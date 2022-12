Un rival de l’UFC conteste le champion russe Makhatchev

Arman Tsarukyan est considéré par beaucoup comme le test récent le plus difficile d’Islam Makhatchev

La star de l’UFC, Arman Tsarukyan, a affirmé qu’il était l’homme qui détrônerait le champion en titre des poids légers, Islam Makhachev.

L’arméno-russe Tsarukyan prévoit de faire un pas de plus vers son objectif ce week-end, lorsqu’il affrontera le Russe Damir Ismagulov lors d’une confrontation très attendue à Las Vegas.

Tsarukyan est largement considéré comme ayant été le test le plus difficile de la star du Daghestan Makhachev à l’UFC ces dernières années (à l’exception du KO éclair que Makhachev a subi lors de son deuxième test UFC il y a sept ans seulement), lorsqu’ils se sont rencontrés dans un va-et-vient de haut niveau. bataille à Saint-Pétersbourg en avril 2019.

La performance a été rendue d’autant plus impressionnante par le fait que le combat était le premier de Tsarukyan à l’UFC.

Et alors que c’est Makhachev qui a mérité le feu vert des juges à cette occasion, s’adressant aux médias à Las Vegas avant son affrontement avec le natif d’Orenbourg 24-1 Ismagulov, Tsarukyan était catégorique sur le fait qu’une revanche avec Makhachev apparemment intouchable produirait un résultat différent la deuxième fois.

Je viens de revoir Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan et ce combat était fantastique. La lutte était d’un niveau ridiculement élevé. C’est un combat qu’ils doivent mener à l’avenir à coup sûr. pic.twitter.com/9MTt62Gypv – Alex Behunin (@AlexBehunin) 22 septembre 2021

“L’islam est à un autre niveau», a déclaré Tsarukyan à propos du champion des 155 livres, qui a remporté le titre mondial avec une soumission au deuxième tour de Charles Oliveira en octobre lors de sa 11e victoire consécutive.

“Sa lutte est bonne, sa frappe est bonne.”

Mais ce sont également des références détenues par Tsarukyan, 26 ans, et il a suggéré que ses récentes améliorations ont fait de lui un défi beaucoup plus sévère qu’il ne l’était lorsqu’il a marché vers la cage contre Makhachev en Russie il y a trois ans.

“Je connais un gars qui peut le battre : c’est moi.”

Lire la suite Le champion russe Makhachev signe un accord pour combattre le roi livre pour livre de l’UFC

Mais pour que cela se produise, vient d’abord le gros du travail.

Tsarukyan a été devancé lors de son dernier combat contre le Polonais résistant au teck Mateusz Gamrot en juin, un résultat qui a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives, et Tsarukyan sait qu’il doit briller sous les projecteurs contre Ismagulov – un combattant avec l’un des les records les plus impressionnants de la liste.

“Si je dois battre Damir et certains des cinq premiers, l’UFC va me donner cette opportunité (contre Makhachev), parce que c’était mes débuts, et je lui ai donné le combat le plus dur de sa carrière.,” il a dit.

La ceinture dorée drapée sur l’épaule de Makhatchev a également apposé une cible sur son dos, et vous pouvez ajouter le nom de Tsarukyan à la longue liste de combattants en attente d’une opportunité contre le meilleur combattant de la division.

Ismagulov, cependant, est dans un rôle primordial pour jouer le spoiler – et lorsque la poussière retombera dimanche, il pourrait bien avoir établi ses propres références en faisant une course au titre.

Mais pour que le rêve de Tsarukyan devienne réalité, il ne peut pas se permettre une seule erreur après sa défaite contre Gamrot. Alors, et alors seulement, vient un coup de rédemption.