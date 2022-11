Un riche promoteur ontarien est sur le point de remporter une longue bataille pour construire des maisons dans la Ceinture de verdure protégée

Près de 20 ans après avoir poursuivi la province en justice, tenté d’embarrasser un ancien premier ministre et poussé à modifier les règles de zonage locales, un éminent promoteur ontarien pourrait enfin être prêt à tirer profit de son pari de plusieurs millions de dollars impliquant la Ceinture de verdure.

En 2003, Silvio De Gasperis du groupe d’entreprises Tacc a commencé à acheter des parcelles de terres agricoles bon marché dans le nord de Pickering, en Ontario, à l’est de Toronto, dans l’espoir de les transformer en lotissements lucratifs. À peine deux ans plus tard, ces plans ont commencé à s’effondrer.

Une grande partie du terrain que le promoteur avait acheté était située dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Duffins Rouge Agricultural Preserve (DRAP) et était protégée par des servitudes et une ordonnance de zonage. En 2005, le gouvernement libéral de l’ancien premier ministre Dalton McGuinty a également inclus les terres préservées dans ce qu’il appelait la Ceinture de verdure – une vaste zone de 810 000 hectares de terres agricoles, de forêts et de terres humides s’étendant de Niagara Falls à Peterborough – la marquant comme interdite au développement.

De Gasperis a déclaré au National Post en mars 2005 que la décision de la province d’inclure le PARD dans la Ceinture de verdure coûterait à son entreprise environ 240 millions de dollars en revenus perdus.

“McGuinty m’a déjà fait mal”, a déclaré De Gasperis au Toronto Star en 2006. “Je vais lui faire du mal.”

De Gasperis a ensuite lancé une campagne pour contrecarrer les plans de la Ceinture de verdure, travaillant avec Pickering pour développer de toute façon la terre préservée, et a finalement poursuivi la province en justice. Ses efforts ont échoué et les terres agricoles sont restées protégées, De Gasperis étant incapable de construire de nouveaux lotissements comme il l’avait initialement prévu.

Mais cela pourrait bientôt changer grâce à la proposition du gouvernement Ford de libérer des milliers d’hectares de terres de la Ceinture de verdure dans 15 régions de la province, y compris le DRAP. Cela pourrait ouvrir la voie à des logements et à des millions de bénéfices de développement pour les propriétaires fonciers, y compris De Gasperis.

Les détracteurs du plan du gouvernement Ford soulèvent des questions.

Victor Doyle, un ancien urbaniste provincial principal qui a aidé à concevoir la Ceinture de verdure, a déclaré qu’il se sentait “trompé en tant qu’urbaniste et en tant que citoyen”, étant donné que le premier ministre Doug Ford et le ministre du Logement Steve Clark ont ​​tous deux promis de laisser la Ceinture de verdure tranquille.

“Il s’agit, à mon avis, de récompenser les intérêts du développement foncier qui possèdent ce terrain et qui sont clairement d’un intérêt primordial pour le gouvernement”, a déclaré Doyle.

REGARDER | Voici ce que Doug Ford a dit au sujet du développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario : Voici ce que Doug Ford a dit au fil des ans au sujet du développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario De l’engagement de ne jamais en tirer parti en 2018 à l’affirmation que cela fait partie de la solution à la crise du logement en Ontario en 2022, voici comment la position du premier ministre sur la question controversée a changé.

Protéger la réserve

Le DRAP contient environ 2 000 hectares de terres agricoles de premier choix, selon l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA).

Le gouvernement provincial en a exproprié une grande partie dans les années 1970 avant la construction d’un aéroport prévu à Pickering à proximité. Lorsque l’aéroport n’a pas fonctionné, le gouvernement a commencé à revendre le terrain aux locataires et aux agriculteurs à la fin des années 1990 à prix réduit parce que les servitudes placées sur le terrain ne le servaient qu’à des fins agricoles à perpétuité.

Pourtant, les promoteurs, dont De Gasperis, ont commencé à acheter des parcelles et à travailler avec la ville de Pickering pour obtenir la permission de construire des logements.

Après que le gouvernement McGuinty ait inclus la réserve dans la Ceinture de verdure en février 2005, la ville a tenté d’annuler certaines des servitudes. En réponse, la province les a rétablis en adoptant la Duffins Rouge Agricultural Preserve Act, qui a inscrit dans la loi le statut agricole des terres.

À ce moment-là, De Gasparis avait lancé une campagne pour embarrasser le gouvernement McGuinty.

Selon les médias, il a divulgué une lettre contenant les détails d’un dîner-bénéfice de 10 000 $ par assiette, sur invitation seulement, que McGuinty a organisé avec des promoteurs avant que les limites de la Ceinture de verdure ne soient tracées.

De Gasperis a déclaré aux médias en 2006 qu’il avait également dépensé au moins 5 millions de dollars dans une série de poursuites contre le gouvernement de l’Ontario. Les tribunaux se sont prononcés contre lui et la terre a été protégée depuis.

“Nous pensions que nous avions fini”

Les terres à l’intérieur et autour du DRAP à Pickering constituent la plus grande partie de terres protégées qui pourraient être ouvertes à l’aménagement dans le cadre des modifications proposées par le gouvernement Ford à la Ceinture de verdure.

De plus, la semaine dernière, le gouvernement a dévoilé un projet de loi qui abrogerait la législation protégeant le DRAP, ce qui éliminerait les obstacles au développement de logements.

Une analyse de CBC Toronto des registres des propriétés et des entreprises publiée plus tôt ce mois-ci a révélé que les entreprises avec De Gasperis et ses frères, Carlo et Michael De Gasperis, répertoriés comme administrateurs avaient payé environ 8 millions de dollars pour 16 propriétés dans la réserve, totalisant 506 hectares.

Une vue aérienne d’une partie du bassin versant du ruisseau Duffins près de la frontière entre Pickering, Ont., et Ajax, Ont., à l’est de Toronto. (Office de protection de la nature de Toronto et de la région)

Bonnie Littley, co-fondatrice de la Rouge Duffins Greenspace Coalition qui a fait campagne au début des années 2000 pour protéger le DRAP, a déclaré qu’elle était choquée d’apprendre qu’il pourrait bientôt être ouvert au logement.

“Nous avons gagné. À l’époque, nous pensions que nous avions terminé”, a déclaré Littley. “C’est probablement la terre la plus protégée de tout l’Ontario.”

Littley a déclaré qu’elle tentait maintenant de raviver son ancien réseau de citoyens concernés et de se connecter avec de nouveaux pour s’opposer à la proposition de ceinture de verdure de la province.

“Si la ceinture de verdure est autorisée à être touchée maintenant, qu’en est-il de tous les autres promoteurs qui possèdent des terrains dans la ceinture de verdure? Font-ils déjà la queue à la porte de Doug Ford?” elle a demandé.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l’office de protection de la nature a déclaré que la proposition de la province impliquant le DRAP pourrait entraîner une « urbanisation non planifiée à grande échelle » et avoir un impact négatif sur les bassins versants voisins.

“Contrairement au processus typique suivi pour d’autres propositions d’urbanisation, il n’y a pas eu de plan de bassin versant ou de plan de sous-bassin versant et d’études environnementales à l’appui réalisées pour cette zone impliquant [TRCA] pour éclairer cette décision”, lit-on dans le communiqué.

Un porte-parole de Clark, le ministre du Logement, a refusé de dire si les promoteurs avaient fait pression pour que des terrains spécifiques soient ouverts.

Le ministre du Logement, Steve Clark, affirme que le gouvernement a sélectionné des terrains à retirer de la Ceinture de verdure qui sont situés à proximité des zones urbaines existantes et qui ont le potentiel d’être développés rapidement. (Chris Young/La Presse Canadienne)

“L’Ontario traverse une crise de l’offre de logements, et le gouvernement envisage toutes les options possibles pour faire construire plus de maisons plus rapidement”, a écrit Victoria Podbielski.

« Les quinze sites identifiés devaient répondre à des critères très clairs qui permettaient de construire rapidement des maisons et de réaliser l’agrandissement de la Ceinture de verdure.

Podbielski a déclaré que la province avait décidé d’abroger la loi DRAP après avoir reçu des demandes de l’ancien et actuel maire de Pickering.

Un calendrier de construction serré peut être respecté, selon le maire

On ne sait pas quel sera le sort des terres préservées – si la famille De Gasperis et d’autres propriétaires fonciers de la région prévoient de construire sur le terrain qu’ils possèdent ou de le vendre.

CBC Toronto a contacté Tacc Developments pour demander une entrevue avec l’un des frères De Gasperis ou un représentant de l’entreprise, mais un adjoint exécutif a déclaré qu’ils étaient à l’extérieur du pays pour un mariage familial et incapables de répondre. Une liste de questions envoyée par la suite par e-mail est restée sans réponse.

Si l’échange de terres de la Ceinture de verdure se poursuit, le gouvernement Ford a déclaré qu’il s’attend à ce que les propriétaires fonciers préparent rapidement des plans de logement, la construction devant commencer au plus tard en 2025. Sinon, le terrain retrouvera son statut de protection antérieur.

Le maire de Pickering, Kevin Ashe, a déclaré que le conseil local demandait le développement du DRAP depuis 20 ans, arguant que son inclusion dans la Ceinture de verdure était basée sur la “science politique”, et non sur la “vraie science”.

Le maire de Pickering, Kevin Ashe, dit qu’il appuie l’ouverture de la réserve agricole de Duffins Rouge pour le développement et qu’il fera pression pour la construction d’un mélange de logements. (Yan Jun Li/Nouvelles de CBC)

Il pense que le calendrier serré de la province peut être respecté.

“Avoir le choix d’un logement – ​​plus bas, unifamilial ainsi que d’autres options – je pense que c’est un bon mélange et c’est quelque chose qui, je pense, sera bien accueilli par notre communauté”, a déclaré Ashe.

Dons politiques

Les frères De Gasperis, qui possèdent également des propriétés à Vaughan et à Richmond Hill qui doivent être retirées de la Ceinture de verdure, sont des donateurs prolifiques pour les partis politiques ontariens.

Selon les données d’Élections Ontario, les frères De Gasperis et leurs entreprises — Tacc Developments, Tacc Construction, Arista Homes et Opus Homes — ont fait don d’au moins 163 362 $ au Parti progressiste-conservateur de l’Ontario et à ses politiciens depuis 2014, dernière date pour laquelle les données est disponible en ligne.

REGARDER | Le projet de développement de la Ceinture de verdure de l’Ontario pour le logement suscite des critiques : La coalition rejette le projet de construction de logements dans la ceinture de verdure de l’Ontario Une coalition de 200 groupes et individus a rédigé une lettre appelant le gouvernement de l’Ontario à son intention d’avoir des dizaines de milliers de maisons situées dans la Ceinture de verdure de la province, une bande d’espaces verts et de terres agricoles protégés.

Les données montrent qu’ils ont également donné au moins 84 413 $ au Parti libéral de l’Ontario lorsqu’il était au gouvernement et 27 981 $ au NPD de l’Ontario, selon les données.

D’autres membres de la famille semblent avoir donné des dizaines de milliers d’autres.

CBC Toronto correspondait aux noms répertoriés, mais n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante que les contributeurs sont les mêmes personnes.

Les entreprises familiales De Gasperis ont également employé au moins trois lobbyistes ayant des liens étroits avec le gouvernement PC, selon les dossiers conservés par le Bureau du commissaire à l’intégrité, mais aucun des dossiers n’indique qu’ils ont été embauchés pour influencer les décisions concernant la Ceinture de verdure.