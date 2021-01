Un rhinocéros solitaire dans un zoo du Bangladesh est à la recherche d’un nouvel amour après avoir perdu son partenaire il y a sept ans, mais les restrictions de voyage pandémiques entravent les tentatives de sa gardienne de jouer les entremetteurs.

Kanchi, une attraction vedette du zoo national du Bangladesh, est à son âge le plus fertile. Mais depuis la mort de son partenaire masculin en 2014, elle vit seule dans son enclos boueux dans la banlieue nord de la capitale.

Le malaise de Kanchi le rhinocéros est devenu de plus en plus évident pour les plus de deux millions de visiteurs par an au monument de Dhaka.

Kanchi refuse la nourriture et snobe souvent son soignant Farid Mia, qui serre le rhinocéros dans ses bras et lui gratte le cou et les épaules.

La bête végétarienne d’une tonne reçoit six kilogrammes (13 livres) de son de riz et un kilo de pois chiches chaque jour.

« Son humeur change fréquemment. Parfois, elle ne répond pas à mes appels. C’est principalement parce qu’elle a grandi seule toutes ces années », a déclaré Mia.

« Je lui dis que nous allons bientôt lui trouver un partenaire masculin. Mais elle est agitée. Elle a désespérément besoin d’un partenaire. »

Abdul Latif, conservateur du zoo, a déclaré que la pandémie de coronavirus avait bloqué les efforts récents pour faire venir un rhinocéros mâle d’Afrique.

« Nous savons qu’elle se sent seule et nous faisons de notre mieux pour acheter un partenaire approprié », a déclaré Latif AFP.

Cependant, plus d’attention a été accordée à Kanchi depuis que le sort de Kaavan, l’éléphant le plus solitaire du monde, a fait la une des journaux internationaux en novembre.

L’éléphant d’Asie, qui était seul depuis 2012, a été déplacé d’un zoo au Pakistan vers un parc de conservation au Cambodge à la suite d’une intervention d’une organisation caritative mondiale de défense des animaux et chanteuse Cher.

Mais les gardiens de Dhaka ne veulent pas du même sort pour Kanchi, qui est maintenant à son âge le plus fertile.

« Un rhinocéros peut vivre jusqu’à 38 ans en captivité. Il lui reste encore de nombreuses années à vivre ici. Il est donc de notre devoir de trouver un partenaire », a déclaré Latif.

Pendant qu’elle attend, Kanchi déambule autour de son stylo et se vautre dans son spa de boue.

« Sa santé va bien maintenant, mais je ne sais pas pour l’avenir », a déclaré Mia.

« Elle a vraiment besoin d’un partenaire et très bientôt. »