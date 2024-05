Un risque plus élevé de TBI constaté chez les personnes âgées plus riches et en meilleure santé

Résumé: 13 % des personnes âgées reçoivent un diagnostic de traumatisme crânien (TCC), souvent dû à une chute au niveau du sol. L’étude a révélé que les personnes âgées plus riches, en meilleure santé et plus actives présentent un risque plus élevé de traumatisme crânien, contrairement aux résultats antérieurs obtenus auprès de populations plus jeunes. Cette recherche met en évidence la nécessité de soins post-TCC et de mesures préventives adaptés.

Faits marquants:

13 % des personnes âgées reçoivent un diagnostic de traumatisme crânien, souvent à la suite d’une chute.

Les personnes âgées plus riches et en meilleure santé courent un risque plus élevé de traumatisme crânien.

Le TBI peut entraîner des maladies graves comme la démence et les maladies cardiovasculaires.

Source: UCSF

Quelque 13 % des personnes âgées reçoivent un diagnostic de traumatisme crânien (TCC), selon une étude menée par l’UC San Francisco et le système de soins de santé de San Francisco VA. Ces blessures sont généralement causées par des chutes du sol.

Les chercheurs ont suivi environ 9 200 personnes inscrites à Medicare, dont l’âge moyen était de 75 ans au début de l’étude, et ont découvert que contrairement à d’autres études portant sur des personnes plus jeunes, le fait d’être une femme, de race blanche, en meilleure santé et plus riche était associé à un risque plus élevé de traumatisme crânien.

L’étude est publiée dans Réseau JAMA ouvert le 31 mai 2024.

Les résultats de l’étude pourraient soulever des questions à l’heure où l’activité physique est vigoureusement recommandée pour réduire ou ralentir le développement de la démence. Crédit : Actualités des neurosciences

Les chercheurs, dirigés par la première auteure Erica Kornblith, PhD, du département de psychiatrie de l’UCSF et du système de soins de santé de San Francisco VA, ont suivi les réclamations TBI Medicare des participants inscrits à l’étude sur la santé et la retraite, une étude à long terme sur un échantillon représentatif. des Américains plus âgés.

Bien que le traumatisme crânien puisse être traité avec succès, ces blessures augmentent le risque de développer un certain nombre de maladies graves, notamment la démence, la maladie de Parkinson et les convulsions, ainsi que les maladies cardiovasculaires et les troubles psychiatriques comme la dépression et l’anxiété.

« Le nombre de personnes de 65 ans et plus atteintes d’un traumatisme crânien est incroyablement élevé », a déclaré l’auteur principal Raquel Gardner, MD, anciennement du département de neurologie de l’UCSF et du système de soins de santé de San Francisco VA.

« Nous avons besoin de lignes directrices fondées sur des données probantes pour éclairer les soins post-sortie de cette très grande population de Medicare, ainsi que de davantage de recherches sur la prévention de la démence post-TCC et la prévention des blessures répétées. »

Les chercheurs ont cherché à identifier les facteurs qui rendaient certains patients plus vulnérables que d’autres, au cours d’une période de suivi allant jusqu’à 18 ans.

Des études antérieures sur les traumatismes crâniens ont révélé que les hommes, les non-blancs et ceux issus de statut socio-économique inférieur étaient plus susceptibles de recevoir un diagnostic de traumatisme crânien. Mais l’étude actuelle a révélé que les femmes et les Blancs étaient surreprésentés parmi les 1 148 participants atteints de TCC.

Alors que 58 % des participants à l’HRS étaient des femmes et 84 % étaient blancs, parmi ceux atteints d’un traumatisme crânien, les chiffres étaient de 64 % et 89 %. De plus, 31 % des personnes atteintes d’un TCC appartenaient au quartile de richesse le plus élevé, tandis que 22 % se trouvaient dans le quartile le plus bas.

Les activités des personnes âgées en meilleure santé peuvent les exposer à un risque plus élevé

Les participants qui ont reçu un diagnostic de traumatisme crânien étaient moins susceptibles, au moment de leur inscription à l’étude, de souffrir d’une maladie pulmonaire et d’avoir des difficultés avec les activités de la vie quotidienne, comme prendre un bain, marcher et se lever du lit. Ils étaient également plus susceptibles d’avoir une cognition normale.

« Il est possible que nos résultats reflètent que les adultes qui sont en meilleure santé, plus riches et plus actifs sont plus capables ou plus susceptibles de s’engager dans des activités comportant un risque de TCC », a déclaré Kornblith, qui est également affilié à l’Institut Weill des neurosciences de l’UCSF.

« Bien que la plupart des traumatismes crâniens chez les personnes âgées surviennent à la suite de chutes au niveau du sol, si vous êtes en fauteuil roulant ou alité, vous n’avez pas autant de risques de blessures traumatiques », a-t-elle ajouté. « Il est également possible que les participants ayant une déficience cognitive soient plus limités dans leurs activités et aient moins de chances de tomber. »

Mais les résultats peuvent masquer la véritable incidence des blessures, puisque les données ne reflètent que les cas de TCC dans lesquels les patients ont été diagnostiqués et ont reçu des soins. Une étude de 2007 a révélé que 42 % des répondants à une enquête en ligne n’avaient pas consulté un médecin après un traumatisme crânien.

« Nous savons que les personnes âgées qui subissent des chutes, le segment le plus important d’Américains atteints d’un traumatisme crânien, ainsi que les adultes à faibles ressources – y compris ceux soumis à des micro-agressions raciales et ethniques dans un cadre médical – sont moins susceptibles de demander des soins », a déclaré Kornblith. dit. « Il est possible que nos données n’aient pas saisi le véritable fardeau des traumatismes crâniens dans cette population. »

Les résultats de l’étude pourraient soulever des questions à l’heure où l’activité physique est vigoureusement recommandée pour réduire ou ralentir le développement de la démence.

« Les preuves globales sont toujours majoritairement en faveur du caractère neuroprotecteur de l’activité physique », a déclaré Gardner, qui travaille maintenant au centre médical Sheba en Israël. « Cependant, il est essentiel de prendre des mesures pour optimiser la sécurité et atténuer les chutes. Ces mesures doivent changer au cours de la vie, à mesure qu’un individu accumule des handicaps physiques ou cognitifs, ou les deux.

Co-auteurs : Kristine Yaffe, MD, de l’UCSF, du San Francisco VA Health Care System et du Northern California Institute for Research and Education ; Grisell Diaz-Ramirez et W. John Boscardin, PhD, de l’UCSF et du système de santé VA de San Francisco.

Financement: Bourse de recherche de l’Alzheimer’s Association 21-851520 et bourse de développement de carrière du Département américain des anciens combattants 1 IK2 RX003073-01A2, subvention R35 AG071916 du National Institute on Aging, subvention W81XWH-18-PH/TBIRP-LIMBIC I01CX002096 du VA/Département de la Défense et subvention R01 NS110944 de l’Institut national du vieillissement.

Divulgations : Yaffe a reçu des subventions du département américain de la Défense au cours de l’étude.

À propos de cette actualité de la recherche sur les TCC et le vieillissement

Auteur: Suzanne Leigh

Source: UCSF

Contact: Suzanne Leigh – UCSF

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Incidence des traumatismes crâniens dans une cohorte longitudinale de personnes âgées» par Erica Kornblith et al. Réseau JAMA ouvert

Abstrait

Incidence des traumatismes crâniens dans une cohorte longitudinale de personnes âgées

Importance

Les traumatismes crâniens (TCC) surviennent à un taux plus élevé chez les personnes âgées et augmentent le risque de déficience cognitive et de démence.

Objectifs

Mettre à jour les données existantes de surveillance des TCC pour capturer les milieux non hospitaliers et explorer comment les déterminants sociaux de la santé (SDOH) sont associés à l’incidence des TCC chez les personnes âgées.

Conception, cadre et participants

Cette étude de cohorte longitudinale représentative à l’échelle nationale a évalué les participants pendant 18 ans, d’août 2000 à décembre 2018, à l’aide des données de l’étude sur la santé et la retraite (HRS) et des dates de réclamation liées à Medicare. Les analyses ont été effectuées du 9 août au 12 décembre 2022. Les participants étaient âgés de 65 ans ou plus dans le HRS avec des données d’enquête liées à Medicare sans traumatisme crânien avant l’inscription au HRS. Ils résidaient dans la communauté au moment de leur inscription, mais ont été retenus dans le HRS s’ils étaient ensuite placés en institution.

Expositions

Informations démographiques, cognitives, médicales et SDOH de base provenant de HRS.

Principaux résultats et mesures

Incident

Le TBI a été défini en utilisant les patients hospitalisés et ambulatoires Classification internationale des maladiess, Neuvième ou Dixième révision, codes de diagnostic reçus le même jour ou dans la journée que le code de visite au service des urgences (SU) et le code de tomodensitométrie (TDM) ou d’imagerie par résonance magnétique (IRM), après l’entretien de base HRS. Une cohorte avec des codes TBI mais sans visite aux urgences ni tomodensitométrie ou IRM a été dérivée pour capturer les diagnostics en milieu non hospitalier.

Les statistiques descriptives et les associations bivariées du TBI avec les caractéristiques démographiques et SDOH ont utilisé des poids d’échantillonnage. Les modèles de régression Fine-Gray ont estimé les associations entre les covariables et le traumatisme crânien, le décès étant un risque concurrent. L’imputation tenant compte des résultats et du plan d’enquête complexe a été réalisée en fonction de la race et de l’origine ethnique, du sexe, du niveau d’éducation et des centiles 1, 50 et 100 de l’indice de défavorisation régional. Les autres variables d’exposition ont été fixées à leur moyenne pondérée.

Résultats

Parmi les 9 239 répondants éligibles, 5 258 (57,7 %) étaient des femmes et 1 210 (9,1 %) étaient noirs, 574 (4,7 %) étaient hispaniques et 7 297 (84,4 %) étaient blancs.

L’âge moyen (ET) de base était de 75,2 (8,0) ans. Au cours du suivi (18 ans), 797 (8,9 %) des répondants ont reçu un diagnostic de TCC incident avec une visite à l’urgence et un code CT dans la journée, 964 (10,2 %) ont reçu un diagnostic de TCC incident et un code à l’urgence, et 1 148 (12,9 %) ont reçu un code TBI avec ou sans visite aux urgences et code de tomodensitométrie.

Comparés aux répondants sans incident de traumatisme crânien, les répondants avec traumatisme crânien étaient plus susceptibles d’être des femmes (différence absolue, 7,0). [95% CI, 3.3-10.8]; P.< 0,001) et Blanc (différence absolue, 5,1 [95% CI, 2.8-7.4]; P.< 0,001), ont une cognition normale (vs déficience cognitive ou démence ; différence absolue, 6,1 [95% CI, 2.8-9.3]; P.= 0,001), enseignement supérieur (différence absolue, 3,8 [95% CI, 0.9-6.7]; P.< 0,001) et la richesse (différence absolue, 6,5 [95% CI, 2.3-10.7]; P.= 0,01), et être sans maladie pulmonaire à l’inclusion (différence absolue, 5,1 [95% CI, 3.0-7.2]; P.< 0,001) ou déficience fonctionnelle (différence absolue, 3,3 [95% CI, 0.4-6.1]; P.= 0,03).

Dans les modèles multivariés ajustés, un niveau d’éducation inférieur (rapport de risque de sous-distribution [SHR]0,73 [95% CI, 0.57-0.94]; P.= 0,01), race noire (SHR, 0,61 [95% CI, 0.46-0.80]; P.< 0,001), classement national de l'indice de défavorisation de la zone (SHR 1,00 [95% CI 0.99-1.00]; P.= 0,009) et le sexe masculin (SHR, 0,73 [95% CI, 0.56-0.94]; P.= 0,02) étaient associés à l’appartenance au groupe sans TCC. Les analyses de sensibilité utilisant une définition plus large du TBI ont donné des résultats similaires.

Conclusions et pertinence

Dans cette étude de cohorte longitudinale menée auprès d’adultes âgés, près de 13 % d’entre eux ont subi un traumatisme crânien incident au cours de la période d’étude de 18 ans. Pour les personnes âgées qui recherchent des soins pour un traumatisme crânien, la race et l’origine ethnique, le sexe et les facteurs SDOH peuvent être associés à l’incidence du traumatisme crânien, à la recherche de soins médicaux pour un traumatisme crânien à l’âge adulte, ou aux deux.