Un revirement désespéré : le Bayern Munich revient en rampant vers Thomas Tuchel après une cascade de refus (Mise à jour)

Mise à jour — 15 mai, 11 h 15 HAE : Plus d’informations sur Tuchel pouvant rester au Bayern

Les nouvelles ne cessent de tomber… et elles reviennent sans cesse avec le séjour de Thomas Tuchel au Bayern Munich.

Selon le journaliste kicker Frank Linkesch (capté par @iMiaSanMia), les dirigeants du Bayern Munich, Max Eberl et Christoph Freund, travaillent en effet pour que Tuchel reste. Cependant, le coach souhaitera une prolongation à long terme :

Max Eberl et Christoph Freund se battent désormais pour que Thomas Tuchel reste au club. Mais rien n’est encore fait, il reste quelques points à clarifier. Tuchel exigera presque certainement comme condition une prolongation au-delà de 2025, car il ne veut pas être intérimaire pendant un an. Le conseil de surveillance, notamment Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, doivent encore en être convaincus. Cependant, les proches de Hoeneß estiment qu’il est suffisamment flexible pour donner son feu vert si tout le monde au club est convaincu de cette solution. L’un des points de critique de Tuchel concernait ses suggestions et exigences publiques constantes sur le marché des transferts l’été dernier. Eberl et Freund pourraient désormais compenser sur ce point. La majorité de l’équipe est derrière Tuchel. La porte pour qu’il reste au FC Bayern est désormais plus ouverte que jamais au cours des dernières semaines et mois.

—C. Smith

Selon un reportage du journaliste de Sky Sport Kerry Hau sur X (Twitter), le Bayern Munich serait prêt à faire demi-tour et à conserver Thomas Tuchel après avoir initialement annoncé son départ cet été. Avec pratiquement toutes les options d’entraînement sous le soleil jugées « pas assez bonnes » ou rejetant simplement le Bayern, il semble que les patrons du club soient devenus suffisamment désespérés pour ignorer les raisons pour lesquelles Tuchel a été licencié en premier lieu.

Hau dit que les ouvertures faites par plusieurs joueurs de premier plan de l’équipe ont fait forte impression :

Le signal positif de la Mannschaft et de l’Initiative a donné lieu à de meilleurs jeux de rôle : Max Eberl et Christoph Freund ont rédigé un discours de Thomas Tuchel et ont parlé avec le formateur et le Berater un plus… – Kerry Hau (@kerry_hau) 15 mai 2024

Les signaux positifs de l’équipe et l’initiative de plusieurs joueurs de premier plan ont eu un effet : Max Eberl et Christoph Freund sont favorables au maintien de Thomas Tuchel et ont des entretiens concrets avec l’entraîneur et son conseiller sur la poursuite de la coopération. Tuchel est prêt à rester et l’a déjà exprimé à des joueurs individuels. Une condition cruciale pour lui : le soutien total des patrons.

Il s’agit bien plus qu’une simple rumeur non fondée : les agents du KGB employés par Bild ont capturé des images de l’agent de Tuchel, Olaf Meinking, dans la Säbener Straße, probablement lors d’une réunion pour discuter d’une éventuelle prolongation.

Bild affirme également que Roberto De Zerbi est toujours une option sérieuse, mais garder Tuchel semble être le scénario le plus probable pour le moment. Cela devrait probablement être accompagné d’une prolongation de contrat, car Tuchel souhaite apparemment un « soutien total » et ne veut pas être considéré comme une solution provisoire d’un an. Ceux qui souhaitent que le Bayern Munich garde Thomas Tuchel pour le reste de son contrat et fasse un jeu pour quelqu’un comme Xabi Alonso la saison prochaine pourraient donc être hors de propos.

En fait, une prolongation de contrat pourrait être la moindre des concessions que le Bayern Munich pourrait devoir faire pour que Thomas Tuchel envisage de rester à ce stade. L’entraîneur aurait été furieux des propos d’Uli Hoeneß avant le match. Real Madrid match, et envisage depuis longtemps un retour en Premier League – soit Chelsea, soit Manchester United. Le Bayern Munich, quant à lui, est désespéré, ce qui donne à son agent une position de négociation enviable.

Une autre saison de Tuchelball? Cela se rapproche de la réalité.

Vous cherchez plus d’idées et d’analyses sur la recherche insensée d’entraîneurs du Bayern Munich et pourquoi le club ne semble pas être sur la même longueur d’onde en matière d’embauche ? Que diriez-vous de quelques idées sur lesquelles les joueurs du Bayern Munich pourraient faire partie de la purge de Max Eberl et Christoph Freund pour l’été ? mercato? Eh bien, nous avons ce qu’il vous faut avec notre émission bavaroise de podcasts, disponible sur Spotify ou ci-dessous :