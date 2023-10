Un rhinocéros de Sumatra, une espèce en voie de disparition, est né en Indonésie

Gary Friedman/Los Angeles Times via Getty Images

Un rhinocéros de Sumatra, une espèce en voie de disparition, la plus petite et la plus poilue des cinq espèces de rhinocéros existantes, est né la semaine dernière en Indonésie dans une zone de conservation, a annoncé lundi le gouvernement.

Pesant environ 27 kilogrammes, la petite femelle, dont le nom n’a pas encore été nommé, est née samedi dans les installations du sanctuaire des rhinocéros de Sumatra (SRS), dans le parc national de Way Kambas, dans la province de Lampung, dans ce pays tropical d’Asie du Sud-Est.

Couverte de cheveux noirs, la nouveau-née s’est levée environ 45 minutes après sa naissance. Le lendemain, elle a commencé à se promener dans la jungle, a indiqué le ministère de l’Environnement dans un communiqué.

La mère, Ratu, 22 ans, était en bonne santé, a indiqué le ministère.

Ratu est originaire de Lampung, tandis que son compagnon, Andalas, âgé de 23 ans, est né au zoo de Cincinnati, aux États-Unis, mais a depuis déménagé dans le même parc que Ratu.

Le couple avait auparavant Delilah en 2016 et Andatu en 2021.

« C’est une bonne nouvelle, non seulement pour l’Indonésie mais pour le monde entier », a déclaré le ministre de l’Environnement, Siti Nurbaya, dans un communiqué.

Il ne restait plus que 80 rhinocéros de Sumatra dans le monde, selon une évaluation des espèces menacées réalisée en 2019 par le gouvernement indonésien.

Le mammifère, Dicerorhinus sumatrensis, est le seul rhinocéros asiatique à deux cornes et peut mesurer jusqu’à 1,5 mètre de haut et peser entre 500 kg et 960 kg.