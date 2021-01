Un magnat de la technologie australien pourrait être extradé vers les États-Unis au milieu d’allégations d’implication dans une escroquerie de 65 millions de dollars sur les téléphones portables.

Michael Pearse, un ressortissant australien de 52 ans, et Yongchao Liu, un ressortissant chinois de 33 ans, ont déjà été emmenés aux États-Unis et ont tous deux comparu devant le tribunal fédéral de Manhattan pour ces allégations.

Les accusés, ainsi que jusqu’à six co-conspirateurs sont accusés d’avoir fabriqué un service «d’abonnement automatique» pour tromper des millions de victimes sans méfiance.

Les utilisateurs aléatoires de téléphones mobiles auraient dû payer des frais mensuels pour les messages non sollicités sur les potins et les horoscopes de célébrités – même s’ils supprimaient les textes – de 2011 à 2013.

Un troisième résident australien, le magnat de la technologie Eugeni ‘Zhenya’ Tsvetnenko, est toujours incarcéré dans une prison de Perth et risque d’être extradé pour fraude.

Un troisième résident australien, Eugeni « Zhenya » Tsvetnenko (photographié avec sa femme Lydia lors d’un voyage à Bali) reste dans une prison de Perth et risque d’être extradé pour fraude

Au sommet de sa richesse, Tsvetnenko (photo, à gauche) aurait demandé à sa femme (au centre) de quitter son emploi pour parcourir le monde avec lui, et elle a depuis fait la fête avec Snoop Dogg (à droite) aux États-Unis.

Le magnat de l’internet russe est apparu sur la liste BRW Rich avec une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars.

Tsvetnenko est accusé d’être impliqué dans un stratagème présumé en 2012.

Les procureurs affirment qu’il avait déjà été impliqué dans des pratiques d’abonnement suspectes et avait commencé à s’abonner automatiquement à des centaines de milliers de consommateurs américains en avril 2012.

Les documents judiciaires allèguent que c’est alors qu’il a commencé à générer des millions de dollars de revenus à un rythme rapide.

La police allègue que «une partie des recettes a été utilisée pour financer un style de vie somptueux comprenant, entre autres, des maisons de plusieurs millions de dollars, des vacances chères et des jeux de hasard».

Michael Pearse de Sydney a déjà été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations qui pourraient le conduire en prison pendant 20 ans

Il serait arrivé en Australie à l’âge de 12 ans avec ses parents, tous deux biochimistes, en 1992.

Ils sont venus avec seulement deux valises et 6 000 $ en espèces pour commencer leur nouvelle vie.

Bien qu’il ait abandonné ses études universitaires avec seulement 200 $ à son nom, il a été salué « le roi australien des SMS après avoir démarré son entreprise.

Au sommet de sa fortune, il possédait sept maisons à Perth et une autre autoroute, ainsi que des villas de vacances et cinq cartes de luxe.

Il a même acheté une maison de disques et dépensé 600 000 $ pour son mariage avec sa femme Lydia – et a embauché Snoop Dogg pour se produire à sa propre fête de 29 ans.

Son épouse n’est accusée d’aucun acte répréhensible.

Tsvetnenko lutte maintenant contre l’extradition d’Australie. Il nie les allégations portées contre lui.

Pendant ce temps, Pearse devrait plaider non coupable et ses avocats sont en train de préparer une demande de mise en liberté sous caution.

Pearse et Liu ont été accusés de fraude électronique, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de vol d’identité aggravé, et Pearse a également été accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

Tsvetnenko (photographié dans sa jeunesse) a abandonné ses études universitaires avant de devenir multimillionnaire

Ils risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Les procureurs ont déclaré que Pearse était le directeur général et Liu était un ingénieur de développement Java pour une société appelée Bullroarer.

Selon des documents judiciaires, Bullroarer était affilié à Tatto Inc, une société qui a acheté un grand nombre de numéros de téléphone mobile à cibler avec des messages.

Les victimes étaient facturées 9,99 $ par mois même si elles ignoraient ou supprimaient les messages, et ignoraient souvent que quelque chose clochait jusqu’à ce que des éléments inintelligibles tels que « 96633IQ16CALL8668611606 » commencent à apparaître sur leurs factures de téléphone, ont déclaré les procureurs.

L’affaire sera renvoyée devant les tribunaux américains le mois prochain.