peut inciter Khabib à sortir de sa retraite (VIDEO)

Tony Ferguson a fait les commentaires avant l’UFC 279

Tony Ferguson a affirmé que l’ancien rival de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, n’avait pas raccroché les gants et qu’il était le seul homme capable de faire sortir le Russe de sa retraite.

Honorant une promesse faite à sa mère en 2020 de ne pas continuer à se battre après le décès du père Abdulmanap des complications de Covid cette année-là, Nurmagomedov s’est retiré du MMA au sommet avec un record de 29-0 et en tant que champion des poids légers de l’UFC après avoir soumis Justin Gaethje à UFC 254.

Deux ans après l’annonce qui a choqué le jeu de combat, un Ferguson en déclin, qui n’a malheureusement jamais rencontré Nurmagomedov pour une myriade de raisons alors que les deux hommes étaient à leur apogée, a remis en question sa validité alors qu’il était sur le point de revenir au poids welter contre Li Jingliang. à l’UFC 279 ce week-end.

“C’est moi qui l’ai sorti de sa retraite” a déclaré Ferguson, qui devait affronter Nurmagomedov pas moins de cinq fois, lors d’une journée médiatique de l’UFC 279.

“Ce mec n’est pas à la retraite” El Cucuy ajouté.

“C’est moi qui le fais sortir de sa retraite. (Khabib) n’est pas à la retraite.” Tony Ferguson dit que sa rivalité avec Khabib n’est pas terminée.#UFC279 | Vidéo complète : https://t.co/gbQKoGBn7G pic.twitter.com/MdUo62NCbq – Accro au MMA (@MMAJunkie) 8 septembre 2022

“En fin de compte, quand vous perdez quelqu’un, vous devez prendre du temps, vous devez réfléchir et vous devez faire tout ce que vous avez à faire, mais son père avait dit que le combat à mener était moi et Khabib”, Ferguson a poursuivi.

“Avant de mourir, il a dit cela et Khabib a cela dans son état d’esprit.”

Alors que Nurmagomedov a été occupé par sa propre promotion de l’Eagle FC et l’entraînement d’Islam Makhachev, qui combattra Charles Oliveira pour le bracelet léger vacant le mois prochain, le Daghestan a parlé d’affronter Ferguson en tant qu’entraîneurs rivaux lors d’une future saison potentielle de The Ultimate. Combattant (TUF).

“Nous avons le feu vert” Ferguson a souligné, le président de l’UFC, Dana White, manifestant son intérêt pour la réunion.

“Nous attendons le gros cul de Khabib. En fait, je l’ai appelé Khabib. Vous avez entendu cette connerie ?” Ferguson a demandé.

“Nous attendons le gros cul de ‘Fathead et je vais être vrai avec toi, nous avons le feu vert des cuivres, [we] est allé leur parler.

“Nous avons eu le feu vert de son entraîneur. Nous avons eu le feu vert de son agent. Son agent arrive et essaie de me prendre dans ses bras, il était tout en rose, f ** king ressemblait à Pinky de vendredi,” a déclaré Ferguson, en référence à Ali Abdelaziz et à la comédie culte des années 90 mettant en vedette Ice Cube et Chris Tucker.

“C’était drôle comme f ** k. Vous pouvez le repérer n’importe où. Il arrive et il dit” Faisons ça “. En réalité, nous attendons juste le gros a ** de Khabib. “

“C’est lui qui a peur” Ferguson a affirmé. “Que ce soit un combat ou non, nous irons entraîner et je suis sûr que nous le rendrons divertissant.”

Comme Ferguson l’a laissé entendre, même si la paire n’a pas à s’affronter comme c’est souvent le cas avec les entraîneurs rivaux à la fin d’une saison TUF, il devrait toujours y avoir des feux d’artifice s’ils se dirigent vers des camps d’entraînement rivaux.

“Il brisera avant les combattants autour de cette équipe et j’ai encore du bon matériel que je n’ai pas encore utilisé, donc j’attends juste cette chose,” Ferguson, lui-même vainqueur du TUF en 2011, a prédit.

Sans victoire lors de ses quatre dernières sorties, Ferguson est essentiellement dans le Last Chance Saloon et une autre défaite samedi pourrait le voir exclu de la promotion et la probabilité d’une campagne TUF sans vol en face de Nurmagomedov peut-être diminuer.