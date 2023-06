Un rite de passage dans la forêt amazonienne perdure dans un territoire menacé

Les adolescents autochtones ont dansé en cercle sous la hutte au toit de chaume de l’aube au crépuscule pendant que les parents regardaient depuis le périmètre. Certains des adultes fumaient du tabac mélangé au bois d’un arbre local de la forêt amazonienne du Brésil.

La boucle apparemment sans fin de la procession, qui s’est déroulée sur six longs jours ce mois-ci, laissait certains jeunes Tembé Tenehara avec les pieds enflés et bandés. Ils recevaient peu à manger et passaient chaque nuit à dormir dans des hamacs suspendus dans la hutte. Mais dans le territoire de l’Alto Rio Guama, tout cela fait partie d’un rite de passage vital connu sous le nom de « Wyra’whaw ».

Les filles participant au rituel de passage à l’âge adulte avaient déjà eu leurs premières règles. Les voix des garçons avaient commencé à glisser dans les registres inférieurs. Le dernier jour, les filles et les garçons seraient considérés par le village de Teko-Haw comme des femmes et des hommes et assumeraient leurs rôles menant la communauté vers un avenir incertain.

«Nous connaissons d’autres groupes ethniques (autochtones) au Brésil qui ont déjà perdu leur culture, leur tradition, leur langue. Nous avons donc cette préoccupation », a déclaré Sergio Muti Tembé, chef du peuple Tembé dans le territoire, à l’Associated Press. Les peuples autochtones de l’Amazonie brésilienne adoptent habituellement le nom de leur groupe ethnique comme nom de famille.

Leur culture est de plus en plus menacée ces dernières années. Le territoire d’Alto Rio Guama est un triangle de forêt préservée de 280 000 hectares (1 081 milles carrés) entouré d’un paysage sévèrement exploité dans le nord-est de l’Amazonie, qui abrite 2 500 personnes des ethnies Tembé, Timbira et Kaapor.

Mais il a également été occupé par quelque 1 600 colons non autochtones. Certains de ces envahisseurs sont là depuis des décennies. Beaucoup coupent les arbres du territoire ou cultivent de la marijuana, selon les procureurs de l’État de Para.

Les indigènes locaux patrouillent déjà et essaient eux-mêmes d’expulser les étrangers. Avec une capacité et une autorité limitées, cependant, ils ont été avides d’aide. Les autorités étatiques et fédérales ont mis en place le mois dernier un plan pour les supprimer. L’opération représente le premier effort sous le président Luiz Inácio Lula da Silva pour expulser les accapareurs de terres, suite à une initiative visant à expulser les orpailleurs illégaux du territoire du peuple Yanomami.

Les autorités ont menacé d’expulser de force les colons qui ne partaient pas et se sont engagées à éliminer les routes d’accès et les installations irrégulières, selon un communiqué des procureurs détaillant les plans. Lundi, 90% des colons étaient partis volontairement, les routes ravagées par la pluie empêchant le reste, selon un communiqué du secrétariat général de la présidence brésilienne.

« On s’attend à ce que, d’ici la fin de la semaine, nous puissions achever l’expulsion totale », a déclaré Nilton Tubino, coordinateur de l’opération, cité dans le communiqué.

Sergio Muti Tembé, le chef, a déclaré que l’effort du gouvernement n’était pas trop tôt et que son peuple espère qu’il assurera l’avenir de sa terre et de ses coutumes.

L’avant-dernier jour du rituel Wyra’whaw, les mères peignaient le corps de leurs enfants avec le jus du fruit du genipap. En quelques heures, il avait teint leur peau en noir; les filles étaient transformées de la tête aux pieds, tandis que les garçons affichaient des dessins et un triangle à l’envers sur la moitié inférieure de leur visage, ressemblant presque à une barbe.

Le lendemain matin, chaque adolescent paré a reçu un bandeau blanc avec des plumes pendantes. Des paires de garçons et de filles se sont serré les bras alors qu’ils sautaient pieds nus autour des villageois rassemblés au centre du cercle et ont fait leur approche finale de l’âge adulte.

La forêt Amazonienne