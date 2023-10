Un revenu garanti ? 14e année ? Avant l’IA, les craintes technologiques alimentaient les idées audacieuses.

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Trois quarts de siècle avant notre angoisse collective face à la croissance exponentielle de l’intelligence artificielle, les progrès rapides d’une autre forme de nouvelle technologie ont surpris le pays et suscité la panique face au chômage de masse – et ont appelé les décideurs politiques à faire quelque chose pour y remédier. L’automatisation était à l’après-Seconde Guerre mondiale ce que l’IA est à notre époque. Cela n’a pas toujours été bien compris, mais c’était largement redouté. Les dirigeants syndicaux et industriels ont averti que les « cerveaux électroniques » prendraient bientôt le relais des employés de bureau, des comptables et autres cols blancs, et un Fortune de 1946 L’article de couverture prédisait que l’ouvrier d’usine serait bientôt obsolète.

Près de deux décennies plus tard, le président Lyndon B. Johnson a nommé une commission de 14 membres composée d’universitaires, de dirigeants d’entreprises et de dirigeants syndicaux pour trouver des solutions. Les recommandations de la commission étaient radicales, notamment un revenu de base pour toutes les familles, une éducation publique gratuite jusqu’à la 14e année et la garantie du plein emploi.

Les propositions ont finalement été abandonnées en raison des changements économiques et de la prudence politique. Mais alors qu’un éventail similaire de dirigeants politiques et d’entreprises débattent aujourd’hui de la manière de gérer l’IA, l’administration Biden devrait publier lundi un décret sur la réglementation de l’IA, et des dirigeants du secteur technologique et des groupes civils se réuniront cette semaine en Grande-Bretagne pour un sommet sur l’IA. dangers – les recommandations suggèrent le type d’action audacieuse qui pourrait être réellement nécessaire pour faire face aux immenses défis posés par l’IA.

La machine à écrire de Mark Twain – « pleine de défauts, des défauts diaboliques » – l’a presque rendu dingue

En 1946, Delmar Harder, vice-président de la fabrication de Ford Motor Company, a demandé à ses ingénieurs : « Donnez-nous davantage de cette activité automatique, de cette automatisation. » Avec ce commandement, Harder est crédité d’avoir inventé le terme qui définirait le boom industriel américain d’après-guerre.

La révolution de l’automatisation qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a résulté des applications du langage mathématique décrites par Norbert Wiener dans son livre à succès de 1948. “Cybernétique,” impliquant une nouvelle science de la communication et du contrôle qui permettait aux machines de communiquer entre elles. Mais Wiener s’est vite alarmé des conséquences concrètes de ses théories. Tout comme l’actuel professeur du MIT Max Tegmark Récemment, ses homologues ont rédigé une lettre appelant à un moratoire sur le développement de l’IA ; en 1949, Wiener – également professeur au MIT – cherchait des alliés parmi les dirigeants du monde des affaires et des syndicats pour faire face aux dangers de l’automatisation.

Il s’est finalement associé à Walter Reuther, le nouveau président de 42 ans des Travailleurs unis de l’automobile. Bien qu’embourbé dans les négociations contractuelles avec Ford, Reuther fut captivé par la lettre de Wiener mettant en garde contre « la menace très pressante du remplacement à grande échelle des ouvriers par des machines ». Les deux hommes se rencontrèrent en mars 1950 pour élaborer une stratégie.

Reuther est rapidement devenu reconnu pour ses idées visionnaires visant à remédier aux effets humains du lieu de travail automatisé, notamment un salaire annuel garanti qui obligeait les constructeurs automobiles à payer les employés qui ont perdu leur emploi à cause des nouvelles machines. Mais lorsqu’il comparut devant le Congrès en 1955 pour s’attaquer à ce qu’on appelait « l’hystérie de l’automatisation », les législateurs semblaient manifestement indifférents. Après avoir entendu de nombreux témoins au cours de neuf jours d’audience, le président du Comité économique mixte, Wright Patman (Démocrate-Tex.), a déclaré avec optimisme que « chaque témoin reconnaissait l’automatisation comme un progrès » – ignorant les opinions de ceux comme Reuther, qui pensaient que le progrès technologique était un progrès. inévitable, mais a demandé au Congrès de prendre des mesures pour alléger son bilan humain.

L’un de ceux qui cherchaient à combler le fossé était John F. Kennedy, alors sénateur de première année du Massachusetts. Ses premiers discours au Sénat traitaient de l’effondrement calamiteux de l’industrie textile en Nouvelle-Angleterre. Les idées qu’il a proposées pour aider à ressusciter la région sont devenues un modèle pour les efforts de réforme ultérieurs, notamment la loi sur le réaménagement de la zone, l’un des premiers projets de loi qu’il a signés en tant que président.

Au cours de sa campagne présidentielle de 1960, Kennedy étudia attentivement les discours de Reuther sur l’automatisation. S’adressant à la réunion d’été de l’AFL-CIO, quelques semaines avant la convention démocrate, Kennedy a mis en garde contre la « sombre menace de dislocation industrielle, d’augmentation du chômage et d’aggravation de la pauvreté » que représente l’automatisation. Son discours a contribué à sceller l’approbation du parti travailliste et sa nomination.

Kennedy a répondu à ces préoccupations en tant que président en signant le Manpower Training Act en 1962 pour équiper les travailleurs pour le lieu de travail automatisé – un peu comme la législation présentée cet été par la présidente du Comité sénatorial du commerce, Maria Cantwell (D-Wash.) Pour former les travailleurs d’aujourd’hui à s’adapter au Révolution de l’IA. Mais Kennedy s’est vite inquiété de l’insuffisance de ces mesures réactives face à la force des progrès technologiques. Il a décidé de donner suite à une promesse électorale consistant à rassembler les « meilleurs et les plus brillants » pour développer une réponse aussi innovante que les machines elles-mêmes.

Kennedy a été assassiné en 1963, mais dans son premier état de l’Union en janvier suivant, Johnson a demandé l’adoption du projet de loi en cours sur la Commission d’automatisation de Kennedy. Le Congrès s’y rendit et le 19 août 1964, LBJ signa la législation qui créait officiellement le Commission nationale sur la technologie, l’automatisation et le progrès économiquenotant : « Si nous avons l’intelligence nécessaire pour inventer ces machines, nous avons l’intelligence nécessaire pour nous assurer qu’elles sont une aubaine, et non un fléau, pour l’humanité. »

Pourtant, après un an de délibérations, les représentants syndicaux du panel, dirigés par Reuther, ont craint que le projet de rapport de la commission n’aille pas assez loin pour répondre au plaidoyer de Johnson selon lequel, dans un avenir automatisé, « aucun ouvrier, aucune famille ne doit payer un prix injuste pour le progrès ». Thomas Watson Jr., membre de la Commission et directeur général d’IBM, dont les appareils informatiques transformaient l’environnement de travail des cols blancs d’après-guerre, a réalisé qu’une année de travail était en jeu. Lors des audiences du Congrès, Watson s’était joint à Reuther pour exhorter le Congrès à prendre des mesures pour lutter contre les effets corrosifs des « cerveaux électroniques » sur les employés des usines et des bureaux.

Le président de la commission, Howard Bowen, président de l’Université de l’Iowa, a contribué à apaiser les inquiétudes de Reuther dans la version finale du rapport de la commission, qu’elle devait remettre en janvier 1966. Cependant, une tempête de neige dramatique a amené la Maison Blanche à annuler sa cérémonie d’annonce de la décision. résultats du panel. Il n’a jamais été reporté. Avec la diminution du chômage, Johnson a vu peu d’avantages politiques à s’identifier aux recommandations visant à garantir des emplois et des revenus.

À Capitol Hill, le représentant Joe Waggonner (Démocrate de Los Angeles) a critiqué les recommandations, les qualifiant de « tarte profonde dans le ciel ». Le Los Angeles Times a suggéré que sans le prestige de ses membres, les « recommandations radicales de la commission seraient ignorées ». En gros, ils étaient les suivants : même le principal sponsor au Sénat de la législation visant à créer la commission, Jacob Javits (RN.Y.), n’a pris aucune mesure à leur égard, se contentant d’inscrire simplement le rapport final dans les archives du Congrès.

Mais même si les recommandations de la commission semblaient à l’époque « une tarte en l’air », aujourd’hui, alors que le pays est aux prises avec l’IA, elles ont une certaine prescience. Une coalition des les maires du pays a soutenu une série de programmes pilotes en cours testant des versions d’un revenu de base. Le président Biden a appelé pour deux années gratuites de collège communautaire – en réalité un enseignement public jusqu’à la 14e année – et Virginia a récemment élargi l’enseignement public gratuit dans certains domaines très demandés.

Pendant ce temps, alors que le consensus du Congrès sur la manière de réglementer l’IA reste insaisissable, le représentant Ted Lieu (Démocrate de Californie) et le sénateur Brian Schatz (Démocrate d’Hawaï) ont présenté en juin un projet de loi bipartite visant à établir un commission nationale sur l’IA. Une future Commission sur l’IA pourrait bien aspirer au type de propositions ambitieuses produites par son prédécesseur de 1965 – tout en reconnaissant les obstacles à leur prise au sérieux.