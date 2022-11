Un rhinocéros à une corne devient violent dans le parc de Kaziranga en Assam et fait deux blessés

Les attaques d’animaux ont augmenté ces dernières années, entraînant des pertes humaines qui se produisent soit lorsqu’un mammifère géant pénètre dans une colonie résidentielle, soit lorsqu’il attaque les personnes qui pénètrent dans les forêts pour diverses raisons. Récemment, un rhinocéros à une corne a attaqué deux personnes dans le parc national de Kaziranga en Assam, les blessant gravement. L’incident est connu pour se produire dans la section Borbeel de la chaîne boisée de Kohora du parc.

La femelle rhinocéros a attaqué deux personnes samedi alors qu’elles effectuaient des travaux de déblayage de routes dans la zone forestière. Ils ont été identifiés comme Binod Saro, un travailleur forestier à Kaziranga, et Jiban Saro, un jeune local.

Le duo a été secouru par le département des forêts et a été transporté d’urgence à l’hôpital civil de Kohora pour un traitement immédiat. Ils ont ensuite été transférés au Jorhat Medical College & Hospital pour un traitement avancé. “Deux personnes ont été blessées après avoir été attaquées par une femelle rhinocéros alors qu’elles effectuaient des patrouilles de dégagement routier. Notre travailleur forestier Binod Saro et un jeune local Jiban Saro ont été blessés lors de l’attaque de rhinocéros. Après avoir fourni un traitement préliminaire à l’hôpital civil de Kohora, nous les avons envoyés au Collège médical et à l’hôpital de Jorhat pour un traitement supplémentaire », a confirmé Bibhuti Ranjan Gogoi, l’officier forestier. Il a en outre ajouté que l’incident s’était produit dans la zone du camp anti-braconnage de Borbeel.

Pendant ce temps, ce n’est pas la première fois que des personnes sont attaquées après que les rhinocéros soient devenus violents dans et autour du parc national de Kaziranga. Plus tôt en juillet, une femme, identifiée comme Priya Chaora, a été grièvement blessée lors d’une attaque de rhinocéros près de Hathikuli Tea Estate, situé à la périphérie du parc national. Le rhinocéros s’est échappé du parc national et de la réserve de tigres de Kaziranga (KNPTR) environ deux mois avant l’incident et errait toujours dans la région, selon des informations.

En janvier 2021, un employé du département des forêts, Moheshwar Hazarika, a été tué lors d’une agression de rhinocéros survenue dans une zone similaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici